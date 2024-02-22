Лайфхаки от психолога: как правильно знакомиться на сайте знакомств

Сайт знакомств - популярный ресурс для тех, кто ищет партнера или спутника жизни. Прибегнув к этому способу знакомства, можно найти возлюбленного и даже обрести счастливую семью. Но какие подводные камни могут подстерегать женщин в поисках спутника жизни? Вот на что полезно обратить внимание, пользуясь сайтами знакомств.

Сайт знакомств. Все девушки (даже если в этом не сознаются) желают встретить достойного мужчину, влюбиться в него, создать семью и родить ребенка / детей. Причем, желательно, чтобы у достойного мужчины был достойный доход, а он – не жадничал делиться. Секс, путешествия и рок-н-ролл - тоже хорошо, но это – вторично и зависит уже от доходов мужчины. И если девушка по каким-то причинам не может познакомиться с таким мужчиной в реальном мире, значит, пришло время искать его в мире виртуальном. Благо для этого давно придумана специальная опция: сайты знакомств. Пора дать инструкцию по их применению!

Как найти жениха в виртуальном мире

Итак, девушка регистрируется на сайте знакомств. Что же писать и выставлять, чтобы добиться успеха? Здесь важно понимать специфику любовного запроса девушек и мужчин.

Сформулирую ее просто:

Женщина ищет не мужчину, а мужа.

Мужчина ищет не жену, а женщину.

То есть: в случае удачи девушка ищет не просто мужчину, а мужчину – навсегда; во всяком случае – надолго. Чтобы с ним жить и прийти к свадьбе. Мужчины же регистрируется на сайте знакомств преимущественно с целью получения разнообразия в сексе и общении. Мужчины, которым важны не сами девушки, а их доходы и квартиры, девушкам обычно не очень интересны. Получается парадокс: те мужчины, которые привлекательны для девушек с целью создания серьезных отношений, этих самых серьезных отношений обычно не ищут и не хотят. Во всяком случае, сначала. Мужчину к этому нужно планомерно привести: обаять, соблазнить, приручить, привязать, подчинить, стать незаменимой и т.д.

Конечно, мужчины тоже указывают в своих профилях, что они планируют создать семью. Но, чаще всего, делают это потому, что так проще соблазнять девушек, попадая в их ожидания. Поэтому сразу советую не обращать внимание на то, что пишут мужчины. Якобы «ищущий себе вторую половину», может еще не развестись с первой. А разбитной гуляка, указывающий свою потребность в сексуальных экспериментах, в итоге может оказаться однолюбом и отличным мужем.

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Поэтому говорю прямо: указывать на сайте знакомств, что вы срочно хотите семью и детей (причем уже в этом году), и выставлять скромные фотографии в косынке у самовара не рекомендуется! Читая унылую мантру «рассматриваю только серьезные отношения», приличные мужчины улыбаются и листают анкеты дальше. Зато эта фраза сразу привлекает альфонсов и брачных аферистов (вспомните Остапа Бендера и мадам Грицацуеву). Плюс, мужчин без жилья. В том числе: только что вышедших из тюрьмы, гастробайтеров, безработных, тунеядцев, и т.д. Идя на охоту за будущим мужем, важно дать ему ту приманку, на которую он точно клюнет.

Поэтому в статусе рекомендуется написать что-нибудь вроде: «Не замужем. Успешна и свободна. Желаю познакомиться с интересным мужчиной для общения и активного отдыха». Это читается примерно как: «Я молода и знаю себе цену: чтобы ты меня заинтересовал как мужчина, тебе еще нужно сильно постараться». И мотивирует мужчину на общение с той девушкой, что находится с ним на одной волне: с кем можно гулять в парках, ходить в кафе и клубы, путешествовать, разговаривать о жизни, советоваться по работе и, конечно же, заниматься сексом не только в классической миссионерской позе.

Теперь о фото. В профиле достаточно две-три фотографии. Первая – откуда-нибудь с пляжа, где вы органично выглядите в купальнике и демонстрируете свою фигуру. Вторая – с какого-то кафе / банкета, где вы – хорошо одеты и, обязательно, с ярким макияжем. Третья – с какого-то активного досуга: в спортзале; на йоге; на роликах; на сноуборде; за рулем авто; в горах; на концерте рок-группы; на самокате и т.д. Можно даже с плюшевым медведем в руках! Мужчина должен визуализировать вас, представить, как будет смотреться ваша пара. Желательно, чтобы все фото были сделаны хотя бы в течении одного года: когда между ними большой временной разброс, это заставляет мужчин думать о вашем почтенном возрасте.

