Когда вам кажется, что всё идёт не так, вам не кажется!

Важно, чтобы интструмент или средство для получения желаемого отошли на второе место. Фокус не на них, а на чувствах, ощущениях, своих способностях, в их развитии. Поэтому желание получить свободу или встретить мужчину и создать семью становится естественной данностью, этапом жизненного пути.

Тогда всё то, что происходит с вами, всё именно то и так, как должно быть. Именно в то время, именно в том месте, именно таким образом и с теми людьми, как должно быть наилучшим образом для вас!

Всё идёт не так? Это вам не кажется!

Всё действительно идёт не так, КАК ВАМ РАНЬШЕ БЫЛО ИЗВЕСТНО, а теперь происходит то, с чем вы ещё просто не знакомы,то есть НОВОЕ.

Всё, с чем мы еще не знакомы, вызывает у нас противоречивые чувства: страх, раздражение, тревогу, напряжение, сомнения, неуверенность, разочарование, растерянность, могут быть рядом с предвкушением,ожиданием и интересом.

Практически всегда- это чувства, эмоции и ощущения минусовых состояний.

Конечно, можно пытаться их заменить, искуственно бударажить себя, отвлекать и воодушевлять, но это не работает, а точнее сработает в обратную сторону увеличения негатива.

Самое полезное, это начать признавать эти чувства и направить своё внимание на то, чему мы сопротивляемся, не даём происходить, удерживаем от вхождения в нашу жизнь.

Мы думаем, что нечто новое идёт к нам из внешней жизни, через людей, события и ситуации, но это не совсем так. Внешнее, всего лишь отражает внутренние перемены, которые уже происходят на бессознательном уровне, задолго до того, как мы начнём их воспринимать сознанием, умом.

Парадоксальность жизни проглядывается и здесь, мы злимся и боимся принять, допустить в себя и в свою жизнь именно то, чего мы больше всего хотели.

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Очень сильное желание получить нечто (ресурс или состояние), вызванно тем ярким ощущением неимения и нехватки этого в прошлом.

Например, если человек жил практически всю свою жизнь в подавлении, контроле и привязанностях, он больше всего жаждал свободы и автономии, самостоятельности.

Он как бы хотел умом свободы, но по большей части жил подавлением чувства злости и страха. В итоге, желание свободы и автономии, одиночества, склеялось с чувством страха и злости, и когда ситуация, события приводят человека к свободе, эти чувства у него внутри оживают и усиливаются, чем больше свободы и одиночества, автономии, тем сильнее злость и страх. В связи с этим, человек злится на свободу, события и людей, которые ему и помогают быть свободным.

Еще один пример- одинокая женщина имела неудачный опыт в отношениях и долго желала встретить мужчину, что бы жить счастье и в любви. Ее желание происходило от яркого неудовлетворения нынешней жизнью, неуверенности, зависти и страха что не получается, сомнений и злости.

Находясь в ожидании встречи, она бессознательно увеличивала эти чувства, и как только происходило знакомство с мужчиной, она неосознанно начинала проживать их. Подавляемые чувства реализовывались в связи с получением желаемого, чем больше ей нравился человек, тем сильнее были чувства.

На этих примерах видно, как мы начинаем бояться получить желаемое и как мы начинаем сопротивляться переменам, ведь мы их ждали для улучшения состояния, а они несут боль и страх, злость и напряжение.

Поэтому и созданы афоризмы говорящие по смыслу о том, что сильно желать и хотеть нельзя, бойтесь своих желаний, много хотеть вредно и так далее.

Что делать, чтобы желаемые перемены перестали вызывать негативные чувства и перестать сопротивляться новому, получать или приходить к желаемому?

1 шаг. Разобрать своё желание на составляющие - от чего оно родилось и с какими чувствами вы его возжелали первый раз, для чего оно, то есть, какие перемены оно вам должно принести и через какой инструмент вы его реализуете.

Пример 1- желание свободы и автономии родилось от несвободы, контроля и подавления, с чувствами страха и злости, вы находились в неуверенности, разочаровании. Желание свободы должно вам принести взрослость, уважение или уверенность, а получить или реализовать вы его готовы к примеру через отъезд из родительского дома, развод, увольнение, в зависимости от ситуации человека.

Пример 2- желание встречи и отношений с мужчиной, родилось от неудовлетворенности и несчастности. Встреча, отношения и замужество должны вам принести счастье и удовлетворенность, инструмент или средство- мужчина.

Первая часть этих примеров у вас в реальности и действительности, вторая, это фантазия и иллюзия желаемого.

2 шаг. Изменить чувства в реальности, данности, действительности, или изменить чувства и ожидания от получения желаемого - точнее, сравнять уравнение.

Пример 1: я живущий в контроле и падавлении человек, который на самом деле уважает себя, я взрослый, самостоятельный не зависимо от обстоятельств и переход к получению полной свободы и автономии,всего лишь увеличит мою уверенность и уважение к себе.

Или, я неуверенный, чувствующий себя подавленным в предыдущем месте, вероятнее всего буду ощущать это и в новом-работе, городе, отношениях или одиночестве, и это по началу нормально! Буду потихоньку учиться и развиваться, взрослеть.

Пример 2: Я свободная и пока одинокая женщина, достаточно счастлива, моя жизнь нормальна, работа, интересы, увлечения, друзья, и по большому счёту я счастлива. Отношения увеличат или откроют новые варианты для ощущения счастья иного порядка.

Или я неуверенная, сомневающаяся и не удовлетворенная жизнью женщина, которая скорее всего так и будет себя чувствовать при знакомстве и встречи с мужчиной. Именно так я буду развиваться, учится отношениям, именно в этом возможно и есть удовлетворение и счастье от познания и развития,знакомство с собой, новой.

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И в первом, и во втором случае, интструмент или средство для получения желаемого, становятся на второе место, фокус не на них, а на чувствах, ощущениях, своих способностях, в развитии их в новых обстоятельствах.

Поэтому желание иметь или получить свободу, или встретить мужчину и создать семью, становится просто естественной данностью, нормой, этапом нашего пути, жизни. А самое главное, уходят чувства приклеенные к желаемому.

Вы становитесь свободны как и ваши желания, все приходит и происходит естественно, легко и спонтанно, потому что движение, дыхание, кровоток, течение мыслей и чувств, возможно только в свободе.

Тогда всё то, что происходит с нами, происходит при нашей включенности, осознанности, заинтересованности в желаемых переменах. И то, что пыталось войти в нашу жизнь так долго, просто втекает, увлекая нас в потоке перемен.

Тогда всё то, что происходит с вами, всё именно то и так, как должно быть. Именно в то время, именно в том месте, именно таким образом и с теми людьми, как должно быть наилучшим образом для вас!опубликовано econet

Автор Наталья Зиновьева

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