Каждый думает о себе

Каждый человек думает о себе 95 % времени. Не о вас, не о маме, не судьбах мира. О себе. Вы тоже думаете о себе 95 % своего времени.

Вообще думать о себе - это нормально. Ориентироваться на себя тоже. Меня дико бесит: “По себе людей не судят”. Да, ладно! А по кому нам еще судить, как не по себе? По установкам правительства и партии? По заветам Ильича, пионер всем ребятам пример? По рыцарским романам? По порнофильмам? Я сужу людей по себе. Да, у нас разные данные, разные возможности и разный опыт. Но у нас у всех есть свобода выбора.

Я сужу людей по себе...

Обычно, за редким исключением, я о себе думаю хорошо. Я знаю, что устаю, злюсь, сомневаюсь и ревную. Иногда мне бывает лень. Иногда я сомневаюсь. Завидую. Но чаще всего я себе нравлюсь. Мне интересно с собой жить. Я не считаю себя особенной, но я уважаю себя и то, что я делаю.

Точно так же мне нравятся люди, которые уважают себя и то, что они делают. И я не могу судить их, когда они устают или отчаиваются, потому что я такая же. Я могу плакать, я могу быть без сил, я могу терять ориентиры. Но это не делает меня плохой, так же как это не делает плохими вас. Я могу ошибаться, я могу полюбить не того человека, я могу торопиться и хотеть несбыточного, но это не делает меня неудачницей, потому что я признаю за собой право не быть всегда правой. Точно так же я признаю ваше право на ошибку. И ваше право не соответствовать идеалам.

Я признаю право человека быть любым, но я никогда не буду дружить с человеком, который приносит усыплять здоровое животное, потому что у него клык торчит в другую сторону и его не продать. Я не буду иметь дело с людьми, которые оценивают людей по месту их рождения и по национальности. Я очень осторожно отношусь к женщинам, которые называют своих мужей козлами, потому что жить с козлом может только козлиха, а дружить с козлихой может только овца, а я себя овцой не считаю. Я знаю, как это, когда у тебя нет денег и знаю, что это не самое страшное, что может случится.

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Я сужу людей по себе. Я люблю родителей, уважаю своего мужа, горжусь своими друзьями, постоянно учусь, много читаю, стараюсь держать слово, быть честной и отдавать долги. Я сужу людей по себе. Именно по этому меня окружают умные, смелые, интересные люди. У которых в жизни случается разное, но они всегда находят в себе силы продолжать жить.

Есть еще одно выражение: “не мы такие, жизнь такая”. Однажды, в этом была какая - то магия, я перестала делить мир на плохой и хороший. Мир прекрасен. Просто что-то мне подходит, а что-то нет. И в этом есть свобода выбора, не быть там, где ты будешь вынужден быть плохим. Или хорошим. Ключевое слово “вынужден”, а не “выбрал”. Жизнь всегда одинаковая, это именно мы такие, такие, какими мы себя выбрали. И с теми, кого мы выбрали.опубликовано econet

Автор Елена Пастернак

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