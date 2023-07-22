Когда молчание — это и есть ответ

Просто научитесь слышать, и главное - правильно и вовремя расшифровывать эти ответы. И двигайтесь дальше ... Туда, где вас уже давно ждут и где действительно будут любить и ценить.

Если ваши отношения держатся только на вашей инициативе и как только вы перестаете ее проявлять, со стороны вашего партнера наступает гробовая затяжная тишина - это и есть ответ... Если, как только вы сами перестаете писать, звонить и предлагать встретиться, с той строны наступает полная тишина и такое громкое молчание, от которого будто бы закладывает уши и что еще хуже - сердце, то это и есть ответ ...

Иногда молчание это и есть ответ

Если только вы ищете возможность встретиться, только вы думаете, как вам еще укрепить ваши отношения и куда пойти и о чем говорить, чтобы свидание прошло весело и интересно для вас двоих, то это тоже и есть ответ ...

Если о вас вспоминают только, когда скучно и одиноко или когда вы сами о себе напомнили, то это и есть ответ ...

Если только вы скучаете, всегда первыми начинаете разговор и хотите больше времени проводить вместе, то это и есть ответ ...

Если только вы строите планы на совместное будущее и все чаще говорите «мы» вместо «я», а с другой стороны слышите только молчание или только "я", то это и есть ответ ...

Если только вы идете на компромисс, ищете решения проблем и способы мирного разрешения конфликтов, в то время, как "по ту сторону" снова молчание и полная тишина, то это и есть ответ…

Если в ответ на ваш вопрос "Ты любишь меня?" вы всегда слышите только тяжелое и угнетающее молчание, то это и есть очень четкий и громкий ответ вам…

Это ответ, который означает, что вам пора двигаться дальше. Пора отпустить того, кто уже не является вашим, а может никогда и не был таким ...

Вам пора отпустить того, кто уже не сможет сделать вас счастливыми и кто больше не чувствует себя таким рядом с вами.

Вам пора понять, что молчание и равнодушие - это и есть самые громкие ответы, которые только может дать вам человек на все ваши вопросы.

Просто научитесь слышать и главное - правильно и вовремя расшифровывать эти ответы. И двигайтесь дальше ... туда, где вас уже давно ждут и где действительно будут любить и ценить.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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