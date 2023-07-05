Когда лучше не отвечать на сообщения или звонки мужчины

Если случаи, которые я опишу в этой статье, до боли вам знакомы, то не тяните с решением, ведь жизнь одна. Поэтому проживите её с радостью и удовольствием!

Женщины часто допускают ошибку, когда отвечают на сообщение или звонок от мужчины в тех случаях, которые я опишу в этой статье. Поэтому читайте внимательно и постарайтесь больше не допускать подобных вещей по отношению к себе, или же в противном случае - ничем хорошим это может не закончится.

Не отвечайте мужчине, если:

1. Если вы уже разошлись с этим мужчиной по его собственной инициативе или вашему желанию

Если этот мужчина бросил вас, а перед тем еще и изменил вам с другой и вы очень долго приходили в себя от этого, и вот теперь, когда вы наконец-то это пережили и отпустили, он решает напомнить о себе звонком или сообщением в стиле "Привет. Как дела? ", то лучше не отвечайте на это. Оно того не стоит. Не начинайте бередить свои старые раны, которые и так долго заживали.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Или если вы сами с ним разошлись, то вспомните почему вы тогда это сделали. Далеко не факт, что что-то изменилось, ведь раз человек не хотел меняться, чтобы не потерять вас тогда, то почему вы думаете, что он готов сделать это сейчас? Это все уже в прошлом, а вас ждет нечто гораздо лучше в ближайшем будущем.

2. Если перед тем, как вам написать, этот мужчина неизвестно где пропадал целыми неделями

Если это ваш случай, то скорее всего такому мужчине просто стало скучно и он наконец-то вспомнил и о вас. Или же, возможно, все его другие варианты уже "накрылись" и вы, как один из этих запасных вариантов тоже подойдете.

Не ведитесь на это, вы заслуживаете гораздо лучшего - как минимум звонков и сообщений не раз в две недели и как максимум - любимого и заботливого мужчину рядом.

3. Если мужчина четко дал вам понять, что не настроен на серьезные отношения

Возможно, он и говорил вам, что вы ему нравитесь и что ему с вами хорошо, но если кроме этого, он еще и сказал, что серьезные отношения в ближайшее время не входят в его планы, тогда лучше не отвечайте на его звонки и сообщения. Ведь если вам нужны нормальные и зрелые отношения с человеком, который готов взять на себя такую ​​ответственность, то с этим мужчиной вы уж точно этого не получите. Он просто будет морочить вам голову, а вы все ждать, что он вот-вот изменится и тогда уж точно все будет хорошо. Но, увы, так бывает крайне редко.

4. Если он пишет вам только поздно вечером или даже ночью и это всегда заканчивается только одним - его приглашением к себе домой

Скорее всего, ему просто одиноко, и он зная о ваших чувствах к нему, хочет этим воспользоваться и скрасить себе вечер. Но если секс на один - два раза по первому его зову не входит в ваши планы и не является "пределом ваших мечтаний", то лучше вообще игнорировать такие ночные звонки и сообщения. Ведь потом вы, конечно же, поймете, что вас просто использовали, но будет уже поздно.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

5. Если вы знаете, что вы у него не одна

Возможно, он женат и уже который месяц обещает вам разойтись, ведь «люблю я только тебя, а с женой у меня уже давно ничего нет, и связывают нас только дети» и т.д. Или же он просто все никак не может выбрать между вами и еще одной женщиной. В таком случае, сделайте себе одолжение, а заодно и ему - перестаньте себя мучить и ждать, когда же он все таки сделает этот "нелегкий выбор". Тем более, если он изменил кому-то с вами, то где гарантии, что когда-то он так же не поступит и с вами? Ведь как известно - на чужом несчастье счастья не построишь. Поэтому лучше начните все сначала, но уже с тем мужчиной, кто действительно свободен и готов к новым отношениям.

6. Если вы чувствуете, что отношения с этим мужчиной плохо на вас влияют и являются токсичными

Если вы чувствуете, что ваша самооценка и уверенность в себе значительно пошатнулись после того, как вы начали отношения с этим мужчиной, если вы чувствуете, что находитесь в постоянном стрессе и все это приносит вам больше нервов, чем счастья, то лучше закончите эти отношения как можно скорее. И больше не отвечайте ни на звонки, ни на сообщение от этого мужчины. Так будет лучше, ведь отношения с любимым человеком - не должны быть источником вашей боли, а наоборот – должны приносить вам радость, счастье, умиротворение и уверенность в себе и завтрашнем дне.

Если случаи, которые я описала в своей статье, до боли вам знакомы, то не тяните с решением, ведь жизнь одна. Поэтому проживите её с радостью и удовольствием, а главное с тем, кто действительно вас любит и ценит, ведь вы этого достойны!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet