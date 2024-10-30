Кто такой перверзный нарциссист?

Кто такие перверзные нарциссисты? Они выбирают на роль своих «жертв» не слабых и неуверенных людей. Их цель - выдающиеся, умные, успешные, ранимые личности. Любые отношения с перверзными нарциссами не несут в себе ничего хорошего.

Моральное насилие, или абьюз, в российском контексте считается чуть ли не явлением, которое лежит в рамках социальной нормы — однако в действительности нередко является следствием нарциссического расстройства личности. Для здорового человека такое общение бывает очень разрушительным и может стать причиной глубокой депрессии.

Как опознать морального насильника и дать ему отпор

Что такое нарциссизм?

Само слово «abuse» переводится с английского языка как «насилие» и «злоупотребление». Злоупотребления в межличностных отношениях знакомы большей части из нас, — но далеко не все знают, что они могут оказаться не результатом пренебрежения, а следствием нарциссического расстройства личности (НРЛ), которым страдает один из участников отношений.

Эта патология встречается у значительного количества людей: от 1 до 8% всего населения планеты, по разным подсчетам. Согласно международной классификации болезней DSM-V, его можно определить по общим признакам расстройства личности (грандиозное самомнение, фантазии о безграничной власти или идеальной любви, вера в свою «исключительность», потребность в преувеличенном выражении восторга в свой адрес, иллюзия собственных особых прав, склонность эксплуатировать людей, отсутствие способности сопереживать, зависть и высокомерное отношение к людям), которые сопровождаются специфическими нарушениями в работе личности и в процессе построения межличностных связей.

Человек с нарциссическим расстройством сфокусирован на себе, одержим идеей собственного величия и превосходства, клинически неспособен к эмпатии и не испытывает вины за проступки. Он обесценивает то, что связано с другими, и идеализирует то, что связано с ним самим. При этом нарциссист не страдает галлюцинациями, не выказывает признаков маниакальных состояний и вообще производит впечатление вполне здорового человека.

Перверзные нарциссисты не выбирают на роль своих «жертв» слабых или неуверенных в себе людей. Их целевая аудитория — яркие умники и умницы.

Конечно, не каждый человек с НРЛ начнет творить бесчинства, если подойти к нему поближе. Как и у любого диагноза из области психического здоровья, у этого существует довольно обширный градиент, так что пациент может осознавать проблему или не осознавать ее, или осознавать не вполне, бороться или нет, упорно менять психотерапевтов в поисках по-настоящему эффективного лечения или методично доводить партнеров до самоубийства.

При правильной организации и планировании домашний офис — это не наказание, а возможности. Для бизнеса — сэкономить ресурсы, для сотрудников — избавиться от чувства, что жизнь проходит мимо. Если не пренебрегать правилами организации, научиться менеджменту на расстоянии, использовать современные технологии и системы, развернуть эффективный домашний офис для сотрудников можно всего за один день.

Действительно опасен для окружающих тип под названием «перверзный нарциссист». Это определение впервые было озвучено французским доктором психиатрии, специалистом в области виктимологии и криминологии Мари-Франс Иригуайен, автор книги «Моральные домогательства». Отличительное качество перверзных нарциссистов — способность перевернуть любую ситуацию с ног на голову, извратив ее детали и выводы партнера («перверзный» — от латинского «pervertere» — «извратить, вывернуть»). Именно они выбирают в качестве инструмента межличностных отношений моральное насилие, и именно от них уйти, не покалечив психику, бывает непросто.

Как опознать перверзного нарциссиста?

Перверзные нарциссисты не выбирают на роль своих «жертв» слабых или неуверенных в себе людей. Их целевая аудитория — яркие умники и умницы, открытые, успешные, впечатлительные, полные оптимизма и жизненных сил. Нередко отношения с перверзными нарциссистами заканчиваются для их супругов и друзей клинической депрессией и суицидом, еще чаще — психологическими травмами, которые затем залечиваются годами, если залечиваются вообще.

Опознать перверзного нарциссиста можно по отличительным особенностям поведения, которые им, как правило, не удается до конца замаскировать, несмотря на развитые навыки адаптации и блестящий имидж. В целом, потенциальную «жертву» должны насторожить следующие детали.

1) Человек негативно отзывается о прошлых партнерах, многословно обвиняя их в возникавших проблемах или разрыве.

2) Человек не склонен признавать себя виноватым и перекладывает ответственность на других.

3) Познакомившись с этим человеком, партнер начал меньше спать, плохо есть, похудел, стал испытывать головокружение в его присутствие или столкнулся с другими неприятными переменами в области самочувствия. Принято считать, что у возлюбленных и друзей перверзных нарциссистов рано начинает сдавать психосоматика, и это происходит даже на фоне видимого отсутствия проблем.

4) Человек стремится как можно раньше привязать партнера к себе, вплоть до брака или переезда.

