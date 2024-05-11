Капризный подросток или уроки для мамы?

Подросток пребывает в активном процессе осознания, сепарации, и освоения личностных границ. И задача матери - понять и принять это. Если возникает недопонимание, недоговоренность, стороны должны постараться прояснить ситуацию, признать личную ответственность. Но только не чувствовать вину или страх.

Как-то мы с дочерью пошли в торговый центр. Мне нужно было купить одежду, а дочь могла бы стать хорошим советчиком. Я попросила ее пойти со мной, и она согласилась. И вот мы гуляем от магазина к магазину, я примеряю вещи, и мне мало что нравится. Чем дольше мы ходим, тем больше портится настроение моей дочери. Я это замечаю, но пока, как будто, не нахожу, что сказать. Видимо, жду открытого проявления недовольства.

Как проходит процесс осознания, сепарации, и освоения личностных границ у подростка

И вот оно наступает, это проявление недовольства. Дочь открыто злится, что потратила столько времени на магазины, бездарно, и она об этом очень сожалеет.

Наступает время прояснения.

В первое мгновение я чувствую себя в жертве: мне хочется, чтобы она с радостью сопровождала меня, а в ее реакции ничего радостного нет. Я переживаю что-то, похожее на обиду, досаду, раздражение.

Эта реакция быстро проходит, потому что я множество раз сталкивалась с ней и умею с ней обращаться. Достаточно заметить ее, назвать ее для себя, и она проходит.

Потом я, к своему удивлению и удовлетворению, признаю, что дочь действительно вложила свои ресурсы в удовлетворение моих потребностей. Действительно потратила время, была «для меня».

Я признаю все это вслух.

Раздражение дочери немного снижается, но не прекращается. Она продолжает говорить, что больше не будет ни на кого тратить свое время таким образом.

Я снова прислушиваюсь к себе и с легкостью признаю ее право на свои границы. Вслух я говорю, что похоже, она нашла, где проходят ее границы.

Еще через некоторое время она с досадой говорит, что не ожидала, что поход по магазинам с другим человеком, не для себя, так затратен. Что ей жаль воскресного дня, который она могла провести иначе.

Я сожалею.

Еще через некоторое время она говорит, что я не виновата, что она сама согласилась.

И, в самом конце она благодарит меня за опыт, который помог ей осознать, как она не готова расходовать свою энергию.

Я тоже чувствую благодарность. До этого случая я искренне не понимала, что другой человек, соглашаясь походить со мной по магазинам, на самом деле, делает серьезные инвестиции в меня. Теперь я это знаю.

Думаю, именно так может проходить процесс осознания, сепарации, и освоения личностных границ, если стороны готовы прояснять, признавать свою ответственность, и не чувствуют вины, "плохости" и страха.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

Фото ©Elizabeth G

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