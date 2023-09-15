Когда НЕ можешь ПРОСТИТЬ

Как найти в себе силы простить? Что дает нам прощение и какие шаги облегчают этот путь? Об этом — беседа с психологом Еленой Загородной. Основное, что нужно понять: «простить» — это глагол. То есть действие. Первое — надо разобраться, что на самом деле произошло, признать факт произошедшего. Ясно увидеть и осознать причины обиды. Осознать вред, который был нанесен. Рационально, четко, без оправданий понять, что произошло.

Как найти в себе силы простить? Что дает нам прощение и какие шаги облегчают этот путь? Об этом — беседа с психологом Еленой Загородной.

Что такое прощение и как простить

Как бы вы сформулировали, что такое «прощение»?

У слова «простить» есть определенная связь — и фонетическая, и смысловая — со словами «простой», «просто». Когда отношения между людьми начинают портиться, говорят, что они усложняются, то есть теряют свою простоту и ясность.

Если обратимся к словарю Л.В. Успенского, увидим, что древнерусское «простъ», соответствовавшее нашему «просто́й», значило «прямой, несогнутый». «Простить» поэтому имело значение «выпрямить» и далее — «разрешить виноватому, согнувшемуся в раболепном поклоне, выпрямиться».

В словаре Г.А. Крылова глагол «простить» обозначается как «забыть вину, обиду» и указывается, что он образован от «простъ» в значении «свободный». Буквально этот глагол значил «освободить от долгов, грехов». Получается, что прощение необходимо нам, чтобы упростить отношения, наладить диалог с миром, Богом, общаться открыто и искренне.

Можно ли неверно понять прощение?

Давайте поговорим о том, что не является прощением. Есть три основных варианта псевдопрощения, которые являются разновидностями психологической защиты.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

1. Часто говорят, что если не заметить зло, — оно уйдет. Но прощать — не значит не замечать зла. Когда мы не замечаем зло, мы его отрицаем, подавляем в себе чувства. Это приводит к тому, что проблема никуда не уходит, обида остается внутри и влияет на все последующие события.

2. Можно убедить себя, что все произошедшее нормально. Оправдать другого. Но это тоже не прощение. Можно проанализировать действия другого человека, найти объяснение, но понимание не равно прощению. Грех нелогичен, его невозможно понять. Но «понять» не мешает «простить».

3. Можно взять вину на себя. «Я плохой, поэтому это со мной произошло». Этот вариант псевдопрощения часто встречается в случаях с насилием. Ребенку легче признать себя виноватым, чем перестать доверять родителям, разочароваться в них. В случаях с насилием во взрослом возрасте такая внутренняя реакция помогает не чувствовать потерю контроля, боль.

Что же является истинным прощением? Какие здесь основные стадии?

Основное, что нужно понять: «простить» — это глагол. То есть действие. Первое — надо разобраться, что на самом деле произошло, признать факт произошедшего. Ясно увидеть и осознать причины обиды. Осознать вред, который был нанесен. Рационально, четко, без оправданий понять, что произошло.

Что нас ранит чаще всего (виды травмирующего поведения):

Отвержение.

Пренебрежение. В случае детско-родительских отношений, например, это когда физически родитель рядом, но постоянно занят работой.

Несправедливость.

Словесная жестокость. Ярлыки и оскорбления.

Предательство.

Брошенность.

Чтобы простить — нужно все это увидеть в истинном свете.

Второе: честно осознать свои чувства и реакции на зло, причиненное нам. Это может быть сильная ненависть, возмущение, может быть чувство вины и стыда, может возникнуть жалость к себе, тревога и беспокойство. Каждый человек индивидуален и его чувства тоже. Главное — честно увидеть, что происходит внутри. Очень часто из этой стадии пытаются убежать: «Я все понял и так, можно уже побыстрее на следующий этап?».

Третье: осознать свою реакцию на причиненный вред. Ведь что такое травма? Это не сам удар, а реакция организма на нанесенный удар. С психикой так же, как с физикой: если кость не выдерживает — перелом. Все зависит от сил человека, его ресурса, наследственности и уровня духовного развития.

Четвертое: нужно совершить осознанный выбор, выбор простить. Бог заповедовал нам прощать, но не вынуждает это делать. Все зависит от нашего свободного выбора. Прощение дает нам Бог, но принять решение о прощении должны мы.

Часто бывает, что человек все понимает, но не может простить. Что в таком случае делать?

Когда ко мне приходят с таким вопросом, часто оказывается, что на самом деле человек не хочет прощать. Есть внешнее «надо», но не его внутреннее желание.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Как же созреть для прощения?

Все начинается с внимательного отношения к себе. Человек понимает, что зло значительно, оно влияет на всю его жизнь. Что прощение даст ему свободу. Это должен быть выбор от души.