5) У перверзных нарциссистов иногда отмечаются «нечеловеческие реакции», хотя в целом такие люди внимательно следят за своим поведением. Как и пациенты с психопатией, они не испытывают эмоций в общепринятом понимании этого слова, однако отлично их имитируют. Нарциссисты способны наблюдать за окружающими, вычисляя успешные механизмы влияния, но в необычных обстоятельствах могут проявить бесчувственность, жажду власти или еще что-нибудь, лежащее за рамками нормальных реакций. Например, такой человек способен рассказать, как «хорошо» он наказал обидчика (и наказание будет выглядеть несоразмерным проступку), как остроумно кого-то использовал, или как интересно наблюдать за чужими страданиями.

Как работает абьюз?

Первый этап отношений с перверзным нарциссистом исследователи иногда называют «медовым месяцем». В этот период партнер может явиться в гости к своему «супергерою» и обнаружить, что тот приготовил его любимое блюдо из детства, или найти на письменном столе точную копию давно утерянной драгоценной подвески, или получить на именины билеты на Бора-Бора.

«Медовый месяц» выглядит безупречно, но не может длится вечно. Ведь на месте самооценки у перверзного нарциссиста, образно говоря, зияет бездонная дыра, в которую безрезультатно засасываются все восторги окружающих и его собственные достижения. Из-за расстройства личности в глубине души такой человек чувствует себя ничтожным, испытывает отчаянную зависть и злобу. Отсутствие эмпатии не позволяет ему сопереживать, а иллюзия собственного величия не дает воспринимать других людей как равных. Некоторое время нарциссисту удается сдерживать негативные чувства (исключительно из стратегических соображений), но потом его терпение кончается.

Законы общения обесцениваются, уважение исчезает, и из драгоценного избранника или милого друга второй человек быстро превращается в бесправного нарушителя.

В тот момент, когда это происходит, «медовый месяц» кончается, и наступает так называемый этап «ледяного душа». Принц или принцесса внезапно, нередко всего за одни ужасные сутки, превращается в непредсказуемое агрессивное существо, которое атакует партнера с жестокостью химеры и за несколько часов умудряется поставить с ног на голову всю его картину мира. Законы общения обесцениваются, уважение исчезает, и из драгоценного избранника или милого друга второй человек быстро превращается в бесправного нарушителя.

Как полагается психически здоровому человеку, возлюбленный или друг пациента с НРЛ в такой ситуации, вероятно, начнет подозревать, что в произошедшем есть доля его вины. Именно это нужно перверзному нарциссисту. На втором этапе отношений его задача — разрушить самооценку партнера, унизить его и таким образом самоутвердиться. Вот почему такие люди, как правило, удерживают партнеров рядом, по необходимости возрождая обстоятельства «медового месяца», а затем вновь принимая свою основную агрессивную форму.

Бойкот и необъяснимость

Несмотря на то, что с точки зрения жертвы поведение перверзного нарциссиста выглядит непредсказуемым, в действительности этот человек использует узнаваемые приемы, подробно описанные в первой русскоязычной книге о техниках общения пациентов с НРЛ — «Бойся, я с тобой» писателя и журналиста Татьяны Кокиной-Славиной:

«приступ гнева», когда нарциссист в безобидной ситуации неожиданно выказывает дикую ярость;

грубое нарушение важного обещания или демонстративное невыполнение обязательств;

«случайное» раскрытие постыдной тайны, которая становится доступна благодаря вбросу компромата;

не согласованная с партнером пауза в общении, — то есть, бойкот;

заявление о якобы грядущем разрыве или откровенный намек на то, что разрыв может произойти, предъявление списка условий;

ощутимое, но ничем не мотивированное охлаждение отношений.

Разумеется, все вышеперечисленное может случиться и в отношениях без НРЛ, здоровых или не очень, по самым разным причинам. Для правильной оценки обстоятельств и их проверки «на нарциссичность» можно использовать следующее критерии:

присутствие сильной ответной отрицательной эмоциональной реакции,

внезапность выходки и отстутствие внятных мотивов,

отрицание произошедшего со стороны предполагаемого нарциссиста.

Такое отрицание может принять форму газлайтинга — одного из приемов психологического насилия, который призван разубедить партнера в том, что он ясно видел, запутать его и привести к ложным выводам. Типичные фразы в этом случае звучат как «ничего такого не было», «не понимаю, о чем ты», «ты все усложняешь», «ты слишком остро реагируешь на обычные замечания» и т. д. Как правило, такой натиск здорово лишает равновесия, так что человек и впрямь начинает сомневаться в себе.

