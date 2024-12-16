Мечта о достойном спутнике жизни разрушила немало грёз тех, кто не отважился себя поднять до уровня соискателя.

Обычно Короля ищет Служанка, а Королеву ищет Нарцисс. Зачем им особа голубых кровей? Затем, чтобы общество через партнера разглядело в них ту уникальность, которую сами с трудом в себе могут отыскать.

И Служанка, и Нарцисс внешне вполне выглядят для прохождения фейсконтроля в любое закрытое акционерное общество благодаря преувеличенному чувству собственной важности, но где-то внутри прячется маленький ребенок, не позволяющий себе быть собой.

Он верит, что любовь - это заслуга и нужно соответствовать ожиданиям, то есть быть таким, какого можно любить: красивым, остроумным, богатым, короче, совершенным.

Но так как он пока не совершенный, то пусть партнер рядом с ним своим безупречным видом и способностями сообщит обществу о его превосходстве.

И чтобы такой совершенный партнер попался на крючок и, не дай бог, не соскочил с него, главное искусство Служанки и Нарцисса, которое они оттачивают ежеминутно - пускать пыль в глаза.

Лоском, статусом, дорогими игрушками, драгоценностями или, на худой конец, понтами.

Быть беспонтовым в глазах других - вот его главный кошмар, который рано или поздно ему устроит тот, кого он так тщательно отбирал в качестве своего партнера.

Уставший от пыли в глазах и от постоянной лжи себе, партнер однажды разрушит воздушный замок нашего лжеВеличества и сбежит из золотой клетки.

Никакая оплата его счетов, никакие угрозы в его адрес не остановят от стремления выпить глоток свободы и вздохнуть хотя бы раз без цепей своего спонсора.

Итак, он ушел. И наши герои остались наедине с собой. На что они потратят тишину? На анализ и рост?

Увы. На поиск нового кандидата в фабрику звёзд. Шоу должно продолжаться. И уже не первую жизнь.

Сколько жизней нужно, чтобы дорасти до отказа от одобрения, до честности с собой и полного позволения себе быть тем, кем всегда хотелось быть?

Знаю, что много. К сожалению, понты дороже свободы. Так устроен этот мир. Потому что больше всего люди, которые являются социальными существами, боятся быть отвергнутыми.

Может ли человек отказаться от своего главного социального страха?

Только единицы готовы отказаться от его источника - Ложного Я - голоса внутри, обманывающего каждого из нас с детства, что ты плохой, если близкие не дали тебе достаточного внимания.

Но Ложное Я так сильно, что как только человек хочет им заняться, оно его усыпляет или находит неотложные дела, вновь и вновь нашептывая, что ты еще недостаточно хорош.

Будут ли силы справиться со своим главным демоном - Ложным Я? На этот вопрос никто со стороны ответа не даст...опубликовано econet

©Марк Ифраимов

фото ©Влад Артазов

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