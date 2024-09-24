Как вырастить из ребенка уверенного в себе взрослого

Откуда берутся робкие, нерешительные, неуверенные люди? Родители, не задумываясь, своими действиями и словами могут развивать в ребёнке неуверенность в себе. Как можно этого избежать и направить воспитание в правильное русло? Советы, которые полезно прочесть всем мамам и папам.
Что родители инвестируют в ребёнка - то они в конечном итоге и получат. Какие качества определяют уверенного в себе ребёнка? Он умеет постоять за себя? Или добивается, чтобы исполнялись все его желания? Быть уверенным в себе - это значит, быть смелым в своих чувствах, размышлениях и делах. Как правило, если ребёнок не уверен в себе –это большой пробел в воспитании, виноваты в котором родителей.
Если с малых лет ребёнка критикуют, всячески манипулируют им, не видят в нём личность, с годами он усваивает такие шаблоны и переходит с ними в зрелую жизнь, во се её сферы. Когда зарождается неуверенность в себе?
Относиться к себе с критикой и отрицательными эмоциями ребёнок учится с раннего возраста. Родители не должны давать ему и его делам низкие оценки, ставить «штамп» ленивого, неуклюжего, неловкого. В школьные годы неуверенность углубляется, так как маленькому человеку приходится проходить через всевозможные издевки и унижения.
Если родители стабильно жалуются на жизнь: опасаются денежных проблем, инфекций, и проч., то ребёнок, как магнитофон, станет «записывать» всё это и в своей взрослой жизни воспроизведёт услышанное, впитанное.
Наблюдайте за социальным поведением своего ребёнка за пределами дома. Смотрите со стороны, как он ведёт себя в той или иной ситуации.
Ребёнок растет уверенным в себе, если он:
Ему просто необходимо, чтобы вы оценили результат, похвалили его труды. Если, против ожидания, ребёнок получает пренебрежение, насмешки, равнодушие, он постепенно утрачивает уверенность.
Ребёнку полезно играть с младшими детками. Таким образом он незаметно научится ответственности, начинает понимать, что какие-то вещи в жизни зависят именно от него.
Конечно, можно «перелопатить» тонны литературы по воспитанию детей, изучить известные работы педагогов. Но какими бы замечательными педагогическими способностями и навыками не обладали родители, всё же главным в вопросе воспитания уверенности является их искренняя любовь к ребёнку и готовность прийти на помощь в любой ситуации. Проявляйте живое участие, делайте вместе как можно больше дел вместе, поощряйте, хвалите своего ребёнка. Осознав, что этот мир к нему дружелюбен, он «раскроется», продемонстрирует свои скрытые способности и научится двигаться в сторону успеха.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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