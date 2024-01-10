Конфликт: 10 вещей, которые лучше не делать

Здравый смысл, мудрость и исследования говорят, что хорошее общение может улучшить отношения, усиливая чувства близости, доверия и поддержки. Верно и обратное: плохая коммуникация может ослабить связь, создать стресс, недоверие и даже пренебрежение.

Поскольку конфликт практически неизбежен в отношениях (и не обязательно является признаком проблемы), вы можете значительно снизить уровень стресса и укрепить свои отношения, если повысите уровень понимания и навыков разрешения конфликта здоровым способом.

Конфликт в отношениях: Что лучше не делать - 10 вещей

Предлагаю некоторые примеры негативных и даже деструктивных установок и моделей общения, которые могут усугубить конфликт в отношениях. Сколько из них вам знакомы не понаслышке ?

1. Полное Избегание Конфликта

Вместо того чтобы спокойно и уважительно обсуждать накопленные недовольства, некоторые люди просто ничего не говорят своему партнеру, пока не «взорвутся», после чего выпаливают это в порыве злости, раздражения и обиды. Это, по — видимому, менее напряженный путь — вообще избегать спора, но обычно вызывает больше стресса для обеих сторон, поскольку напряжение растет, обиды копятся, и в конечном итоге получается крупная ссора. Намного полезнее решать и разрешать конфликты.

Навыки уверенного общения могут помочь вам говорить вещи таким образом, чтобы вас с большей вероятностью услышали, не проявляя неуважения к другому человеку.

2. Оборонительная позиция

Вместо того чтобы объективно выслушать жалобы партнера и постараться понять точку зрения другого человека, защищающиеся люди упорно отрицают любые свои нарушения и упорно избегают рассмотрения возможности того, что они способствовали возникновению проблемы. Отрицание ответственности может показаться удобной стратегией в краткосрочной перспективе, но создает долгосрочные проблемы, когда партнеры не чувствуют себя услышанными, неразрешенные конфликты так и продолжают созревать.

3. Чрезмерные обобщения

Когда случается что-то, что им не нравится, некоторые люди раздувают из мухи слона, делая обобщения. Рекомендуется не начинать предложения со слов "Ты всегда " и "Ты никогда", например: "Ты всегда поздно приходишь домой!» или: "Ты никогда не делаешь того, что я хочу!». Остановитесь и подумайте, правда это или нет. Кроме того, не поднимайте прошлые конфликты, чтобы уйти от темы и вызвать больше негатива. Это лишь препятствует разрешению конфликта и повышает его уровень.

4. Всегда быть правым

Это приносит ущерб - думать, что есть "правильное" мнение и "неправильное", и что ваш способ смотреть на некоторые вещи является истинно верным. Не требуйте, чтобы ваш партнер смотрел на вещи так же как вы, и не воспринимайте как личное нападение, если у него есть иное мнение, отличное от вашего. Ищите компромисс или признайте наличие разных мнений, и помните, что не всегда есть "правильное" или "неправильное", порой и обе точки зрения могут быть правильными.

5. "Психоанализ" / Чтение Мыслей

Вместо того чтобы спрашивать о мыслях и чувствах своего партнера, люди иногда решают, что они "знают", что их партнер думает и чувствует, основываясь только на ошибочной интерпретации их действий — и всегда предполагают, что в этом заложен негативный смысл! (Например, решив, что опаздывающий партнер недостаточно заботится о том, чтобы прийти вовремя, или что уставший партнер отказывается от секса по причине своей пассивной агрессивности.) Это порождает враждебность и непонимание. Важно: а) иметь в виду, что у всех у нас есть уникальная точка зрения, и б) всячески стремиться ничего не предполагать и не угадывать. Вместо этого слушайте другого человека и позвольте ему объяснить своё вИдение ситуации.

6. Забывать слушать

Некоторые люди перебивают, закатывают глаза и продумывают то, что они собираются сказать дальше, вместо того чтобы слушать и пытаться понять своего партнера. Это мешает вам понять другую точку зрения, так же как и вашему партнеру понять вас! Не стоит недооценивать важность внимательного отношения к словам и чувствам другого человека! Эти навыки общения важно иметь в виду.

7. Игра «Найди виновного»

Некоторые люди справляются с конфликтом, критикуя и обвиняя другого человека в сложившейся ситуации. В признании своей собственной слабости они видят ослабление своего авторитета, избегают этого любой ценой. Вместо этого постарайтесь рассматривать конфликт как возможность объективно проанализировать ситуацию, оценить потребности обеих сторон и прийти к решению, которое поможет вам обоим.

8. Пытаться " выиграть " спор

Если люди сосредоточены на "победе" в конфликте , то проигрывают их отношения! Смысл обсуждения отношений должен заключаться во взаимном понимании и достижении соглашения или решения, которое уважает потребности каждого. Если вы доказываете, насколько ошибается другой человек, не обращая внимания на его чувства и оставаясь на своей точке зрения, вы движетесь в неверном направлении!

9. Переходить на критику качеств характера

Иногда люди принимают любое негативное действие от партнера и относят его в личностный изъян. (Например, если муж разбросал свои носки по дому, воспринимать это как недостаток его характера и называть его "невнимательным и ленивым"; или, когда женщина хочет обсудить проблему в отношениях, называть её "контролирующей" или "слишком требовательной". Это создает негативное восприятие с обеих сторон. Не забывайте уважать человека, даже если вам не нравится его поведение.

10. Возведение стены

Когда один из партнеров хочет обсудить волнующие его вопросы в отношениях, иногда второй партнёр защищается, отказывается говорить или слушать своего партнера. Это показывает неуважение, а в некоторых ситуациях даже пренебрежение, в то же время позволяя глубинному конфликту нарастать. Каменная стена ничего не решает, но создает обиды и разрушает отношения. Гораздо лучше слушать и обсуждать ситуацию в уважительной манере.опубликовано econet

Автор Юлия Токарева

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