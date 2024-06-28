Как выглядит любовь

В этой статье психолог Анна Кирьянова расскажет, что такое любовь и как она выглядит.

Дедушка гулял с внучкой во дворе, рядом с магазином. В деревне дело было, на даче. Такая беленькая девочка лет шести, с голубыми глазками, милая внучка такая. И мы с дедушкой разговорились, мы давно знакомы. Это для девочки он дедушка. А для меня - мой хороший знакомый, поэт и писатель.

Любовь - это желание отдавать

И девочка тихонько сказала, что хочет пить. Дедушка полез в карман и достал деньги. Я думаю, это были все его деньги. Это бедный писатель; он же не детективы пишет и не политические статьи. Вот он достал купюры: сто рублей и пятьдесят. И протянул внучке.

"Ты купи себе попить какой-нибудь там колы! - сказал дедушка. - Или соку вкусного. И конфеток себе купи, какие хочешь. И мороженое! Иди, Оксаночка, купи себе попить. А дедушка тебя подождёт и с тетей поговорит.

Оксаночка скоро вернулась, незаметно как-то. Тихая девочка. В руке у неё была бутылка самой простой воды. Не лимонад, не сок, а маленькая бутылочка самой простой воды. Больше она ничего не купила.

А в другой ручке были деньги. Купюра в сто рублей и железная мелочь - сдача от воды.

Дедушка спросил огорчённо: мол, Оксаночка, что же ты ничего не купила себе?

А девочка ответила: "дедушка, я водички попью. Я просто пить хотела. Денежки тебе нужны, - а мне только водичка нужна!". И обняла дедушку сбоку, прижалась…

И дедушка грустно сказал потом, когда девочка отошла: "вот всегда она так со мной… Такая вот она!"…

Вот это и есть - любовь. Тот, кто нас любит, ничего для нас не жалеет.

А мы, - мы стараемся ничего не просить у того, кого мы любим. Ничего не брать лишнего. Наоборот, давать и давать хочется тому, кого мы любим.

Любовь - это желание отдавать. Еду, вещи, деньги, энергию, внимание, - когда любишь, хочется отдавать и отдавать.

А тот, кто любит, старается не брать. Или брать только необходимое. Только самое нужное, - воду, когда хочется пить. Просто воду.

А потом непременно отдать - хоть обнять и поделиться теплом. Просто теплом поделиться - это любовь.

А кто жаждет брать и жалеет дать - тот не очень-то любит.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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