Когда мужчина теряет интерес

Некоторым женщинам, несмотря на весьма привлекательную внешность, не удается завоевать внимание мужчин. Разберемся, почему так происходит. Какие именно черты женского характера не нравятся представителям сильного пола.

Это статья позволит многим женщинам иначе взглянуть на свое поведение и понять, почему никак не удается наладить отношения с мужчинами. Что же сильному полу в нас не очень нравится?

Что отталкивает мужчин

1. Сплетни.

Если девушка стремится постоянно обсудить с молодым человеком последние сплетни, скандалы и истории, связанные с жизнью членов ее семьи, друзей или коллег, то так она только демонстрирует свою низкую самооценку. Есть более приятные темы для разговоров, парню не обязательно быть в курсе «душещипательных» историй. Не нужно рыться в чужом грязном белье, чтобы на фоне других людей выглядеть лучше.

2. Отсутствие общих тем для разговоров.

Если молодому человеку нравятся интеллектуальные беседы, это не означает, что его заинтересует только девушка с ученой степенью. Мужчинам нравится, когда женщины способны поддержать интересную тему, когда они не бояться диалога и рассказывают что-либо познавательное. Но представительницам прекрасного пола все же не обязательно быть экспертами в разных сферах, достаточно быть хорошо эрудированными, чтобы свидание не казалась утомительным и скучным.

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3. Отсутствие конкретных целей и амбиций.

Если у девушки абсолютно нет никакой жизненной цели, и она не знает, к чему стремиться, а просто «плывет по течению» и выглядит очень растерянной, то мужчину она вряд ли заинтересует. Парни хотят поддерживать девушек, но не спасать, особенно когда последние не знают, чем себя занять. Особенно разница видна, когда мужчина имеет четкое ведение собственного будущего, обозначил ряд целей и разработал план их достижения.

4. Отсутствие собственного мнения.

Если девушка будет постоянно соглашаться с парнем по любым вопросам, это только оттолкнет его. Интересными и привлекательными считаются девушки, умеющие выразить собственное мнение, свои истинные чувства и мысли. Откровенные разговоры позволяют партнерам лучше узнать друг друга. Разница во мнениях не обязательно приведет к конфликту, важно уметь выстраивать конструктивный диалог и находить компромисс в спорных ситуациях.

5. Игра в «бедную и несчастную».

Некоторые женщины искренне уверены, что мужчинам нравятся «несчастные» девушки, которых приходится постоянно спасать, выручать и оберегать. Но это мнение ошибочно. Женщины-жертвы никогда не будут привлекательными для настоящих мужчин. Последние выбирают самодостаточных и зрелых личностей, с которыми интересно проводить время и которые самостоятельно способны решить свои проблемы.

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6. Неспособность или нежелание платить за себя.

Еще одно ошибочное мнение некоторых женщин – мужчины всегда должны за все платить (обед, поход в кино, развлечения). Разумеется, это хорошо, когда мужчина проявляет желание заплатить за женщину, к примеру, когда рассчитывается за ужин в ресторане или покупает билеты в театр. Но не стоит этим злоупотреблять. Мужчина чувствует себя гораздо комфортнее, если женщина периодически платит сама за себя или соглашается разделить счет пополам.

7. Меркантильность.

Меркантильная женщина – это настоящий кошмар для любого мужчины. Естественно, что все мы мечтаем о лучшей жизни, но когда это желание становится одержимостью, и мужчину начинают откровенно использовать в своих целях, то о какой заинтересованности с его стороны может идти речь? Если девушка будет откровенно демонстрировать, что новый телефон ей гораздо дороже, чем вечер, проведенный наедине с мужчиной, который его подарил, то смысл молодому человеку дальше стараться выстраивать с ней отношения?

Надеемся, эта статья помогла вам разобраться, чего именно хотят мужчины и как их заинтересовать.опубликовано econet

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