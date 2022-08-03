Отношения с другими тем легче и определеннее, чем точнее ты представляешь, кто ты есть, с кем ты есть и что ты можешь.

Однажды в жизни наступает особый пятый сезон в отношениях с людьми. Это когда уже не хочется спорить, доказывать, выяснять и прояснять. Тебя вообще начинает мало интересовать особи, с которыми у тебя обнаруживаются ценностные разногласия. И как только ты это понимаешь, то тебя попускает и хочется в норку и за трехметровый забор с табличкой «злая собака, пройдите мимо». Ценности имеет смысл прояснять только с близкими. Вообще-то, они и стали близкими, потому что ваши ценности однажды совпали. Но. Всякое бывает. Иногда ценностные ориентиры меняются, и тогда нет повода не пересмотреть отношения для апгрейда или для завершения.

Отношения с людьми

А с теми, кто воинственно настроен и бесповоротно уверен в своей единственной правде, тебе душно, нужна дистанция. И там, где для тебя невозможны компромиссы, ты тоже рассчитываешь на дистанцию.

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При этом ты отчетливо понимаешь, что люди могут думать и говорить о тебе что угодно, как им угодно и когда угодно. И это несильно зависит от того, что ты делаешь или не делаешь. Если человек хочет думать, что ты пендехо кабронский, ты не можешь ему это запретить. И говорить человеку все, что ему хочется, не зависимо от реальности и фактов, ты тоже не можешь запретить. Кроме того, у всех совершенно равные права на интерпретации событий.

Объективность - понятие призрачное и мифическое. Так стоит ли тратить на это время? И вроде бы ты это понимаешь лет с 25, но щёлкает и оседает это в тебе гораздо позже. Многим позже, когда ты начинаешь видеть, как люди назначают тебя на ту или иную роль, придумывая про тебя свой собственный нарратив, чтобы таким образом что-то сделать со своей тревогой, завистью, злостью или иными чувствами.

Представления о тебе - всего лишь инструмент, с помощью которого человек решает свои собственные задачи. И это бесполезно запрещать. Надо это разрешить и выдохнуть. Потому что управлять чужими процессами невозможно.

И это неплохо звучит, но практиковать это не всегда легко. Я заметила, что такая свобода от других неизменно появляется при наличии трёх аспектов:

1. Знание себя, когда ты смотришь на себя не мамиными, папиными или другими значимыми глазами, а своими собственными. Когда ты сам знаешь все свои трещетки и переломы. Когда осознаёшь свои сильные стороны и ограничения. Когда твоя персональная граница между тобой и другими тебе видна, ясна и понятна.

2. Наличие своих людей. И чем плотнее и надёжнее свои, тем легче дышится и живётся. Никто не терминатор, всем иногда приходится падать. Но если ты среди плотного частокола своих людей, то вряд ли разобьёшься, даже если упадёшь. Свои всегда смягчают падение. Это не значит, что не будет больно, но без своих было бы больнее.

3. Наличие дела, которое бы ты умел делать хорошо. Отлично, если это дело мечты, приносящее удовольствие, призвание. Но это необязательно. На поиски призвания может уйти очень много времени или даже вся жизнь. Пусть эти поиски будут активными не только в воображении, но и в реальности. Если все одинаково скучно и неинтересно, то без разницы с чего начинать и чем заниматься. Но без дела человек становится очень уязвим для суждений и определений других. А когда ты профи хоть в чём-то, устойчивости относительно чужих суждений совершенно точно добавляется.

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Отношения с другими тем легче и определеннее, чем точнее ты представляешь, кто ты есть, с кем ты есть и что ты можешь.

Если всё вышеперечисленное есть, а реакция на чужое мнение всё ещё объемная и болезненная, то, значит, где-то вы лжёте. Скорее всего, даже себе. Потому что не все про себя знаете. Как только вы обнаружите это слепое пятно, так и отпустит. Узнаванию себя, кстати, очень способствуют кризисы и психотерапия.опубликовано econet.ru.

Автор Елена Потапенко

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