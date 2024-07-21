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Когда вы помогаете другому человеку, вы принимаете его судьбу на себя

Источник: zen.yandex.ru 21 июля 2024 6944
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Принимать помощь и требовать ее у других небезопасно. Тот, кто принимает даровую помощь, попадает в чужой сценарий. Он становится объектом благотворительности, просителем. Жертвой обстоятельств. А тот, кто оказывает помощь, может разделить чужую карму, даже если действует из самых благородных соображений.

Когда вы помогаете другому человеку, вы принимаете его судьбу на себя

Нормальный человек не очень-то любит одалживаться и просить помощи. Он предпочитает справляться своими силами и за все платить, если это возможно, разумеется. Если он не умирает от жажды в пустыне и не тонет в ледяной воде… Пока возможно, взрослый нормальный человек старается обойтись без даровой помощи. И правильно делает. Потому что мы получаем не только помощь. Мы получаем карму того, кто эту помощь оказывает. Или, по-русски, разделяем его планиду, судьбу. Принял помощь - принял и судьбу того, кто эту помощь оказал.

Помощь других накладывает обязательства и меняет судьбу

Это как с переливанием крови. Если не соблюдать правила, можно с перелитой кровью получить все болезни донора. А можно вообще погибнуть, если кровь не подходит нам по группе или резусу.

Помощь других накладывает обязательства и меняет судьбу. Может, нам дал денег или оказал бесплатную услугу достойный и обеспеченный человек. У него же хорошая карма? Правильная судьба? Совершенно не обязательно так. Мы понятия не имеем о карме этого человека. Знать не знаем о его поступках, деяниях, тайных движениях души, о его прошлом, - и о том, что уготовано ему судьбой. Какие вирусы живут в его крови, нам неведомо. И без крайней необходимости не стоит прибегать к помощи других. Брать и просить направо-налево. Оплаченная помощь - это совсем другое. Обмен через материальные средства не заставляет разделять участь того, у кого мы покупаем что-то.

Помощь близких людей безопасна. Мы и так разделяем их судьбу, у нас общее поле. А чужие незнакомые люди могут помочь. Но неизвестно, что последует за принятием их помощи. И в глубине души мы это чувствуем. Смутная тревога и напряжение мешают нормальному человеку брать и принимать от других помощь без крайней необходимости.

И когда мы помогаем кому-то, мы тоже берём часть судьбы этого человека на себя. Это надо помнить. Недаром многие добрые дела делают анонимно; это не только из благородства, это и для соблюдения психогигиены. Помог и забыл об этом, - одна рука не знает о том, что делает другая. Отправил пожертвование и забыл вплоть до следующего пожертвования.

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Когда вы помогаете другому человеку, вы принимаете его судьбу на себя

Или надо осознавать, кому, зачем и чем мы помогаем. Какие средства для этого используем. Потому что мы вмешиваемся в чужую судьбу; подобно врачу, мы исцеляем раны и даём лекарство. Только врач защищён профессиональными знаниями и соблюдает гигиену, а мы - нет. И запросто можем "инфицироваться" чужой судьбой.

Это не значит, что помогать не надо. Донорам надо сдавать кровь, они спасают жизни людей. И переливать кровь надо, - иначе пациент может погибнуть. Но надо помнить о том, что мы принимаем чужую судьбу. Не всегда хорошую и счастливую.

  • а помощь надо благодарить и принимать благодарность, если это возможно
  • не надо моментально обращаться за помощью к другим, если есть свои ресурсы. Даже если речь идёт о помощи кому-то, а вы привлекаете к ней других людей. Сначала надо точно узнать все детали ситуации, только потом действовать разумно и осознанно
  • когда помогли или приняли помощь, помолитесь, если вы верующий человек. Потому что главный источник помощи - он свыше. А молитва очищает душу. Если вы не молитесь, просто пожелайте хорошего тому, кто помог или тому, кому вы помогли
  • не пиарьтесь на помощи кому-то. Не лезьте туда, куда не просят. Не всегда надо втягивать других людей, широко оповещать других о чьих-то проблемах, - это может привести к плохим последствиям. Вы включаетесь в судьбы других людей без их желания и ведома. И можете получить проявление чужих событий в вашей собственной жизни.

Принимать помощь и требовать ее у других небезопасно. Тот, кто принимает даровую помощь, попадает в чужой сценарий. Он становится объектом благотворительности, просителем. Жертвой обстоятельств. А тот, кто оказывает помощь, может разделить чужую карму, даже если действует из самых благородных соображений.

Или надо все точно узнать и действовать осознанно, отлично понимая, кому, зачем и чем именно вы помогаете, или надо помогать анонимно, не включаясь в ситуацию и не интересуясь, кому именно досталась ваша кровь. Или полная осознанность и готовность к риску, или полная анонимность. Вот поэтому так часто добрые люди оказываются в плохом положении. И говорят: "почему это случилось со мной? Я же всем помогал!", - надо помогать правильно. И не всем. И не всегда. А если помогаешь, надо осознавать все риски и нести ответственность за свою помощь. Или быстренько помочь и убежать, хотя это комично звучит. Но многие знают, что это так…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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Источник: https://econet.ua/

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