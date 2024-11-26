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Как восстановить самооценку после разрыва отношений

Автор: Econet 26 ноября 2024 6866
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Расставание всегда связано с грустными эмоциями. Но случается, что разрыв отношений - для кого-то настоящая трагедия. Человек чувствует себя брошенным, никому не нужным, страдает его самооценка. Как снова обрести себя и начать заново жить после расставания? Восстанавливаем свою самооценку.

Как восстановить самооценку после разрыва отношений

После расставания ваша самооценка может пострадать по разным причинам. Вы начинаете сомневаться в своей внешней привлекательности и интеллектуальных возможностях. Считаете себя недостойным любви и серьезных отношений. Но деструктивные мысли можно победить. Вот что поможет укрепить вашу самооценку.

Восстанавливаем самооценку после разрыва отношений

Самооценка – это когда мы оцениваем себя. Субъективно. И естественно, что самооценка может не отвечать нашим реальным достоинствам и слабостям. В таком случае она занижена или завышена. 

Заниженная самооценка наблюдается в разных ситуациях. Например, когда закончились ваши отношения. Положение усугубляет факт, что вас оставили ради другого партнера. 

Симптомы заниженной самооценки

  • Вы чувствуете, что жизнь утратила смысл без человека, который вас оставил.
  • Вы недовольны своим отражением в зеркале и думаете о том, что вас никто никогда не полюбит. 
  • Вы уже не ухаживаете за собой как раньше. Вас уже не волнует то, как вы выглядите со стороны.
  • Вы утратили мотивацию. Вас больше не вдохновляет ваша работа/бизнес/любимое дело.
  • Вы вините в расставании себя. И каждый день находите этому все новые и новые доказательства.
  • Партнера вы, наоборот, оправдываете в этой ситуации. «Кто захочет жить с такой дурой?» «Зачем ему такая уродина?»
  • Вы с болезненным интересом воспринимаете любые новости о вашем бывшем. Вам интересно, чем он занимается, где бывает, с кем видится. С этой целью вы методично отслеживаете его странички в социальных сетях. 

Как восстановить самооценку после разрыва отношений

Восстанавливаем самооценку после разрыва: инструкция

  • Проживите все негативные чувства (боль, ревность, злобу), выплесните свое горе после расставания, не подавляйте его. 
  • Выскажите близкому человеку все, что у вас на душе (хотя бы мысленно). Проговаривая проблему, вы увидите ее реальные масштабы. Возможно, все не так плохо.
  • Позвольте жизни идти своим чередом. Не отказывайтесь от приглашений в гости или в кино. 
  • Проводите больше времени с друзьями и людьми, которые вас хорошо понимают. Их поддержка окажется очень кстати.
  • Займитесь новым делом. Смените работу, запишитесь на йогу, тренинг, читайте специальную литературу по психологии, которая поможет вам выйти из кризисной ситуации. 
  • Не казните и не терзайте себя за прошлые ошибки. Идеальных людей нет. Все совершают промахи. Оставьте свои поражения в прошлом.  
  • Измените свой внешний облик. Примерьте новый стиль. Прическа, одежда, аксессуары, которые были не характерны для вас, удивят окружающих и внесут новую ноту в ваше мироощущение.
  • Уделяйте время своему физическому и психическому здоровью. Правильно питайтесь, больше времени проводите на свежем воздухе, выполняйте дыхательные упражнения. Это поможет обрести душевное равновесие.
  • Скажите «нет» вредным привычкам. Алкоголь, сигареты, антидепрессанты не помогут выбраться из депрессии и уныния. На самом деле они дарят ложное временное облегчение, ухудшая ваше психическое состояние.

Забыться, «спрятать голову в песок» – не лучший способ принять ситуацию. А вот прожив расставание, прочувствовав его, вы увидите, что горе пошло на убыль. И начнете восстанавливаться.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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