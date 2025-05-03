Когда обесценивают то, что дорого, - мы болеем

Когда хулят, хают, обесценивают то, что нам дорого - наносят удары по нам лично. Так это воспринимает мозг.

Один молодой человек купил хороший телефон - крутой, замечательный, с массой функций, - за большую сумму. Много работал, копил, потом купил и показал в компании друзьям. Друзья отнеслись равнодушно вроде бы, но на самом деле только о телефоне и говорили. Что цена на него завышена, что можно купить гораздо лучший телефон дешевле, что этот телефон прослужит недолго, что отзывы о нем плохие… Как это глупо - купить такой дорогой и почти бесполезный телефон!

Не позволяйте бить себя и доводить до болезни хулой и ядовитыми замечаниями

Эти друзья работали мало и плохо; деньги тратили на выпивку и на развлечения. Да и не было денег особо, они же ещё кредиты платили. И такого про покупку наговорили, что молодой человек очень расстроился. Телефон стал казаться ему никчемной роскошью, все удовольствие прошло. А потом он заболел простудой и неделю восстанавливал здоровье.

Женщина в новом дорогом платье пришла на работу; ей живо сказали, что в таком платье сумасшедшая соседка по грибы ходит. И ещё сказали, что в одном магазине точь-в-точь такие же платья продаются в десять раз дешевле! Реплика, - но никакого отличия. Это говорили две дамы, одетые, как артист Милляр в фильме «Морозко». И с такой же внешностью. Женщина краснела, бледнела, пока все высказывались, а потом упала, когда шла с работы, и порвала платье сильно. А потом заболела; желудок дал о себе знать.

И невесту так могут обесценить. И нашу картину или наш текст. Нашу мечту. Вообще все, что нам дорого. За что мы много заплатили или что мы огромным трудом создали. И это влияет на наше здоровье очень сильно; потому что в эту вещь мы вложились. Это - наша личная энергия, наша часть, в некотором роде. Когда хулят, хают, обесценивают то, что нам дорого, наносят удары по нам лично. Так это воспринимает мозг.

Надо подумать: кто хулит и критикует наш дорогой телефон или кубок победителя? Кому так не нравится соболья шуба или «Ягуар»? Или наша картина? Что есть у этих людей и чего добились лично они? Многое станет ясным. Умысел сразу понятен, поэтому мы избавим себя от «двойного послания». И надо сразу дать понять, что мнение этих «друзей» нам неинтересно. Спасибо, конечно, но мне мой телефон нравится. А эту красивую девушку я люблю и не хочу обсуждать.

Не позволяйте бить себя и доводить до болезни хулой и ядовитыми замечаниями. Надо уважать себя, своё решение, свой выбор, свой труд. И не слишком похваляться, конечно; лучше обсудить свой телефон с теми, кто уже пользуется таким же. Или намеревается пользоваться…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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