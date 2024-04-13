КАК возникают психосоматические заболевания

Любое действие человека как физическое, так и ментальное вызывает определенные реакции в органах и системах органов, которые отвечают за выполнение той или иной функции. И включение этих органов и систем органов всегда зависит от эмоциональной составляющей.

Задумывались ли Вы когда-нибудь о том, что иногда не можете совершить какие-либо действия, которые необходимо совершить и их совершение вполне логично и оправдано обстановкой, в которой эти действия должны быть совершены? А над тем, что порой наоборот совершаете какие-то странные и нелогичные, а порой и опасные действия или говорите, что-то не по делу в ситуациях совсем не предполагающих таких действий или слов.

О Психосоматике - в общем. О Сексе и Деньгах – в частности

Почему такое происходит?

А происходит это потому, что у Вас по поводу обстановки или лиц участвующих в этой ситуации имеется полученное когда-то убеждение или внушение (смотри мою статью мифы о гипнозе), которое содержит в себе некоторую логическую ошибку. Зачастую это убеждение или внушение имеет в своем контексте некое обобщение, например «я больше никогда…….», «я теперь всегда……», «все они ……..», «всё это ………» и прочее.

И если посмотреть на ситуационные ряды отдельного человека, то можно заметить четкие тенденции в его поведении и способность «наступать на одни и те же грабли».

Во всех таких поведенческих актах присутствует конфликт между сознанием (логика, критика, рассудочное мышление) и подсознанием (чувства, эмоции, условные рефлексы, привычки и убеждения) человека. То есть, в таких ситуациях происходит внутреннее противостояние между здравым смыслом и автоматическими реакциями, которые возникают у него.

Любое действие человека как физическое, так и ментальное вызывает определенные реакции в органах и системах органов, которые отвечают за выполнение той или иной функции. И включение этих органов и систем органов ВСЕГДА ЗАВИСИТ ОТ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ.

То есть вся физиология и анатомия находится в зависимости от того, какую эмоцию испытывает индивид, когда что-то совершает. Логикой, критикой и рассудочным мышлением физиологические процессы запустить НЕВОЗМОЖНО.

То есть если, человек делает что-то, но не хочет этого делать, у него наблюдается тотальная гипотония (функциональная слабость мышц) и гормональный фон этому также соответствует, что само по себе очень повышает риск травмироваться как физически, так и эмоционально. Либо заболеть чем-нибудь, чтобы не делать это, например ревматоидным артритом (реальный пример из практики).

Ещё хуже обстоят дела у лиц с обратной ситуацией. Человек всем своим существом желает что-то сделать, но по каким-то причинам себя сдерживает - гормональный фон его соответствует его эмоциональному наполнению, мышцы и органы, ответственные за выполнение этого действия находятся в «преднапряжении», то есть готовы действовать, но это напряжение не реализуется, то есть мозг не получает обратной афферентации (смотри теорию функциональных систем) и это напряжение становится ХРОНИЧЕСКИМ. В этой ситуации возникает нарушение практически всех функций организма, а особенно тех систем, которые максимально вовлечены в этот конфликт.

Именно так (в упрощенном понимании) и возникают психосоматические заболевания, составляющие по разным данным от 80 до 95 % от общего числа всех заболеваний.

Огромная доля неврозов и психосоматических заболеваний в России спровоцирована «кривыми» убеждениями и страхами относительно денег и секса. Почему так происходит? А потому, что бОльшая часть ныне живущих в нашей стране людей, либо сами родились в СССР, либо воспитаны такими людьми. А в Союзе, как известно, секса не было, зато была огромная неприязнь к образу жизни жителей капиталистических стран.

Однако, никто не отменял законов природы. С сексом вообще всё ясно – репродукция это функция любого живого организма, стыдиться которую, бояться её или считать чем-то грязным – это всё равно, что говорить Богу/Природе: «Ты создал меня каким-то не таким – у меня есть эта ужасная возможность размножаться и ещё получать от этого удовольствие».

С деньгами же ситуация немного сложней. Не все люди способны понять, что в настоящее время деньги зачастую являются мерилом жизнеспособности. Ведь в современном обществе ушли на второй план физические преимущества выживания, основанные на натуральной хозяйственной деятельности субъектов, а на первое место вышла их платежеспособность. То есть, имея фобии, или предрассудки по поводу денег – человек автоматически «вступает в войну» со своей выживаемостью. Организм, естественно, против такого противостояния.

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Что же делать в данной ситуации?

Есть два варианта поведения.

Вариант «Стандартный»: пить таблетки, обвинять всех вокруг в своих бедах, ждать, что «сверху» за тебя решат все проблемы, смеяться над НЕтакими людьми. И быть столь же счастливым как среднестатистический «нормальный» человек.

Вариант «Эволюционный»: взять ответственность за свою жизнь на себя, пронаблюдать, что в тебе вызывает напряжение или протест, тщательно и честно прорабатывать свои убеждения, которые это напряжение вызывают. И быть ПРОСТО СЧАСТЛИВЫМ. опубликовано econet

Счастья Вам и Здоровья!

Автор Руслан Давлетов

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