Ваше фото на аватарке – козырный туз игры. Фото должно подчеркивать стройность вашей фигуры и общую легкость. Важна красивая улыбка, белые зубы, акцент на выразительные глаза. Лицо должно выражать позитивную эмоцию. Офисные фотографии за столом или а-ля «на паспорт» не приветствуются. Желательно платье или юбка, цвета – самые яркие и броские! Самый оптимальный стиль – девочка-девочка!

Не советую делать ваш образ слишком премиальным. Фото на фоне яхт, дорогих автомобилей, бизнес-джетов, бутиков, президентских апартаментов (и т.д.) обычно, наводит на мысль о профессиональной содержанке или удачно проведенном разводе, где из мужа-миллиардера женщине сделала миллионера. Только самые отчаянные могут решиться пригласить такую девушку в ресторан, не боясь активировать там кредитную карту для приобретения элитного шампанского. Поэтому фото должно создавать впечатление приличное, но не пугающее.

Если у девушки есть образование, профессия, какие-то творческие или спортивные увлечения, любимые музыкальные группы и т.д., нужно обязательно об этом написать! Если же что-то из указанной информации будет совпадать с жизнью и мировоззрение мужчины, это упростит общение. Кроме того, это является подсказкой для мужчин, с какой темы лучше начать знакомство и переписку.

Общение на сайтах знакомство, как и в социальных сетях, обычно начинается с лайков фотографий, комментариев и каких-то общих приветов и вопросов. Советую не игнорировать тех мужчин, что вызвали вашу симпатию хотя бы исходя из их фото: обязательно им отвечать! Желательно, с юмором. Раскрывать душу в переписке не стоит, ведь вы не знаете, кто там на другом конце провода. Может там подросток или другая девушка-юмористка. Кроме того, половина мужчин и женщин из сайтов знакомство для конфиденциальности вообще используют чужие фотографии и имена!

Обсуждать можно абсолютно все на свете, но лучше интересоваться работой и увлечениями мужчины, прямо расспрашивать то, как прошел день. Если углубляться в детали и просить технические подробности, это позволяет своевременно выводить на чистую воду откровенных лгунов, выдающих себя за депутатов и олигархов, великих спортсменов и телезвезд. Показушники быстро теряют интерес к диалогу и отсеиваются. Зато адекватные мужчины с удовольствием общаются с девушкой, которой интересны не только модные бренды одежды и стоимость нового айфона. Единственное, что не советую, так это уходить в обсуждение интимных предпочтений. Во-первых, скрины с вашими секс-откровениями на фоне вашей фото с аватарки в дальнейшем могут гулять в Интернете и попасть на глаза тем, кому попадать не должны. Во-вторых, нечего радовать анонимных извращенцев получением легких эмоций.

Очень не советую вести долгие переписки! Потому что практика показывает:

Мужчины, склонные к долгим перепискам на сайтах знакомств, часто оказываются женаты, а потому стремятся заранее заочно психологически привязать к себе девушку, чтобы она не перестала общаться, узнав, что мужчина женат. Либо они настолько нерешительны, что начав встречаться, потом годами никак не могут прийти к созданию семьи.

Так что, после недели-двух переписки, желательно предлагать живую встречу в реале. Для этого можно дать свой номер телефона и перевести диалог из сайта знакомств в мессенджер. Здесь уместно дать следующий совет: регистрировать свой профиль на сайте знакомств на специально приобретенный номер телефона. Или купив второй телефонный аппарат, или использовать старую трубку, или имея телефон с двумя сим-картами. Этот нюанс избавляет от множества проблем. Прежде всего от преследований со стороны отбракованных вами, но очень навязчивых кавалеров. Также это спасает вас от неожиданных звонков и СМС спустя многие годы, когда вы ночью будете спать в постели с законным мужем, а о вас вспомнит чрезмерно употребивший огненной воды давно забытий вами поклонник.

