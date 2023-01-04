Конфликтные люди: Как быстро распознать, чтобы их поведение не стало для вас сюрпризом?

3-ступенчатая методика WEB позволит вам быстро принять решение: продолжать общение с такими людьми или отступить.

Конфликтные люди характеризуются моделью мышления «все-или-ничего», неуправляемыми эмоциями, экстремальным поведением или отношением, а также стремлением обвинять во всем окружающих. Это те, кто регулярно оскорбляет, преследует, унижает и раздражает вас, распространяет слухи и сплетни и проявляет множество иных вариантов конфликтного поведения. Эти модели поведения поддерживают и усиливают межличностные конфликты, вместо того, что снижать накал эмоций и разрешать проблемы. Как вовремя распознать подобных личностей, чтобы их поведение не стало для вас сюрпризом? Как узнать, с кем вы имеете дело, до того, как вы вступите в брак с ними, начнете на них работать или поселитесь по соседству с ними?

3-ступенчатая методика WEB - поможет распознать конфликтных людей

W (words) - СЛОВА. Обращайте внимание на то, какие слова они используют. Они говорят в «черно-белых» терминах большую часть времени, используя установку «все-или-ничего»? Люди или абсолютно хорошие, или совершенно плохие в их глазах? Они или победители, или полные лузеры? Они обвиняют других людей в собственных трудностях? Они не способны задуматься над собственным поведением и увидеть его как часть проблемы?

Чем чаще вы замечаете негативную модель поведения, тем более вероятно, что вы столкнетесь с ней в будущем. Если все люди для них плохие, вы окажетесь следующим. Не поддавайтесь на красивые фразы – за ними может скрываться очень неприятное поведение в будущих отношениях, будь то дружеские, романтические или деловые связи.

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E (emotions) – ЭМОЦИИ. Каковы ваши эмоции по поводу этого человека? Вы чувствуете себя неловко в его присутствии или испытываете потребность защищаться? Вы чувствуете, что должны оправдываться перед ним? Вы злитесь на него или срываетесь на окружающих, после того, как поговорите с ним?

Эмоции чрезвычайно заразительны, а негативные эмоции заразительны вдвойне. Вы можете «заразиться» страхом или гневными эмоциями человека, что может обернуться против вас и нанести вам вред, если вы начнете действовать в соответствии с ними. Конфликтные люди всегда пытаются завербовать себе защитников, которые встанут на их сторону. Если вы чувствуете, что вас втягивают в борьбу против кого-то, отойдите в сторону!

B (behavior) - ПОВЕДЕНИЕ. Склонен ли этот человек к экстремальным проявлениям? Он пытается оправдать свое поведение такими причинами, как усталость или стресс? Или сетуя, что они просто реагировали на ужасное поведение кого-то еще? Спросите себя - поступит ли 90% людей так, как поступил этот человек? Даже единичный случай может навести на мысль о наличии сложившейся модели поведения, если единичный инцидент – это то, что никогда не сделали бы 90% людей, даже если они устали, напряжены или выведены из себя.

Имейте в виду, что конфликтные личности могут вести себя приемлемо долгое время, иногда недели и даже месяцы, перед тем, как продемонстрировать полный спектр негативного поведения. До тех пор, пока вы не увидите их в момент кризиса или пока ваши отношения на станут достаточно близкими, вы можете не подозревать об их потенциале конфликтного поведения.

В дополнение к методике WEB, обращайте внимание на страхи и модели поведения, свойственные пяти основным типам конфликтных личностей.

НАРЦИССИЧЕСКИЕ личности испытывают скрытый страх показаться неполноценными или бесправными и лишенными влияния и власти. Поэтому они постоянно ставят себя выше других людей. Это отчуждает их от окружающих.

ПОГРАНИЧНЫЕ личности испытывают глубокий страх быть покинутыми. Они постоянно цепляются за других и требуют уверений в любви и близости, чередуя это с внезапными вспышками ярости, когда они ощущают себя брошенными и одинокими. Это отталкивает людей от них.

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АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ личности не могут допустить, чтобы окружающие доминировали над ними, поэтому стараются доминировать сами, что может приводить к нарушениям закона и социальных норм.

ПАРАНОИДАЛЬНЫЕ личности испытывают страх быть преданными людьми, которые их окружают, так что они могут чрезмерно остро реагировать и нападать на тех, кого они боятся. Обычно это заставляет окружающих платить им тем же.

ИСТЕРОИДНЫЕ личности озабочены тем, чтобы быть в центре внимания, и часто публично критикуют других людей в стремлении вызвать симпатию и получить признание и восхищение.

Знание этих паттернов поведения облегчает понимание поведения других людей.

Умение вовремя заметить тревожные сигналы требует практики, и время от времени вы все равно будете чувствовать себя пойманными врасплох. Часто стоит выслушать мнение других людей, особенно перед принятием на себя серьезных обязательств, таких как вступление в брак, принятие предложения о работе, выборе места жительства или даже при избрании должностных лиц. Всегда легче избежать отношений с самого начала, чем впоследствии справляться с болезненными переживаниями.опубликовано econet

Bill Eddy

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