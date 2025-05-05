КОДЫ управления реальностью: Как правильно визуализировать достижения

Позитивная визуализация «успешного финала» далеко не всегда полезна, причём особенно негативно она действует на людей со страхом неудачи. А вот визуализация процесса достижения делает их заметно уверенней и может быть признана полезной и эффективной.

О том, что визуализации необходимы для обретения желаемого, знают нынче почти все. То, что они как-то довольно часто «не срабатывают» – большинство. А вот то, почему это происходит, а также как сделать так, чтобы они «заработали» – единицы.

Сергей Ковалев: техника визуализации достижений

В результате, миллионы людей совершенно зря занимаются всякими «визуализационными» практиками, даже не подозревая, что вся их созидательная деятельность вполне подходит под номинацию «Артель «Напрасный труд»». А интернет, увы, массово тиражирует не реальные психотехнологии визуализаций, а, наоборот, жалкие пародии на этот могучий и где-то даже универсальный инструмент…

Для того чтобы не быть голословным, а заодно и объяснить, что и как, приведу некоторые результаты специальных исследований эффективности визуализаций, выполненные западными психологами (учитывая научно-популярный характер данной статьи, позволю себе не называть здесь фамилии, издания, даты и прочее, хотя всё это, разумеется, есть).

Так вот, в том из них, который мы возьмём как бы за основу, студенты в преддверии сдачи серьёзного экзамена были рассортированы на четыре группы:

1. Визуализирующих успех («Я сдал!!!»)

2. Практикующих (и то же визуализирующих) страх неудачи («Боже, я провалил экзамен, и теперь…»)

3. Визуализировавших процесс достижения этой цели («Итак, во-первых…»)

4. Ничего не делавших в плане этих самых визуализаций, а просто готовившихся («вызубрю – сдам»)

Результаты оказались, мягко говоря, ошеломляющими. Потому что группа, визуализировавшая успех, сдала экзамен хуже всех (!). Лучше же всех это сделала группа, которая визуализировала процесс достижения цели. На «втором месте» оказались те, кто… практиковал страх провала (!) – видимо, мотивация «От» у нас все-таки куда сильнее, чем мотивация «К». Ну, а на третьем (подумайте только: чуть ли не на последнем…) – те, кто просто учились…

Данные сии многократно проверялись и сейчас представляют собой аксиому современной психологии. Точнее – две аксиомы, которые выглядят следующим образом.

Позитивная визуализация «успешного финала» далеко не всегда полезна, причём особенно негативно она действует на людей со страхом неудачи.

А вот визуализация процесса достижения делает их заметно уверенней и может быть признана полезной и эффективной.

Казалось бы, вывод здесь однозначный: надо срочно отказываться от визуализаций результата в пользу визуализации процесса! А вот и нет: эта самая визуализация «Я в успехе» очень даже может помочь в его достижении – но только в варианте «успешный Я» или диссоциировано.

То есть, визуализируя, вы должны видеть не окружающую вас ситуацию успеха (как бы из своих глаз, т.е. ассоциировано…), а себя, этого успеха достигшего (а это и есть диссоциировано). Потому что в первом случае бессознательное, которому просто, извините, наплевать на способ получения информации о достижении (извне или изнутри, потому что для него все как бы изнутри, а реальное и воображаемое как-то особо не различаются…), решит, что вы уже достигли цели! И напрочь прекратит все собственные попытки её достижения…

Кстати, именно так, «надевая на себя ситуацию», и мечтают дети, пребывающие в сладких грезах большую часть своего «счастливого» детства. И ничего не «намечтают», ибо лишают себя главного. Динамики (мотивации) достижения посредством «образа себя, его осуществившего». Точно так же, как Мечтатель из «Белых ночей» Ф.М. Достоевского, каковому была уже и вовсе не нужна явь, полностью оттеснённая и вытесненная сладкими грезами…

После этой – необходимой – преамбулы давайте перейдём к описанию практики «правильной» визуализации осуществления: тому, как она делается в Интегральном нейропрограммировании. При этом естественно, что мы будем заниматься двумя видами визуализаций: цели и процесса её достижения. Но, так сказать, практически, а ещё и как бы «в одном флаконе».

1. Возьмите первую – желательно, самую важную – из ваших целей, прочитайте её краткую формулировку и пусть даже не «как следует», но обдумайте то, что там написано, включив тем самым психосемантический код ИНП.

2. Теперь закройте глаза, поднимите их под закрытыми веками под углом 20-30° и вообразите (воплотите в образе…) себя, достигшего цели. Для особо пытливых сообщу, что вышеописанные «глазные» манипуляции нужны для того, чтобы перевести свой охочий до всякой ерунды мозг в известное состояние «альфа»: прямо, быстро и без всяких там ухищрений и заморочек…

3. По возможности улучшите или хотя бы «раскрасьте» Образ Будущего Себя до полной «неотразимости» и привлекательности (визуальный подкод ИНП).

4. Позвольте ему опуститься (или сами опустите…) на плоскость вашего бытия (т.е. по-простому, на уровень пола…). Определите, где именно этот Образ встал, и проложите туда воображаемую «дорожку» (код личного пространства).

5. Мысленно «расставьте» на этой дорожке этапы достижения цели, которые были описаны в вашем сценарии (я, надеюсь, вы его таки сделали?), после чего:

дайте Модели (той самой, из всё того же описания структуры достижения цели, которое вы сделали раньше…), продемонстрировать вам то, как проще и лучше всего осуществить «проход» к цели, для чего «запустите» её от точки воображаемого «старта» и аж до самого «финиша». Наблюдайте за этим со стороны, и делайте это столько раз, сколько нужно до появления некоего понимания «сути забега»;

убрав Модель или превратив её в некоего «тренера», дайте пройти весь уже как бы более понятный вам «Пусть достижения» ещё одному – уже вашему настоящему, а не будущему, – Образу Самого Себя, «тренируя» его до тех пор, пока все не пройдет, как говорится, без «сучка и задоринки»;

теперь сами пройдите «дорожку достижения» необходимое для усвоения сути и этапов оного количество раз. Закончив, оставьте Образ Будущего Себя там, где он и стоит, а вот «дорожку» этого самого достижения как бы сверните по направлению к себе любимому, а после введите получившееся в себя же. Дабы там у вас возникла часть (если вы знаете, что это такое…), которая будет как бы отслеживать и контролировать ваше продвижение к искомому и желаемому…

6. Опять-таки мысленно сделайте первый шаг по направлению к желанной цели, одновременно как бы аккуратно начав раскатывать дорожку её достижения.

Примечание: во всех продвижениях по «дорожке достижения» ни под каким видом не двигайте Модель или Образ Себя (а также не передвигайтесь сами…) по принципу «туда, потом обратно». Потому что по «дорожке» вы можете двигаться только «туда» (к цели). «Обратно» же всегда вне её: по этакой дуге. В противном случае вы запутаете собственное бессознательное, и оно так и не поймёт, чего вы хотите: достигать и достичь цели или просто немного постоять около неё, а потом убраться туда, где вы и так уже находитесь…

Вот, собственно, и всё по вашим целям.опубликовано econet

Автор Сергей Ковалев

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet