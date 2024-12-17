Кто вы в отношениях с деньгами

Без денег прожить невозможно. Как вы относитесь к ним? Преклоняетесь, готовы ради них на всё или презираете страсть к накопительству и роскоши? В отношениях с деньгами человек имеет только две позиции - раба или хозяина.
У каждого человека, который прямо сейчас живёт на земле, есть отношения с деньгами. Под деньгами я подразумеваю не только сами денежные знаки, но и материальные богатства. Какими бы они ни были, это отношения. Думаю, с этим трудно не согласиться.
В отношениях с деньгами у человека может быть две ипостаси - раба или хозяина. Третьего, увы, не дано. Партнерство возможно только между двумя субъектами. Деньги же, согласно определению, являются объектами материального мира.
Эта формулировка уже может помочь вам сделать вывод о том, в каких вы отношениях с деньгами. Когда вы увидите, кто в вашей жизни хозяин, то вам сразу же станет понятно, почему вы живёте именно так, а не иначе.
А вот еще несколько простых для понимания примеров. Человек является относительно денег рабом, если:
Например: "У меня нет денег, чтобы лечиться". Или "Я не могу заняться своим здоровьем, потому что некогда". С одной стороны этот аргумент воспринимается логичным. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что лечиться можно по ОМС. Да, это не комфорнто, да, это иной раз унизительно, это долго и нудно. Но лечиться можно "без денег".
Например, человек решил откладывать деньги, чтобы затем их инвестировать или просто "чтобы были". Но однажды наступает момент, когда деньги начинают "жечь карман" и человек идёт и тратит их. Не всегда на безделицы, но всегда тратит. И здесь мы видим фактическое доказательство того, что человек не может управлять деньгами.
Ну и кто здесь хозяин, по-вашему?!
Человеку всегда мало, всегда недостаточно. И он испытывает негативно окрашенные эмоции. Переживает, когда его месячный доход составляет двадцать тысяч рублей. Переживает, когда доход двести тысяч рублей. Переживает всегда. И когда "мало", и когда "много", и когда их "вообще нет"!
Как вы понимаете, эти признаки говорят о многом.
Деньги, призванные в этом мире служить человеку, начинают "заполнять" внутреннее пространство психики человека и, в итоге, полностью подчиняют себе его.
Теперь они единолично владеют телом человека. Теперь им подчинены желания. Они сами решают, что делать человеку, как жить и с кем дружить.
Если вы, вдруг, обнаружили при помощи этой статьи то, что деньги управляют вами, а не наоборот, поздравляю! Теперь вы можете принять решение стать Хозяином в собственной жизни.
И дальше строить свои отношения с деньгами по схеме "Деньги ради жизни, а не жизнь ради денег!" Чего нам всем и желаю!опубликовано econet
Автор Федосеева Ольга
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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