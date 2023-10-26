Кредиты и долги: Психологические причины их возникновения

Давайте поговорим об одном из самых главных врагов материального благополучия - долгах и кредитах. О психологических, внутренних причинах возникновения долгов и кредитов в жизни человека.

Конечно, есть категория относительно "хороших" и удачных кредитов – это кредиты, взятые на развитие бизнеса и приносящие дополнительный доход. Или на покупку недвижимости, которая растет в цене быстрее, чем проценты по кредиту. И в этом случае вы также получаете выгоду. То есть ключевым для определения "хороших" кредитов является то, что они способствуют росту вашего благосостояния. Но, к сожалению, большинство кредитов и долгов относятся к "неблагополучным". То есть, не ведут к развитию и улучшению вашей жизни и материального достатка.Они как будто лежат неподъемным грузом, тянут последние соки.

Психологические причины появления в нашей жизни кредитов и долгов

Чтобы понять психологические причины происходящего с нами в реальной жизни, необходимо посмотреть на реальность со стороны, как на фильм или историю, где все участники происходящего – это части вас, ваши субличности. Ваши внутренние фигуры. Между которыми разыгрывается определенный сценарий. Далеко не всегда приятный и желаемый для вас, как главного персонажа этой истории.

Если мы с такой позиции посмотрим на вопрос долгов и кредитов, мы увидим следующее. Когда мы берем кредит или долг мы становимся в определенную роль, позицию. Это позиция Должника: я должен/должна.

Должник не может существовать сам по себе. Необходима вторая фигура – тот, кому должны, Кредитор. В реальной жизни эту роль может играть банк, где вы взяли кредит. Другой человек, который дал вам в долг и т.д.

Но, прежде чем Кредитор появился в вашей реальной жизни, он обязательно должен был быть у вас внутри.

Ведь мы помним основное правило: все события, люди и обстоятельства, возникающее в нашей реальной жизни имеют свой аналог и первопричину в нашем внутреннем пространстве.

И как правило, то что мы в себе "не видим", не принимаем – мы проецируем, переносим на других людей. Или на неживые объекты (в нашем случае банки и другие финансовые структуры).

И в случае проблем с кредитами и долгами происходит следующее. Человек сознательно берет на себя роль Должника. А своего внутреннего Кредитора проецирует на кого-то или что-то во внешнем мире.

То есть – роль Кредитора не принята, подавлена.

В чем заключается роль Кредитора? По сути в позиции: ты мне должен.

И первый шаг на пути выхода из сценария Должник-Кредитор – это сознательное позволение себе проявлять по отношению к окружающим позицию Кредитора: "ты мне должен". Проявлять там, где это уместно и адекватно.

Например, работодатель должен вам платить зарплату. Клиент должен рассчитаться за оказанные услуги. Автомобилист должен пропустить вас, если вы переходите улицу в положенном месте. Подчиненные должны выполнять ваши указания. Дети должны следовать установленному в семье порядку. Муж/жена должны выполнять взятые на себя обязательства и договоренности и т.д.

На самом деле адекватных и уместных "должны" в нашей жизни достаточно много. Без них нормальную жизнь в социуме невозможно представить.

Если у вас в жизни сейчас стоит вопрос долгов и кредитов, я рекомендую вам составить список: кто и что вам должен (не только в плане денег) во всех сферах жизни. И, что очень важно, понаблюдать какие чувства и мысли будут приходить в момент составления этого списка.

Также подумайте о том, кому и что, как вам кажется, должны вы (должны делать, говорить, давать, вести себя определенным образом и т.д.).

Действительно ли все из перечисленного вы должны?

И дальше учитесь позволять себе требовать от других то, что они вам по праву должны.

Это постепенно будет выравнивать баланс "я должен"-"мне должны" в вашей жизни. И со временем это непременно отобразится на ситуации с долгами.

Например, я таким образом работала с клиенткой, у которой был просто неподъемный кредит по квартире. Она взяла ипотеку в иностранной валюте до кризиса 2008 года. И спустя несколько лет, в связи с обвалом рынка и изменением курса валют, сумма ее кредита почти в два раза превышала стоимость самой квартиры. А ежемесячные платежи отнимали почти все заработанные деньги. Заставляя ее чувствовать себя совершенно измотанной и неспособной что-либо изменить. Она предпринимала много попыток как-то исправить ситуацию на внешнем уровне: обращалась в банк, подавала судовые иски и т.д. Но все безрезультатно.

Через несколько месяцев нашей работы с ее внутренними сценариями она "случайно" вышла на юристов, которые ей предложили легальную и очень выгодную схему выкупа этой квартиры по очень доступной цене. И также "случайно" появилась возможность собрать необходимую для этого сумму денег.

Так что на сегодняшний день, она живет в собственной квартире, не имея ни копейки задолженности перед банком.

Вот такая реальная история того, что происходит, когда мы принимаем (по-настоящему!) нашего внутреннего Кредитора. И позволяем себе проявлять в нужных ситуациях твердую позицию "ты мне должен". Тогда потребность во внешнем Кредиторе отпадает. И жизненные обстоятельства, которые были созданы для проявления этого Кредитора, меняются.

Второй момент, который напрямую связан с наличием долгов и кредитов. Это чувство вины.

Внутреннее чувство вины всегда является одной из психологических причин возникновения кредитов и долгов в реальной жизни.

Если вы сделали предыдущее упражнение, то отследили свои чувства. Я уверена, что вы много раз "натыкались" на огромную вину, которая поднимается при одной мысли заявить о своем праве "ты мне должен". Еще сильнее чувство вины поднимается при попытке предъявить это требование реальному человеку, в реальной жизненной ситуации.

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Вина – очень непростое чувство. Она всегда связана с нашими родителями (во взрослой жизни – с нашими внутренними образами родителей).

Вина возникает в момент отделения, сепарации от родителей. Я имею в виду внутреннего, психологического отделения. Отделения от родительских установок и сценариев. Это процесс, который начинается у ребенка к двум годикам. И продолжается всю жизнь.

И от того, насколько этот процесс успешен – напрямую зависит уровень материального благополучия человека (если мы говорим о том, что материальное благополучие это достаточное количество денег+ любимое дело).

Понаблюдайте, перед кем и в каких ситуациях у вас возникает чувство вины? Действительно ли вы виноваты в этих ситуациях? Как вы обычно справляетесь с чувством вины? Не предаете ли вы при этом свои интересы и потребности?

Процесс внутренней сепарации, отделения от родительских сценариев и установок – это одна из ключевых задач внутреннего развития каждого человека. И от этого очень во многом зависит наша успешность и состоятельность в абсолютно любой сфере жизни.

Ведь только сепарировавшись (отделившись) от родительских сценариев вы можете начать жить своей жизнью. То есть, той жизнью, о которой вы мечтаете. А не повторять ошибки родителей. Или реализовывать мечты родителей ценой собственной жизни. опубликовано econet

Автор Кристина Кудрявцева

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