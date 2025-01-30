КАК воспитывать мальчика без отца

В этой статье я расскажу не только о воспитании мужественных мальчиков без постоянного участия родного папы, но и о принцессах-дочках, которым присутствие отца также важно.

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Многие матери-одиночки приходят к психологам с вопросом: “Как быть, если в семье нет папы? Как мне жить, как воспитывать детей?”. Этот вопрос особенно актуален для тех, кто воспитывает сыновей. Ведь мальчикам нужен мужской пример для подражания - а его нет. Присутствие отца в семье необходимо. И не важно, дочку или сына вы растите. Мальчикам он показывает, как должен жить мужчина, как он должен себя вести, какими качествами обладать, знакомит его с мужским миром и обучает мужским навыкам. Женщина никогда не поймет, как это происходит.

Роль папы в семье

Мы, женщины, мыслим и воспринимаем все по-другому, более чувственно. А мужчины - они стратегичны, точны.

Для девочки также важно иметь папу. Его любовь впоследствии влияет на ее духовное развитие, умение контактировать и понимать представителей противоположного пола. В этом плане общение с отцом в детстве - ее первый опыт общения с мужчиной. Взрослея, она либо самореализуется и будет счастливой женщиной, либо станет серой мышкой, с низкой самооценкой, неумением любить и получать любовь, и не сможет построить счастливые отношения, собственную семью с достойным мужчиной.

А если есть только мама?

История нам рассказывает о том, как тяжело пережила Европа две мировые войны, потеряв множество представителей сильного пола. Женщины были вынуждены научиться жить без мужчин, обходиться собственными силами, чтобы обеспечить семью, воспитать и обучить своих детей. И это не лучшим образом отразилось на большинстве последующих поколений в плане их психоэмоционального развития.

Женщины могут показать своим детям только одну модель поведения. Но ведь в жизни - на работе, в учебе, семье, в обществе - молодые женщины общаются с представителями обоих полов. Девочки, выросшие без отца, не понимают, как именно они должны себя вести с мужчинами, их поведение и их внутренний мир остается для них полной загадкой.

фото ©Erwin Olaf

Когда девочка в детстве общается с папой, она уже тогда начинает формировать определенные навыки контакта с противоположным полом. Более того - анализируя отношение своего отца к ней и маме, она создает в подсознании образ мужчины, с которым она хотела бы быть в будущем. Если отца рядом нет - она не может создать свой идеальный образ, а значит, ей трудно будет понять, чего она хочет от мужчин, от отношений.

Как восполнить дефицит мужчины в семье

Если по какой-либо причине у вас в данный момент нет мужа, для мальчика нужно найти другой образ для подражания. Хорошо, если есть дедушка - он вполне справится с задачей заменить внуку отца.

В отсутствии дедушки придется найти другой пример - крестный, родной дядя, тренер на кружке по сборке авиамоделей, тренер по рукопашной борьбе - кто угодно, кто сможет вызвать уважение в мальчике и станет хорошим примером для подражания. Главное - мужчина должен отражать уверенность, успешную самореализацию и способность сделать свою семью счастливой.

Какую главную функцию в семье выполняет мужчина? Правильно - защита. В этом плане имеется в виду как финансовая, так и физическая защита, если вдруг в ней возникнет необходимость.

Присмотритесь к окружающим знакомым мужчинам, с которыми смог бы часто контактировать ребенок. Оцените его качества - выглядит ли он счастливо, уверенно в себе, насколько сильно он ответственный и духовно сильный.

Определите для себя, на кого мог бы быть похож ваш мальчик, каким бы вы хотели видеть его лет через 15-20. Выбрав подходящего “кандидата” на мужской образ для ребенка, попросите его иногда участвовать в жизни ребенка. Хорошо, если это будет ваш близкий друг или родственник - его будет легче подключить к участию в жизни малыша. Постарайтесь устроить так, чтобы ваш сын (или дочь) могли почаще общаться - поездки на природу, помощь в уроках, время от времени присмотр за ребенком после детского сада или школы.

Так дети смогут получить обе модели поведения, видеть различия в них, и каждый из этого опыта в общении будет извлекать для себя пользу - мальчики будут видеть, какими они должны быть в будущем, а девочки будут учиться понимать мужчин.

Позвольте себе немного опереться на другого мужчину, ведь в первую очередь это необходимо для счастья вашего ребенка.

фото ©Erwin Olaf

Распространенные ошибки в самостоятельном воспитании детей

Чаще всего женщина думает, что чем скорее после развода она выйдет замуж, тем будет лучше. Это очень распространенная ошибка среди одиноких мамочек. Ведь в новый брак вы войдете со старым мышлением, ожиданиями. В результате либо мужчина постарается поскорее вас бросить, либо вы всю жизнь будете с ним несчастны, так как не сможете наладить отношения.

Вторая, не менее распространенная ошибка - ожидание появления в вашей жизни мужчины лишь для того, чтобы переложить на него все свои проблемы: ответственность за финансовое обеспечение семьи, ответственность за счастье в семье, благополучие детей, собственную внутреннюю гармонию и так далее. Безусловно, со временем так оно и будет. Но мужчина должен увидеть уверенную в себе, счастливую женщину, а не уставшую, замученную, неухоженную “тетку”.

Вы должны поверить в себя, принять свою жизнь такой, какая она есть, стать счастливой. А с приходом мужчины ваша жизнь станет еще ярче. С таким мышлением вы довольно быстро найдете себе возлюбленного, с которым действительно будете счастливы.

Если вы станете счастливой мамой, ваш ребенок также будет счастлив рядом с вами. И с появлением мужчины в вашей общей жизни сын (или дочь) получат модель поведения настоящего мужчины.опубликовано econet

Автор Ирина Гаврилова Демпси

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