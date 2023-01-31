Липкий, хитрый и противный: бессознательная динамика в отношениях между родителями и детьми

Как воспитание и отношения с родителями в детстве, влияют на всю дальнейшую жизнь человека.



Отношения и патологическая динамика в родительской семье вносят свой вклад в трудности, с которыми сталкиваются дети и, которые они несут за собой во взрослую жизнь.

Проблемы родом из детства?

Проблема: Одиночество.

Поведение родителей: нарциссизм, преувеличение собственной значимости и успехов, чувство превосходства

Проблема: Ощущение себя нелюбимыми и недостойными любви.

Поведение родителей: холодное, непредсказуемое, уклончивое или отвергающее.

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Проблема: застенчивость, настороженность, неуверенность в себе, иногда склонность к отчаянным, необдуманным поступкам

Поведение родителей: осуждение, зависть, ревность.

Проблема: ощущение себя "особенным", замешательство, смущение, неуверенность в себе, быстрые переходы от подавленного состояния к эйфории

Поведение родителей: соблазнительное, провоцирующее.

Проблема: тревожность.

Поведение родителей: ребяческое, инфантильное, зависимое

Проблема: тревожность, чрезмерная ответственность, эмоциональная зависимость, требование повышенного внимания.

Поведение родителей: зависимое, симбиотическое.

Проблема: стыд, отчаяние, ощущение себя неудачником.

Поведение родителей: бесчувственное, враждебное.

Проблема: замешательство, стеснительность, чувство потерянности.

Поведение родителей: частые вспышки гнева.

Проблема: чувство собственного превосходство одновременно с чувством вины

Поведение родителей: уступчивое, подчиненное.опубликовано econet

by Meredith Rasnick

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