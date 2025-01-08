Ко-нарциссы: 9 признаков того, что вас воспитывали родители-нарциссы

Выросшие дети нарциссов очень сильно ориентированы на мнение других. При этом им кажется, что окружающие думают о них плохо, видят их неполноценность. А если, вдруг, к ним относятся хорошо, то просто пока не разглядели подвоха и страшных негативных качеств. А то и просто лгут, чтобы причинить боль.
Как уже не раз писалось и говорилось, жить с нарциссами не радость. Особенно нерадосно живется ребенку в семье, где есть хоть один нарцисс. Второй родитель тоже может быть нарциссом, т.к. мало кто может поддерживать отношения с этим типом личности достаточно длительное время. Лица, которые выросли рядом с нарциссами называются ко-нарциссами. Т.е. те, которые "прилагаются" к нарциссу, являются их неотъемлимой частью.
Личность ребенка формируется в постоянных условиях пренебрежения со стороны родителей, но с регулярной бомбардировкой его самооценки и восприятия себя. Это делается для того, чтобы родитель-нарцисс сам поддерживал собственное восприятие величия и грандиозности.
Тут уж не поспоришь, он умнее, более искусен в социальном общении и сильнее физически. К этому, обычно, родителем добавляются другие фантазийные качества и факты из прошлого, которыми ребенка регулярно попрекают. Родитель все время твердит, что в том возрасте, в котором сейчас находится ребенок, был в разы лучше по всем направлениям. А вот дите неказистое вышло.
В таких семьях принято «приземлять ребенка». Сначала предложить ему что-то сделать, и когда у него действительно все начинает получаться, дите радуется и гордится собой, сказать ему, что продукт его деятельности полное г. «Я так и думал, что у тебя руки из мягкого места растут. НЕчего даже начинать было»
Со временем ребенок старается вообще не попадаться на глаза родителям, чтобы за что-нибудь не отгрести. Тем более, что никогда не понятно, за что отгребешь. Он уверен, что делает все плохо, за это его и наказывают. У таких детей есть пара-тройка опробованных стратегий, которые позволяют ему понравиться родителям, не нарываясь на скандал. Любое отступление от этого алгоритма грозит катастрофой.
В определенном возрасте родительские слова являются единственным источником ребенка знаний о себе. В основном, в сухом остатке, формируется убеждение «я—ничтожество». Это отношение к себе, как правило, в последствие, остается на многие годы и откладывает свой отпечаток на всю дальнейшую жизнь.
Выросшие дети нарциссов очень сильно ориентированы на мнение других. При этом им кажется, что окружающие думают о них плохо, видят их неполноценность. А если, вдруг, к ним относятся хорошо, то просто пока не разглядели подвоха и страшных негативных качеств. А то и просто лгут, чтобы причинить боль.
В итоге:
Изменения довольно тяжелые. Работать с такими людьми не просто. После стадии разбора случаев насилия в семье, человек может уйти в глухую защиту и выйти из нее через очень большой отрезок времени. Отчасти потому, что роль жертвы детского насилия в его положении может приносить облегчение. Ведь это не я был плохим, а родители. Любое движение вперед может грозить новыми разочарованиями. Двигаться страшно, гораздо страшнее, чем застрять в зоне отчаяния и негодования по отношению к родителям.
Но, необходимый шаг в решении этой проблемы – начать брать на себя ответственность за свою жизнь. Предпринимать какие-то действия и делать выбор. Приобретать собственный опыт и оценивать себя по результатам действий. Это то взросление, которого в детстве не произошло и его необходимо пройти.опубликовано econet
Автор Наталья Стилсон
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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