Как защитить себя от обидных слов

Неприятные слова раздаются постоянно. Иногда они носят явный характер, но часто их маскируют под шутки или «подколы». Есть несколько способов достойно ответить обидчику, избегая при этом явного конфликта.

Негативные слова не только доставляют расстройство, они забирают всю радость от нового приобретения, лишают мотивации заняться нужным делом или любимым хобби, желания в дальнейшем делать что-то хорошее для этого человека. Сложно не обижаться, когда намеренно пытаются обидеть. Защититься от обидных высказываний помогут правильные мысли и реакции, которые сыграют роль щита и отразят оскорбительные слова.

Защита от обидных слов

Ищите причину

Ужасно неприятно, если грубые высказывания раздаются, когда вы совсем не виноваты. Например, человек толкнул в общественном транспорте, да еще и громко обозвал и нахамил. Обычно так поступают психически нездоровые люди, подростки, сами обиженные на весь мир, люди, которые плохо себя чувствуют. На таких нет смысла обижаться – больной человек, что с него взять?

А если это был знакомый, то лучше всего прямо спросить, что с ним произошло, почему он так себя ведет? Скорее всего, выяснится, что у него случилась серьезная неприятность, и он теперь сам расстроен из-за своего поведения. В любом случае, переключитесь с негативных эмоций на попытку разобраться в ситуации, и обида уйдет.

Настоящий смысл

Жена в очередной раз упрекает мужа в том, что он засиживается на работе и что он «забросил семью». Муж может в ответить, что он зарабатывает на ипотеку (машину, отдых, а она…), и разразится обычный скандал. А может проанализировать сказанное и найти истинный посыл, что жене просто не хватает его внимания. Может быть, обидные слова прозвучали потому что вы сами, того не зная, обидели этого человека своими поступками или их отсутствием?

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Спросите прямо

Вы можете спросить прямо, осознает ли он, насколько вас обижает. Иногда люди неосознанно надавливают на «больную мозоль» даже не подозревая, как для вас это больно. Например, женщины, которые годами безуспешно пытаются забеременеть, очень болезненно реагируют на вопросы о детях, на которые другие вообще не обращают внимания.

В таком случае, собеседник сам расстроится и попытается оправдаться, а если высказывание прозвучало намеренно, то прямой вопрос научит его лучше следить за своим языком.

Смех – лучшее оружие

Труднее всего защититься от тех, кто вас любит. Спорить с близкими родными и коллегами, которые хотят «причинить добро» - бесполезно. Они постоянно тыкают носом в недостатки, огрехи или упущенные возможности. Все это делается с самыми благими намерениями, чтобы помочь стать лучше, но добиваются они при этом, только обратного эффекта. Постарайтесь не ссориться: ответить шуткой, отвлечь внимание и переключить разговор на другую тему.

Придумайте «ответный удар»

Часто самые близкие люди имеют отвратительную привычку критиковать или отпускать обидные шуточки прилюдно. Заранее предупредите такого человека о том, что если такое повторится, то вы сделаете то, что опозорит и его тоже – какой-то дурацкий поступок, за который ему будет стыдно. И будьте готовы выполнить свою угрозу. Чаще всего, после этого, у человека пропадает желание выставлять себя на всеобщее посмешище.

Согласитесь или проигнорируйте высказывание

Соглашаясь с оппонентом, вы «выходите из-под удара». Какой смысл дальше продолжать критиковать, если вы уже согласились с собеседником? Обидчик быстро остынет и постарается найти новый объект для пикировки. Часто негативные слова или вопросы звучат настолько абсурдно, что их лучше вообще пропускать мимо ушей. Можете сделать вид, что вам этот человек настолько неинтересен, что и его высказывания скучны, и вы не воспринимаете их всерьез. Людям нравится чувствовать свою значимость, поэтому такие люди быстро оставляют в покое тех, кто их игнорирует.

Постарайтесь не обижаться. Большинство людей не хотят обидеть, давая свою оценку. Часто они оказываются правы: приобретенная вещь вас на самом деле полнит или ее можно было бы купить намного дешевле. А вещь, которую вы одолжили, несмотря на предупреждения близких, возвращается поломанной. И даже самые любящие люди могут нечаянно сказать обидные слова.опубликовано econet

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