Первые свидания лучше проводить в общественных местах: в кафе, в парке, в торгово-развлекательном центре, кинотеатре, боулинге, бильярде и т.д. Так элементарно безопаснее. Сразу сев в автомобиль к неизвестному вам человеку, а тем более, уехав за город, можно пополнить свой фамилией список пропавших без вести. Или своей неосторожностью запросто спровоцировать мужчину на попытку насилия.

При первой встрече не стоит и просить мужчину встретить вас у места вашей работы или у дома. Если мужчина вам не понравится, а вот ему – очень приглянетесь, есть риски, что вас будут ждать или преследовать, устраивать неприятные разговоры. Общественное место убирает все риски: поужинали в ресторане или выпили кофе в кофейне и самостоятельно уехали домой: неудачный контакт полностью блокируется и не создает вам проблем.

Есть небольшой лайф-хак для первой очной встречи: прийти на нее в каком-то из тех образов, что был на фотографии из вашего профиля. Это очень помогает мужчине не только легко узнать вас, но и убедиться в том, что вы также хороши в реале, как и в виртуале. И заметно повышает вероятность того, что первое свидание не окажется, одновременно, последним. Потому что:

Ничего так не укрепляет отношения, как оправдавшиеся ожидания.

Что касается ваших собственных ожиданий, то не спешите радоваться или огорчаться. Судить о мужчине по первым свиданиям – дело мало перспективное. Главные критерии серьезности мужчины просты и они проявляются только постепенно, в течении месяца. Обычно их десять:

мужчина не опаздывает на свидания и не отменяет их (кроме случаев крайнего форс-мажора);

его стиль одежды и поведения в целом соответствует его автомобилю и заявленному социальному статусу (т.е. он не водитель, телохранитель или родственник какого-нибудь серьезного бизнесмена или чиновника);

мужчина не склонен употреблять алкоголь при каждой встрече; тем более, не приходит на свидание уже под шафе;

мужчина не рассказывает вам о том, какой он раньше был успешный, но вот сейчас не самый лучший период его жизни; не предлагает вложить в его новый бизнес-проект, не пытается занять у вас денег или срочно переехать к вам в жилье;

мужчина откровенно рассказывает вам о себе и своей жизни: о месте работы, прошлых личных и семейных отношениях или об отсутствии таковых;

он готов встречаться с вами по выходным и праздничным дням, что подтверждает, что у него нет параллельных отношений или тщательно скрываемой семьи;

он предлагает найтись в социальных сетях, где он записан под реальной фамилией и именем;

он несколько раз в день звонит вам и пишет;

относится с пониманием к тому, что вы не спешите вступать с ним в интимную связь на первых же свиданиях;

он старается не приходить на встречи с пустыми руками: дарит вам цветы, духи, шоколадки, небольшие, но приятные подарки.

Если первичные сигналы оптимистичны для вас, мужчина вполне может оказаться перспективным другом, а затем и вашим женихом. Главное, чтобы сохранялась тенденция к стабильности поведения мужчины. Если же от свидания к свиданию формат встреч становится все более скудным, затраты на досуг стремятся к нулю, мужчина не стремится к общению в публичных местах, а склонен только к интиму в автомобиле или в отеле, скорее всего, вас это разочарует. Мужчина оказался не очень состоятельным и его бюджет не тянет вас двоих; или он женат; или, вложившись в вас в начале общения и пустив вам пыль в глаза, в дальнейшем он настраивается жить уже на вашем финансовом и жилищном ресурсе.

В общем, если первый месяц дал вам больше вопросов, чем ответов, можно продолжать мониторить все новые анкеты мужчин, соглашаться на новые свидания и периодически обновлять свои фотографии. Главное не впадать в уныние: ведь на сайтах знакомств ежедневно регистрируются все новые мужчины! Не переживайте:

С достойными мужчинами, как со съедобными грибами в лису: то, что вы их сразу не видите – вовсе не означает, что их нет. Просто сначала нужно научится правильно их искать. Зато всякие поганки и мухоморы сами так и лезут на глаза!

Так что, тот оптимизм и улыбка, что видны у вас на фотографии на аватарке, должны быть у вас не только в виртуальной, но и в реальной жизни! Удачных вам знакомств и свиданий. И, главное – многих и счастливых лет брака!опубликовано econet

Автор Андрей Зберовский

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