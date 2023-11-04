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Когда люди друг друга не держат, и не опускают

Источник: b17.ru 04 ноября 2023 6714
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✅Такой вот парадокс, но сплошь и рядом случается. Можно до посинения анализировать мотивы танцев в паре, но вряд ли что приемлемое получится. Слишком индивидуальны сами фигуранты отношений, разный фон происходящего, много личной мистики, одним словом.

Когда люди друг друга не держат, и не опускают

Представьте себе: существуют на свете люди которые цепляют. Непонятно почему, просто так, - резко, грубо, с первого появления. Неважно, что они при этом говорят и делают. Эти люди нагло врезаются в ваш пульс, и затем синхронят всю оставшуюся жизнь. Как можно после оставить такого партнера-не партнера, друга-не друга, любовь-не любовь?

Любовь – не-любовь

Если ты любишь хищников, будь готов увидеть на своем теле царапины. Или не играй с ними, уйди. Но как можно добровольно отказаться от мощи, красоты и силы? Да и тигр не в силах лишить себя игры с "жертвой", пусть и самой любимой.

Иногда все бывает намного прозаичнее: не попадаются другие любимые люди, не складываются новые отношения. И как-то тянет в свой привычный любимый зоопарк. Да и экстрим стал понятен и предсказуем, жить с ним вы как-то пообвыклись.

Возможности - тонкая субстанция. Не у каждого есть возможность засыпать с любимым человеком. Зато каждый может заснуть с паршивым настроением. Чтобы найти альтернативу, почешешь в затылке, и притормозишь свой план бросить бывшего.

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Когда люди друг друга не держат, и не опускают

Новый знакомый будет приносить тебе цветы, писать длинные мессиджи. Но это все смотрится игрушечным, рядом с привычными, и никуда не ведущим, прошлым общением. Что-то видимо тянет, не завершен сценарий, не проработаны проблемы. Еще сильно держат взаимные проекции, руководят вашим поведением и поведением партнера.

Возникает вопрос: стоит ли продолжать такое взаимодействие, длить агонию? Искусственно прерывать точно не стоит. Все-таки необходимо прояснить для себя цели и смысл вялотекущиех отношений. Понять причины необщения-нерасставания. Что мешает открыться друг другу полнее, как позиционировать себя в будущем?

Данные аспекты поможет  осознать психолог. А так же - наладить отношения. Либо, понять свою роль в них и нетравматично отпустить, даже если тебя никто не держит в них. Но и не отпускает.опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

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Источник: https://econet.ua/

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Анжелика Богданова психология отношения любовь

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