Бывают люди отходчивые, легко прощают. Вроде нужно выдержать паузу, четко обозначить свои границы, но не получается: в сердце уже обиды нет. А есть готовность примириться, подойти первому после ссоры, даже если обидчик неправ. С одной стороны, это счастье, когда в душе такой мир, с другой — не повод ли это для других меньше контролировать себя в общении? Ведь знают, что все равно их простят.

Это иллюзия, что своим прощением или непрощением я могу влиять на другого человека. Я могу заставить его на время вести себя иначе, подстроиться под меня, но это будет манипуляцией, и суть человека от этого не изменится. Прощение нужно мне, моей душе. Необходимо отказаться от идеи управления другими людьми. Поведение другого — это его ответственность. Мое дело — попытаться навести порядок в моей жизни. В чем мой долг перед совестью и Богом? Неважно, как вели или ведут себя другие люди, это их отношения с Богом и с собой, и они не влияют на мою жизнь. Я могу отвечать лишь за себя. Какой я сын/дочь, какой родитель, муж/жена, друг?

Вы говорите «не влияют на мою жизнь». Но то, какие вокруг нас близкие, какие с ними отношения, очень даже влияет на качество нашей жизни…

Можно попытать договориться с человеком при наличии обоюдного желания. Но если он не идет на переговоры, не слышит вас, не ищет попыток сблизиться и разрешить ситуацию, — остается только дистанцироваться, сохраняя себя. Можно простить человека, но не восстанавливать отношения: ответственность за отношения всегда на 50% — мой вклад, на 50% — вклад другого человека. Порой невозможно защитить себя, увеличив расстояние, например, в случае с болезнью близкого человека, — тогда остается проходить сквозь боль.

Почему зачастую человеку проще остаться в состоянии обиженного, чем простить?

Как правило, это оправдание слабости, бездействия. Проще остаться в состоянии жертвы. Это оправдание страха. Страх там, где нет любви. И конечно, тут гордыня. Страдания как манипуляция. Роль мученика складывается из страха, желания контроля и эгоизма.

Как быть с гневом, злостью — естественными реакциями на обиду?

В случае с этими чувствами действительно возникает непонимание, как же быть. Выплеснуть? Подавить? Их необходимо проживать с помощью Бога. В ситуации, когда поднимается волна гнева и возмущения, нужно взять паузу — волевым усилием. Разорвать контакт, буквально выйти. Если ситуация происходит на работе — хотя бы в туалет. Остаться в тишине. Наладить диалог с собой и Богом, побыть в этом. Волна схлынет.

Столкновение с болью неизбежно. Но понимание, что боль проходит, имеет начало и конец, помогает перестать ее бояться. Боль пройдет, если ее отпустить. Мы говорим ребенку в момент, когда он, например, ударился: «Потерпи немножечко, скоро пройдет», — и тем самым учим его проживать боль. Конечно, надо понимать, что «потерпи» должно быть соразмерно возможностям. Очень важно уметь оценивать свои силы реально и во взрослом возрасте, вовремя просить помощь, если нужно.

Часто мы не можем простить даже себя… Чем опасно постоянное чувство вины?

Нужно понимать, чем покаяние отличается от патологического чувства вины. Покаяние — это когда человек искренне раскаивается. Он понял изнутри, что эта ошибка, грех мешает ему жить. А чувство вины — это когда человек не понял, на самом деле, что случилось, что не так. Он понял лишь, что кому-то не нравится то, как он поступил.

Такое чувство формируется с детства, когда ребенку не объясняют последствия его действий, а лишь транслируют, что маме это не нравится, «как тебе не стыдно». Происходит ли осознание в душе человека совершенного им поступка в этот момент? Нет. Покаяние — это результат внутренней работы, оно ведет вперед. За чувством вины стоит самооправдание, и в этом случае изменений не происходит, мы топчемся на месте. С постоянным чувством вины необходимо разбираться, внимательно смотреть, что за ним стоит.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Как понять, что действительно простил?

Нужно понаблюдать за собой: как я смотрю на этого человека? На что обращаю внимание, на недостатки или достоинства? Как я говорю о нем, с какими интонациями? Часто бывает так, что вроде бы простил, но как только возникает кризисная ситуация, — опять провал в сильные эмоции. Значит, тут процесс пройден не до конца.

Нужно смотреть на отношения, что в них изменилось. Когда простил человека, уже ничего не хочешь от него, принимаешь, как есть. Когда еще обижен — хочешь от него каких-то действий, слов, подтверждающих, что он неправ и понимает это. Но получается ровно наоборот.

Как только прощаешь — получаешь то, что хочешь. Почему? Здесь есть тонкий момент. Зачастую человек хочет от другого то, что может дать лишь Бог, — например, признания своей ценности. Когда мы ставим другого человека на место Бога — автоматически возникает тяжесть у всех. Словно ответственность за наше счастье мы возлагаем на плечи другого человека. На самом деле это никому не по силам. Взрослый — тот, кто ищет опору не в близком, не в друзьях, не в священниках, а в Боге и своей душе.опубликовано econet

Елена Загородная

Беседовала Екатерина Баранова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet