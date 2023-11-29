Когда ноша слишком тяжела, её перекладывают на.... вас...

Страхи взрослых (родителей) исходят из их глубинного чувства вины - что они не достаточно хорошие родители и дали вам не всё, что «должны». Напрямую это не осознаётся, а звучит в виде требований к вам, что мол «надо быть благодарной, слушаться и ценить всё, что для тебя делают..»...

Самая жесть в такой ситуации – ничего не доказывать и не оправдываться. Особенно тяжело не доказывать, когда вы правы, а вас подставляют. Адски трудно бывает парадоксально со всем согласиться, и сказать: «Да! конечно! и часовню тоже я разрушила!».

Ничего не доказывать и не оправдываться...

Почему не доказывать? Если вы к примеру блондинка, а вас обвиняют, что вы брюнетка, и вы точно знаете о себе, что блондинка, вы станете доказывать это? Ответите разок, ну два раза, а доказывать-то зачем? Из серии, ударили по левой щеке...

Например, начнём с банального и простого: вы пишите сообщение, находитесь в эмоциональной воронке, нервничаете, задаёте вопрос (подруге, не мужчине), а она не выходит на связь. Вы удаляете все свои сообщения, и пишите в конце концов, что не можете вынудить её отвечать, и ладно.

Она выходит на связь, и говорит, что сами виноваты, не спросили, что с нею, почему она не отвечала, может она летала на Марс или выбиралась из колодца. И что это для неё «тумач», и дальше общаться с вами бессмысленно.

Не разбирая всех нюансов, скажем, что с вами провернули схему «сам дурак», переложили вину и попрощались.

Как в этой ситуации согласиться и не доказывать: «Да, я не спросила про тебя, потому что говорила про себя. Да, ты права, это тумач».

Другая история. Вы бухгалтер, в программе, считаете налоги. Но оказывается, на форму подсчёта налога пришло обновление, теперь налог считают иначе. Но у вас нет программы «Консультант» или «Гарант», вы не в курсе этого обновления. Компания ваша экономит на том, чтобы обеспечить бухгалтерию всем необходимым для работы. И, берут вас, и делают «виноватой», хотя ошибок в вашей работе нет, вы посчитали верно, но по старой форме. К тому же, у вас в отделе есть руководитель, которая тоже как-бы не причём.

Соглашаемся и не доказываем: «Да, для нас большая проблема, что мы не получаем обновлений, и вынуждены сами искать обновления в интернете по каждому налогу, а это абсурд, потому что вместо основной работы мы занимаемся поисками, это вредит работе не только самой бухгалтерии, но и компании».

Пример 3. Вы решили продвигать свой блог, нашли специалистов, по рекомендации. Поставили перед ними задачи, и ваши задачи показались им нестандартами. Они сначала согласились, но потом задумались, и внезапно поставили вас перед фактом, что отказываются от работы, потому что вы ставите перед ними «нереальные цели» и они слишком заняты, чтобы этим заниматься. Хотя и не бесплатно.

С вами снова играют в игру «сам дурак», вместо того, чтобы обсудить ваши цели, предложить другие подходы, выяснить ваши потребности, как клиента.

Вместо того, чтобы вам почувствовать себя «плохой» (больной на всю голову с нереалистичным запросом) вы соглашаетесь: «Да, вы правы, вам это не по зубам. Хорошо, что это выяснилось сразу».

Таких примеров можно привести не один десяток. Вы часто попадаете в похожие ситуации. Задумайтесь, почему ради чего такое происходит? Кто в детстве вас делал без вины виноватой, в каждом удобном и неудобном случае? Когда вы нуждались во внимании, заботе, понимании, участии, ласке, когда следовало бы выслушать и вашу версию событий, а не наказывать сразу, за замечание в дневнике или жалобу на боль в животе?

Когда вы убирали свою комнату, а вам говорили, что Маша (Катя) убирает лучше! Или, вы в слезах хотели уйти в ночи к бабушке, вам говорили – иди! Вы шли, а вас тут же наказывали, что вы идёте, брали за ухо и возвращали в квартиру, со словами, что вы непослушная, вредная и капризная девчонка и неблагодарная тварь, которая не ценит всего того, что для неё делают!

Вы и вправду не ценили, потому что вам не куклы/платья/осетрина/чёрная икра были нужны от мамы, а чтобы она с вами поиграла, погуляла и поговорила, а не наказала, накормила и нарядила в новое платье. Поговорила – это не в смысле – она говорит, какой вам надо быть, а вы молчите и слушаете, какая вы сейчас не такая, плохая, невоспитанная и неблагодарная.

Страхи взрослых (родителей) исходят из их глубинного чувства вины - что они не достаточно хорошие родители и дали вам не всё, что «должны». Напрямую это не осознаётся, а звучит в виде требований к вам, что мол «надо быть благодарной, слушаться и ценить всё, что для тебя делают..»

С тех пор, вы выбираете мужчин, которые вас обеспечивают, и виноватят в том, что вы меркантильная, вместе с этим, абьюзят во всех направлениях и манипулируют на темах стыда и вины. А вокруг вас собираются люди, для которых вы эмоциональный донор или свалка для их вины и стыда, чтобы повесить всё это на кого? Снова на вас. И никто не сможет этого остановить, опять же, кроме вас. Путём кропотливой работы, сессия за сессией, конечно при условии, что вы захотите останавливать, и возвращать каждому кесарю кесарево а сёстрам – сёстрово, каждому по серьгам, заслугам и так далее.опубликовано econet.ru.

Автор Марика Бения

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