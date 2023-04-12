Корни человека: почему важно помнить и с благодарностью относиться ко всем членам вашей семьи

Все люди подобны деревьям: у них есть корни - это родные люди. Даже если отношения складываются не совсем гладко, незримая связь с родителями, бабушками, дедушками проходит через всю нашу жизнь. Как правильно себя вести, если дорогой вам человек отошел в мир иной?

Знаете, в какую грустную даль всматриваются бабушки на картинах и фотографиях? На что обращен их внутренний взор? — конечно, знаете. Это больше, чем знание. Вы это чувствуете. Вы все понимаете без слов.

У всех нас есть корни

Беседуя с людьми про их родственников, любимых или тех, кто уже умер, я всегда привожу метафору о том, что человек подобен дереву. Его семья и самые любимые — это корни. А зачем корни дереву? — они его питают. Благодаря питанию от корней дерево вырастает большим и красивым. Так же и человек, который получал достаточную подпитку от своих корней вырастает полноценным, гармоничным и счастливым.

Если по каким-либо причинам он рвет связь с теми, кто ему дорог или если он не смог пережить смерть кого-либо из близких, то такой человек часто начинает опустошаться и может потерять смысл жизни. То же самое происходит с деревом, если ему отрезать корни: оно перестанет плодоносить и вскоре высохнет.

Эмоции

Чтобы дерево росло, мы поливаем его водой. Нужна всего лишь вода, обычная вода! Представляете, никаких сверхусилий для того, чтобы выросло такое большое и крепкое дерево! Но что такое «вода» для человеческих отношений? — это эмоции! Не ум, не обмен информацией — а именно эмоции! За что мы любим родных и близких? — ерунда о том, что они просто есть. За то, что они вызывают у нас эмоции! Даже тот, кто говорит, что любит просто так, говорит это на основании тех приятных эмоций, которые вызывает у него человек фактом своего существования. Ты есть, я тебя люблю — и я питаюсь этим состоянием.

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Почти у всех у нас есть родители. Но не у всех хорошие отношения с родителями. И не у всех родители живы. Поэтому, если у тебя отравлены отношения с родственниками, то ты будешь неполноценен. Ты даже не будешь понимать, с чем это связано. Чувство эмоциональной недостаточности будет сопровождать тебя в фоновом режиме. А своими любовными отношениями ты будешь пытаться компенсировать дефицит именно тех эмоций, которые недополучил от родителей ища от партнеров в первую очередь, например, признание или чувство нужности, ласку или внимание, заботу или доверие, понимание или поддержку — то есть то, что недополучил от корней.

Вы часто можете видеть, как родственники, которые не умеют естественным образом делиться друг с другом эмоциями любви, получают подпитку низкого качества, провоцируя друг друга на конфликты и ссоры. Не судите их строго, отнеситесь с пониманием к тому, что люди так делают в тех случаях, когда они не удовлетворены своей судьбой, чувствуют свою ненужность, неважность, невостребованность. Поэтому, кстати, бабушки часто бывают сварливы — общество их выплюнуло, дети их забыли, редко звонят и почти не навещают. Если человек не получает подпитки в виде эмоций, то он высыхает.

Когда вы в очередной раз начнете ссориться с родственником, задайтесь наконец уже вопросом «Что стоит за его словами? О чем он неосознанно просит меня?» — и дайте близкому человеку то, что он хочет!

Бесплатно. Столько, сколько ему надо. Удивите его. И себя.

Просто дайте ему те эмоции (любовь, признание его нужности, благодарность, поддержку и т.д.), без которых ему хреново. Понимаете, ему хреново, но он не умеет прямо просить о том, в чем нуждается.

Не умеет и все, не научили. Он усыхает и боится этого. Поэтому так коряво и неумело просит вас, как дерево в засушливую погоду, чтобы его полили водой. Эмоциями. Добрыми.

Будьте искренни. Сделайте первый шаг. Для начала обнимите и поцелуйте. А потом, глядя в глаза, скажите те хорошие слова, в которых он так нуждается. У нас нет защиты перед родными: особенно перед словами любви.

Дерево высыхает без воды. Человеческая душа высыхает без эмоций.

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Память

корневая система человека, род

Вы должны помнить и с благодарностью относиться ко всем членам вашей семьи. Не важно, какими были отношения ранее. Вы всегда можете исправить ситуацию. Даже в своей голове. Причем даже в том случае, если человек умер. Особенность психики в том, что она не отличает реальность от вымысла. Человек жив до тех пор, пока жива память о нем. Но это не значит, что всюду должны стоять его фотографии. Наоборот. Их надо отложить. Вы не должны искусственно «оживлять» человека, набивая комнату предметами, напоминающими о его существовании.