Некрасивая сцена после «медового месяца» завершает первый круг отношений, и после этого общение становится цикличным. Положительные фазы начинают постепенно сужаться, отрицательные — расти, так что отношения становятся похожи на маниакально-депрессивное расстройство, и между партнерами формируется созависимость. «Будьте готовы ко все более часто повторяющимся циклам, — говорит израильский писатель и исследователь нарциссического расстройства Сэм Вакнин, автор книг «Пережить нарцисса», «Злостная любовь к себе», «Как развестись с нарциссом и психопатом» и др. — Нарцисс идеализирует, а затем обесценивает и сбрасывает со счетов объект своей изначальной идеализации. Это резкое бессердечное обесценивание и является агрессией. Нарцисс эксплуатирует, лжет, обессмысливает, оскорбляет, игнорирует, манипулирует, контролирует. Нарцисс почти целиком строится на контроле. Это примитивная и незрелая реакция на обстоятельства, в которых нарцисс, чаще всего в детстве, был беспомощен».

В общении с партнерами перверзные нарциссисты часто апеллируют к их «сверхчувствительности» и склонности создавать проблемы «на ровном месте». Человек неуклонно теряет в общении с ним свои права: право задавать вопросы и получать ответы, говорить о своих чувствах и сердиться. Гнев и недовольство оказываются «неразумными» или «иррациональными». Ведь чтобы получить над партнером всецелую власть и легитимизировать отсутствие человеческих чувств, перверзному нарциссисту необходимо деперсонализировать его, разрушив его «я».

На втором этапе отношений у перверзного нарциссиста есть два узнаваемых инструмента: «тактика удержания» в диалоге и «пытка водой». Первый прием обычно выражается в том, что обсуждение отношений, а также возможность выражать свои мысли и чувства блокируется. Нарциссист переводит тему разговора, отвлекается на посторонние вещи, сводит беседу к шутке, откладывает ее на потом, насмехается, жалуется на дурное самочувствие и девальвирует собеседника другими способами. Например, пациенты с НРЛ часто демонстрируют враждебную холодность, которую отрицают. Такая стратегия позволяет им заставить партнера злиться и плакать, чтобы потом осмеять его гнев и таким образом унизить.

«Пытка водой» производится без повышения голоса. В процессе нарциссист извращает, выворачивает наизнанку и доводит до абсурда слова партнера, не снимая скучающей надменной маски. Конечно, не все могут вынести подобное обращение, так что многие нарциссисты в какой-то момент теряют своих жертв. Это вызывает у них страх и даже панику, так что приемы морального насилия мгновенно сменяются новым «медовым месяцем». Эта игра может продолжаться много месяцев или даже лет.

Как справиться с перверзным нарциссистом?

Единственный способ спастись от морального насилия со стороны перверзного нарциссиста — это прекратить общение с ним. Нужно понимать, что подобные люди ведут себя так из-за психической патологии, и их невозможно перевоспитать, изменить, исцелить, переделать или спасти. Его проблему может отчасти решить только психотерапевт или психиатр, который способен в том числе выписать необходимые медикаменты. Сегодня врачи не знают, почему у пациентов развивается нарциссическое расстройство личности. Некоторые специалисты уверены, что оно передается генетически, другие считают, что дело исключительно в воспитании, когда в детстве человеку не уделяют внимания, либо же, напротив, слишком жестко оценивают его. Кроме того, существует теория, что уровень распространения НРЛ возрастает в неблагоприятные периоды истории. Так или иначе, ни один из нарциссистов не виноват в том, что заболел, даже если ведет себя как садист. Хотя это, разумеется, не значит, что можно разрешить ему себя мучить.

Как из любых болезненных отношений, из этих лучше также выходить с поддержкой психолога, а еще лучше — психотерапевта. Нет решительно ничего стыдного в том, чтобы обратиться за помощью: ведь мы не стесняемся показать свою травмированную лодыжку хирургу вместо того, чтобы неделями прикладывать к ней листья подорожника. Разговоры со специалистом помогут пережить боль унижения и потери, начать расставлять все по местам, понять, что именно случилось, и найти способы с этим справиться.

Единственный способ спастись от морального насилия со стороны перверзного нарциссиста — это прекратить общение с ним.

Промежуточного варианта: оставить на месте нарциссиста и оздоровить себя, — к сожалению, не существует. Нарциссическое расстройство личности сегодня очень тяжело скорректировать, не говоря о том, что в своей «перверзной» версии оно еще и редко осознается как расстройство. Перверзный нарциссист, которого можно назвать патологическим манипулятором, скорее сделает попытку «управлять» своим врачом, чем захочет что-то изменить.

Романы, дружба и даже деловые отношения с перверзными нарциссами обычно даются их жертвам большой кровью, так что единственный выход из положения — прервать их как можно раньше, а еще лучше не заводить совсем. Ведь как и в обыкновенной медицине, в области психического здоровья профилактика обходится намного дешевле лечения. Особенно учитывая, что платить в этом случае приходится не деньгами, а духовным благополучием и сохранностью личности, которую, в отличие от тела, бывает не так-то просто починить.опубликовано econet

Автор Наталия Киеня

Изображения © Sara Andreasson

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