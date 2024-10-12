Когда родители не любят

Отвергающая мать - это феномен, говорить и писать о котором не принято. Но это не значит, что проблемы не существует. Это страшная правда о том, что природа иногда ошибается.

Почти у каждого из нас в голове есть такая аксиома: «Родители должны любить детей, а дети должны любить родителей». Да, это естественно, когда так происходит. Но бывает и по-другому. Встречаются семьи, в которых родители не любят детей. Или не могут любить в силу своих психологических особенностей.

Меня не любят родители!

К сожалению, в своей работе я часто встречаю детей, которые росли без любви. Их не принимали, не хотели, отвергали. Такое происходит, например, когда мама была не готова к появлению ребёнка — не дозрела душевно или просто не хотела, но «так получилось». Тогда вместо любви в её сердце появлялась злость и обида. Может быть, мама находилась в депрессии, и ей просто не до него. Возможно, она пила или находилась в такой зависимости от мужчины, что ребёнок не был самым важным в её жизни. Он просто мешал. А случается и такое: некоторые мамы просто не способны на любовь. Они могут отвергать, но не поддерживать. Воспитывать, дрессировать, но не давать тепла. Реагировать (раздражаться) на ребёнка, но не быть с ним в отношениях.

Эти дети должны были получать в семье поддержку и ощущение собственной ценности, но получают отвержение, эмоциональное насилие, ощущение собственной никчёмности и неадекватности. Это не просто отсутствие люби, а осуществление постоянного насилия вместо любви.

Отвергающая мать (отец) ищут повод, чтобы выплеснуть свою агрессию. Это выражается в постоянных придирках к ребёнку. На самом деле причина не в том, что ребёнок делает что-то не то, а в самом существовании ребёнка. Бывает, что родителей раздражает степень развития какого-то качества в ребёнке. Он слишком активный, слишком чувствительный, слишком творческий. То есть он или неудобный, или не укладывается в родительские понятия о том, каким «должен быть их ребёнок», или вызывает чувство зависти. Часто в таких случаях отвергающие родители придумывают детям обидные высмеивающие прозвища.

Звучит это дико, но встречается, к сожалению, не так уж и редко.

Самое страшное во всём этом то, что ребёнок отвергающих родителей усваивает саморазрушительное поведение, обучается относиться к себе так, как его научили в семье. Он так привыкает к посягательствам на его человеческое достоинство, что ему и в голову не приходит: такое обращение ненормально и недопустимо. Ему кажется, что он всё это заслужил...

Такие дети вырастают, стараясь выполнять все обязанности. И даже если они успешны, то всё равно почему-то чувствуют себя неудачниками, обесценивают собственные достижения. Им постоянно кажется, что они сделали недостаточно. И — поразительно! - но они раз за разом стараются заслужить одобрение и любовь у тех, кто дать этого не может. Даже если родителей уже нет в живых, даже если они где-то далеко, их дети пытаются жить так, чтобы не расстроить и не разозлить маму и папу. Взрослые уже дети всё ещё не могут выйти за пределы родительских «надо» и «должен».

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Отвергающие родители умеют мастерски вызывать в детях чувства вины и ощущение собственной неадекватности. И сколько бы такой ребёнок ни пытался стать, наконец, хоть в чём-то хорошим и правильным, ему это не удаётся. Он думает, что мало старался, но на деле к нему это не имеет никакого отношения: он оказался в тупике, где что бы он ни сделал — будет плохим. Он никогда не заслужит их любовь и одобрение, потому что проблема тут не в ребёнке, а в родителях.

Но ребёнок-то об этом не знает. Вот и продолжает винить себя, искать рациональное зерно в маминых словах, пытаться «исправить» собственные ошибки... а кто-то пытается достучаться до своих родителей, договориться с ними. И иногда это удаётся. Но не всем.

Дело в том, что отвергающими родителями могут быть люди с разной степенью душевного здоровья. То есть иногда отвергать может вообще любая мама. Если она «вменяемая», то отвергает и критикует она не всегда, и «придирается» она потому, что любит и беспокоится за своего ребёнка. А может, просто устала — что уж там, со всеми бывает. С такой мамой можно договориться, она услышит другую позицию, может принять её или не принять — её выбор. Но с ней возможны переговоры, от неё можно получить тепло и поддержку. А бывают мамы, которые отвергают потому, что... отвергают. И всё. Такие родители не хотят слышать своего ребёнка, на них не действуют никакие аргументы. И если с ними пытаться найти общий язык, то они либо упорно стоят на своём, либо кричат и манипулируют, вызывая чувство вины, либо просто отказываются от общения. Им невозможно что-то доказать.

И нередко эта проблема относится даже не к психологии, а к психиатрии. Но разве ребёнок может усомниться в психическом здоровье своих родителей? Особенно если учесть, что «психом» принято считать только тех, у кого есть бред или галлюцинации? А у отвергающих родителей таких симптомов чаще всего нет. У них может быть другой вид душевного нездоровья, при котором нет бреда и галлюцинаций, но отсутствует способность любить, давать тепло собственным детям.

Знаете, в студенческие годы мы проходили практику в психиатрической больнице. Наш преподаватель вдалбливал каждой группе наивных студентов, что пациента с бредом невозможно переубедить. Но мы, естественно, пытались. Отчаянно цеплялись за идею о том, что у таких людей есть остатки разума или логики. Такие беседы проходили примерно так:

Пациент: «У меня в позвоночнике передатчик. Его установили спецслужбы, которые за мной следят».

Студенты: «Вот снимок вашего позвоночника. Видите, там ничего нет».

Пациент: «Конечно, вы же мне старый снимок показываете, тогда его ещё не было».

Студенты: «Ну вот же дата».

Пациент: «Вот подлецы! Значит, они мне такой передатчик установили, чтоб никакой снимок не показал!» или: «Так вы с ними заодно!!!»

Занавес.

Вот примерно так происходит общение с людьми невменяемыми. Вы не докажете ему, что он неправ, это просто невозможно, как бы вы ни пытались. Он либо ваши слова «вплетёт» в свои представления о мире, либо вы станете для него врагом.

Что делать, если родители настолько же отвергающие, насколько и невменяемые? Повзрослеть. Настолько, чтобы перестать быть лояльными к своим родителям и посмотреть на них так, как будто они люди, а не боги. Признать реальность, в которой бывает, что мама просто не любит и перестать расшибаться в лепёшку, лишь бы заслужить любовь и одобрения у того, кто дать этого никогда не сможет. Ведь это тоже нездоровье — делать одно и то же, каждый раз надеясь получить другой результат. Страшно думать об этом, но иногда лучшим решением бывает отказ от общения. Хотя бы временный — до тех пор, пока ваша жизнь не станет самостоятельной, без оглядки на «что скажет мама». Пока не научитесь различать, где её мысли, а где ваши собственные. Даже внутри собственной головы.опубликовано econet

Автор Екатерина Оксанен (Амеялли)

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet