Ко-нарциссы: 9 признаков того, что вас воспитывали родители-нарциссы

Выросшие дети нарциссов очень сильно ориентированы на мнение других. При этом им кажется, что окружающие думают о них плохо, видят их неполноценность. А если, вдруг, к ним относятся хорошо, то просто пока не разглядели подвоха и страшных негативных качеств. А то и просто лгут, чтобы причинить боль.

Как уже не раз писалось и говорилось, жить с нарциссами не радость. Особенно нерадосно живется ребенку в семье, где есть хоть один нарцисс. Второй родитель тоже может быть нарциссом, т.к. мало кто может поддерживать отношения с этим типом личности достаточно длительное время. Лица, которые выросли рядом с нарциссами называются ко-нарциссами. Т.е. те, которые "прилагаются" к нарциссу, являются их неотъемлимой частью.

Ко-нарциссы - люди, которые выросли рядом с нарциссами

Личность ребенка формируется в постоянных условиях пренебрежения со стороны родителей, но с регулярной бомбардировкой его самооценки и восприятия себя. Это делается для того, чтобы родитель-нарцисс сам поддерживал собственное восприятие величия и грандиозности.

Тут уж не поспоришь, он умнее, более искусен в социальном общении и сильнее физически. К этому, обычно, родителем добавляются другие фантазийные качества и факты из прошлого, которыми ребенка регулярно попрекают. Родитель все время твердит, что в том возрасте, в котором сейчас находится ребенок, был в разы лучше по всем направлениям. А вот дите неказистое вышло.

В таких семьях принято «приземлять ребенка». Сначала предложить ему что-то сделать, и когда у него действительно все начинает получаться, дите радуется и гордится собой, сказать ему, что продукт его деятельности полное г. «Я так и думал, что у тебя руки из мягкого места растут. НЕчего даже начинать было»

Со временем ребенок старается вообще не попадаться на глаза родителям, чтобы за что-нибудь не отгрести. Тем более, что никогда не понятно, за что отгребешь. Он уверен, что делает все плохо, за это его и наказывают. У таких детей есть пара-тройка опробованных стратегий, которые позволяют ему понравиться родителям, не нарываясь на скандал. Любое отступление от этого алгоритма грозит катастрофой.

В определенном возрасте родительские слова являются единственным источником ребенка знаний о себе. В основном, в сухом остатке, формируется убеждение «я—ничтожество». Это отношение к себе, как правило, в последствие, остается на многие годы и откладывает свой отпечаток на всю дальнейшую жизнь.

Выросшие дети нарциссов очень сильно ориентированы на мнение других. При этом им кажется, что окружающие думают о них плохо, видят их неполноценность. А если, вдруг, к ним относятся хорошо, то просто пока не разглядели подвоха и страшных негативных качеств. А то и просто лгут, чтобы причинить боль.

В итоге:

они ригидны в общении. Пытаются безопасно понравиться, «прощупывают» собеседника, не раздражен ли он их присутствием.

Пытаются безопасно понравиться, «прощупывают» собеседника, не раздражен ли он их присутствием. при малейших признаках негатива , даже если они никак не связаны с ко-нарциссом, или несовпадении взглядов, наступает обида и побег.

, даже если они никак не связаны с ко-нарциссом, или несовпадении взглядов, в целом они очень обидчивы , любое слово в разговоре могут отнести на свой счет и прийти в уныние. Может быть и другая реакция – агрессия, слезы.

, любое слово в разговоре могут отнести на свой счет и прийти в уныние. Может быть и другая реакция – агрессия, слезы. постоянно поглощены собой и разбором своих ощущений и переживаний , которые носят характер «пережевывания» мыслей. Они бесконечно раскапывают в себе что-то ужасное, постыдное, крутят в голове свои находки неделями, а то и годами. Ищут «кристальной ясности» происходящего, но как правило, очень быстро сбиваются с продуктивной работы на пустые психологические брожения по кругу.

, которые носят характер «пережевывания» мыслей. Они бесконечно раскапывают в себе что-то ужасное, постыдное, крутят в голове свои находки неделями, а то и годами. Ищут «кристальной ясности» происходящего, но как правило, очень быстро сбиваются с продуктивной работы на пустые психологические брожения по кругу. в своих злоключениях обвиняют других. Они, ко-нарциссы, конечно, ничтожны, дефектны, но в этом виноваты другие. Это часто действительно правда, но факты детского насили чрезмерно и постоянно разжевываются, натягиваются на любую ситуацию. Не дали конфетку? Это потому, что в детство было несчастным.

Они, ко-нарциссы, конечно, ничтожны, дефектны, но в этом виноваты другие. Это часто действительно правда, но факты детского насили чрезмерно и постоянно разжевываются, натягиваются на любую ситуацию. Не дали конфетку? Это потому, что в детство было несчастным. те люди, которые действуют не созвучно с их желаниями и потребностями, становятся в их глазах злодеями. Ко-нарциссы нередко додумывают ужасные намерения и мысли других. Ко-нарциссы мастера самонакручивания и развития темы внутреннего стыда. В их голове в любую свободную минуту разворачивается фантазия или воспоминание, как оно было стыдно и позорно. В этом могут проявлять очень большую изобретательность. Даже нейтральное событие может оказаться ужасным провалом, за который бесконечно стыдно.

Ко-нарциссы нередко додумывают ужасные намерения и мысли других. Ко-нарциссы мастера самонакручивания и развития темы внутреннего стыда. В их голове в любую свободную минуту разворачивается фантазия или воспоминание, как оно было стыдно и позорно. В этом могут проявлять очень большую изобретательность. Даже нейтральное событие может оказаться ужасным провалом, за который бесконечно стыдно. у них довольно сложно с эмпатией. Удается эмпатировать только тем, в ком они видят свои переживания. При этом эмоции чрезвычайно глубоки, даже с полным отождествлением себя со страданием.

Удается эмпатировать только тем, в ком они видят свои переживания. При этом эмоции чрезвычайно глубоки, даже с полным отождествлением себя со страданием. им очень трудно на себя брать ответственность за себя и свою жизнь. В детстве это было бесполезно. Т.к. как не крутись, все равно будешь плохим. Уж лучше быть плохим на месте. С этим связан просто махровый и матерый самосаботаж.

В детстве это было бесполезно. Т.к. как не крутись, все равно будешь плохим. Уж лучше быть плохим на месте. С этим связан просто махровый и матерый самосаботаж. они ищут с другими идеальных отношений, чтобы их потребности постоянно и безошибочно удовлетворялись. Им нужен сверходобряющий человек, с которым можно было бы постоянно говорить об ужасах детства, о том, кем бы ко-нарцисс мог бы стать, если бы не родители. Любые предложения как-то уже что-то сделать, начать меняться рассматриваются, как предательство.

Изменения довольно тяжелые. Работать с такими людьми не просто. После стадии разбора случаев насилия в семье, человек может уйти в глухую защиту и выйти из нее через очень большой отрезок времени. Отчасти потому, что роль жертвы детского насилия в его положении может приносить облегчение. Ведь это не я был плохим, а родители. Любое движение вперед может грозить новыми разочарованиями. Двигаться страшно, гораздо страшнее, чем застрять в зоне отчаяния и негодования по отношению к родителям.

Но, необходимый шаг в решении этой проблемы – начать брать на себя ответственность за свою жизнь. Предпринимать какие-то действия и делать выбор. Приобретать собственный опыт и оценивать себя по результатам действий. Это то взросление, которого в детстве не произошло и его необходимо пройти.опубликовано econet

Автор Наталья Стилсон

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