В религиях существуют ритуальные дни воспоминаний о умерших: 3-9-40 дней. Годовщина. Это нужно именно для того, чтобы с помощью воспоминаний питать вашу корневую систему. Не надо плакать и убиваться горем. Не надо! Вы должны быть благодарны за то, что этот человек был в вашей жизни, что он оставил свой след в вашей душе. Именно благодарность. И уважение. Спустя время после того, как человек умер и вы кому-то про него рассказываете, говорите о нем с уважением. То же самое актуально и по отношению к тем, кого вы любили и с кем вы расстались.

Если вы любили человека, но он не был вашим кровным родственником, то он тоже становится частью вашей корневой системы. Люди неправильно делают, когда пытаются забыть бывшего мужа или жену. Вы отсекаете корень. И это будет мучить вас. Это неправильно. Потому что какой-то период вашей жизни этот человек был для вас источником самой жизни, источником любви, радости, эмоций. Если же вы будете мысленно плевать на него, желать ему неудач, то вы будете незаметно опустошаться и эксплуатировать других людей для компенсации дефицита эмоций. А вас начнут считать вампиром. Короче, плюнул в прошлое — получишь. Сполна.

Люди могут жить вечно. По крайней мере, до тех пор, пока мы их помним. Я не верю в мистическое бессмертие, это ерунда. Поэтому когда близкий умирает физически, нужно провести его тело, дать ему покой, похоронить. Но это не значит, что вам отрубили корень. Для психики важно, чтобы в вас живым оставалось отношение к этому человеку. Это, как если бы родственник уехал в другую страну и вы с ним не видитесь. Да, вы скучаете, но вы знаете, что он есть.

Плоды

Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь Иисус

Человек и дерево. Корни и плоды

Хотите понять, как ваши корни повлияли на вас? — посмотрите на то, как вы организовали свою жизнь. Хотите вы того или нет, но вы и ваши родственники в одной упряжке. Они оставили свой след. И то, как вы сегодня живете во многом предопределено тем, какими эмоциями вас питали в детстве и питают сейчас.

Если вы не занимаетесь никаким ремеслом, если у вас нет увлечений, значит у вас повреждена корневая система. Об этом говорит Иисус в своей проповеди. Упоминаемые им плоды — это то, что вы даете миру, людям. И не важно, чем вы будете заниматься: чинить сломанные часы или принимать депутатские решения — вы должны быть полезны людям. Хоть в чем-то. Хоть в самом малом! Но чтобы вы чувствовали в себе силу давать что-то людям, у вас должна работать корневая система. Проще говоря — исправьте отношения с родителями и простите тех, кого вы любили и кто вас обидел.

Есть хорошая поговорка о том, что человек — кузнец своего счастья. Это верно. И чтобы ваше счастье хорошо ковалось, вспоминайте (только с уважением) свои корни.

Пускайте корни в других людей. Принцип «брать-давать» никто не отменял. Если тебя накормили, ты должен накормить другого. Только благодаря этому возможен духовный и интеллектуальный прогресс ваш личный и общества.

Если умер родственник:

Уберите фотографии. Аккуратно сложите их в достойном месте. Не превращайте дом в музей воспоминаний;

Ходите по праздникам в церковь, особенно, если родственник был верующим (даже если вы атеист) и ставьте поминальные свечи в его честь. Пока горит свеча, несколько минут смотрите на ее пламя и желайте ушедшему добра, благодарите его. Думайте о том, что он отправился в путешествие и ему там хорошо;

Не вспоминайте его понапрасну. Не думайте, а что было бы если…А как бы он сейчас поступил, будь он тут…Если вы столкнулись с трудностью, мысленно обратитесь к нему за советом. Слушайте тишину. И вы получите ответ.

P.S. Не забывайте навещать своих седеющих мам, отцов. Поседевших бабушек и дедушек. Они вас ждут. Всегда. И любят. Так, как умеют. И больше всего хотят, чтобы вы их не забывали, чтобы помнили. Поэтому поезжайте к ним на выходных. Помогите по дому. Наколите дров. Забейте гвоздь. Купите лампочек. Покрасьте забор. А потом возьмите за плечи и внимательно посмотрите своей маме, ссутулившемуся отцу, деду или бабушке в глаза. В самой глубине их выцветших глаз вы увидите и почувствуете то, в чем они так нуждаются: скажите маме, что вы ее на самом деле сильно любите и что она вам всегда нужна. Скажите деду, что вы гордитесь им! Найдите, что сказать каждому. Это не сложно. Это как дерево: чтобы стать сильным и большим оно нуждается всего лишь в воде. В воде, понимаете?опубликовано econet

Автор Андрей Жельветро

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