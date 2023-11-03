Каков ваш стиль привязанности и почему это важно

Если вы находитесь в несчастливых отношениях, каждый ваш роман заканчивается разрывом, или вы никак не можете встретить своего Единственного или Единственную, - возможно, ваш стиль привязанности является тому причиной. Почему это важно?
Мы получаем знания о человеческих взаимоотношениях из первых отношений, которые у нас были – с нашими родителями или воспитателями в раннем детстве. Понимание вашего стиля привязанности позволит вам увидеть, в чем заключается корень проблем в отношениях. В идеале родители обеспечивают безопасность детей и удовлетворяют их нужды. Родители обеспечивают поддержку и успокаивают детей, когда те расстроены или испуганы. В результате между детьми и родителями формируется тесная связь, которая создает надежную эмоциональную основу для будущих отношений.
Дети могут уверенно исследовать окружающий мир, зная, что родители обеспечивают их безопасность.
Мы знаем, что люди стремятся вступать в отношения друг с другом. Мы зависим друг от друга. Наше выживание зависит от этого. Взаимозависимость является нормой даже в отношениях взрослых людей. Мы более успешны и счастливы, когда мы находимся в здоровых и доверительных отношениях с близкими людьми.
«Мы не должны все делать в одиночку. Нам это не суждено»
(Брене Браун, американская писательница, автор книг "Великие дерзания" и "Дары несовершенства").
Выделяют три основных стиля привязанности: надежная, избегающая и тревожная.
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Привязанность «родитель-ребенок» создает основу для убежденности в том, что наш партнер способен удовлетворить наши эмоциональные нужды.
Наш стиль привязанности становится фундаментом для наших близких отношений. Стиль привязанности влияет на наш выбор романтического партнера и то, как мы строим отношения с ним.
Мы воспроизводим эту модель снова и снова, с новыми людьми, как способ подтвердить наши представления о самих себе.
Например, многие люди с тревожным стилем привязанности влюбляются или вступают в брак с партнерами, имеющими избегающий стиль, которые не способны дать им достаточно близости и уверенности в своей любви.
Это подтверждает страхи человека с тревожной привязанностью и укрепляет его убеждения, что он или она является всеми заброшенным, ущербным и нелюбимым.
Осознание вашего стиля привязанности полезно не только тем, что позволяет понять, как складывались ваши отношения с родителями и как вы себя чувствовали, будучи ребенком, но это также помогает увидеть трудности, с которыми вы сталкиваетесь во взрослых отношениях.
В конечном итоге, понимание вашего стиля привязанности позволит вам решить, что вы можете изменить, чтобы построить более полноценные и удовлетворяющие вас отношения. Другими словами - сформировать здоровые отношения, выбрав «правильного» партнера и развивая здоровую, надежную привязанность.
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Вот несколько способов, которые позволят вам начать работу по улучшению своего стиля привязанности:
by Sharon Martin
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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