Как же научиться прощать? Техника "Пустой стул"

Обида не дает спокойно жить? Вините себя, что что не сказали, что хотели? Не можете забыть человека? И даже если вы хотите похудеть - техника "Пустой стул" поможет решить эти вопросы.
Техника "Пустой стул" из гештальт-терапии - очень мощная и эффективная психологическая техника. Она может использоваться для завершения каких-либо ситуаций из прошлого. Технику вполне можно использовать самостоятельно. В каких случаях можно применить технику "Пустой стул" из гештальт-терапии? В чем заключается ее суть? Узнайте прямо сейчас.
Например,
Основоположник гештальт-терапии Фредерик Перлз назвал такие полярные свойства личности, которые бесконечно спорят друг с другом "собакой сверху" и "собакой снизу".
Голос собаки сверху все время изводит собаку снизу своими замечаниями и придирками: "Ты должен это сделать", "Ты должен это сказать", "Ты не можешь это есть" и т.д.
Эта собака командует и относится пренебрежительно к "собаке снизу", которая отвечает "я не могу", "мне тяжело" и т.д.
Такие полярности существуют постоянно, когда человек находится в состоянии неудовлетворенности, разочарования, сомнения, фрустрации.
Эта схватка ведет к состоянию, когда человек полностью уходит "в голову", не осознает настоящий момент, не может функционировать. Люди часто страдают от таких конфликтов "собак", которые обуславливают постоянное состояние фрустрации. Они испытывают проблемы в своей деятельности, потому что не могут сконцентрироваться. Например, человек встречается со своими друзьями, но не получает удовольствия, т.к. беспокоится о делах, которые не сделал.
Чтобы было понятнее, приведу пример. Девушка страдает от лишнего веса. Две составляющие ее личности, которые ведут постоянные споры - это обжора и часть, которая заинтересована в снижении веса.
Если устранить между ними непонимание, осознать потребности и возможности каждой, то можно очень легко решить проблему внутреннего конфликта.
Выберите время, когда вам никто не будет мешать. Поставьте два стула напротив друг друга на расстоянии 1-2 метра. Садитесь на один стул. Представьте себе напротив человека или часть своей личности, с которой есть эмоциональные проблемы. Например, та девушка, которую бросил парень и она очень на него обижена, расстроена представляет себе напротив этого парня.
Начинайте диалог. Выскажите все, что вы хотели высказать этому человеку. Потом пересядьте на другой стул и представьте себя в роли вашего собеседника и ответьте на те вопросы, пожелания или претензии, так как вам кажется ответил бы ваш собеседник. После этого вернитесь на свое место и станьте собой. Продолжайте диалог.
Если хотите - кричите, ругайтесь, плачьте. Чем сильнее будут выражены эмоции тем лучше завершиться гештальт, эта ситуация. Продолжайте такой диалог до тех пор, пока считаете необходимым. Закончите своей фразой. Прощанием. Незавершенная ситуация завершена.опубликовано econet
Автор: Андрей Баракин
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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