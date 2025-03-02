Ловушка для мамы

«Я не буду с тобой разговаривать. Выйди из моей комнаты!» - сказала дочка так холодно и безразлично, что у меня что-то сломалось внутри. Я не стала спорить, пошла к двери и услышала вслед: «Я лучше с папой буду все вопросы решать, а тебе лечиться надо!» - это был контрольный выстрел в спину. Как после этого с ней общаться? А как жить, если не общаться? Я как будто в ловушку попала и вырваться не могу! Так больно!» - заплаканная женщина сбивчиво рассказывала мне о своей ссоре с дочерью. В её голосе звучала безысходность. За последний месяц это был не первый подобный случай.
Отношения между дочками и мамами становятся крайне напряженными и противоречивыми, когда девочки начинают взрослеть. В возрасте 12 - 25 лет. В это время некоторые мамы начинают слышать от дочек в свой адрес критические замечания, грубость, обесценивание и враждебные слова. Любимые и окруженные маминой заботой дочери начинают выступать против матерей. Мамы воспринимают это как предательство. Страдают от чувств обиды, одиночества и тоски. И дело не только в подростковом кризисе.
Такого почти никогда не происходит с папами и другими близкими девочкам людьми. Особое отношение достается исключительно мамам. Но не всем! А каким? И почему?
Все «несчастливые» мамы - разные по жизни люди, но они очень похожи в своей материнской роли. Есть кое-что общее в их способе выстраивать взаимоотношения с дочками: Это хорошие мамы! Они чутко откликаются на потребности детей, обеспечивают им заботу и защиту. Первыми реагируют на их переживания. Знают об уязвимости дочек и стараются уберечь их от любой боли.
В итоге складывается так, что женщины в повседневной жизни очень тесно связаны со своими девочками. Они задействованы во всех их делах и в курсе многих учебных и личных подробностей. Мамы так много помогают, организовывают и планируют за своих дочерей, как будто они их личные секретари! Даже если сами работают.
Поэтому к подростковому возрасту их девочки:
1) выросли активными, любознательными и смелыми. Познают мир и заявляют в нём о себе;
2) проявляют естественную в этом возрасте потребность отделиться. Больше не хотят нравиться своим взрослым и слушаться их;
3) уверены в своих мамах. Знают, что как бы они себя не вели, мамы их простят. И будут рядом, когда надо.
В чём подвох? Всё дело в нюансах взаимоотношений. Чрезмерная вовлеченность мам во все дела дочерей формирует определенный тип взаимодействия между ними:⠀
Как не попасть в такую «ловушку»? Вам удастся реже давать дочери повод для раздражения и сохранить с ней крепкую связь, если сможете:
Однажды я услышала, как коллеги шутили, что самые счастливые мамы те, чьи дети выросли и благополучно стали независимыми от них. Но может это и есть то, к чему мы должны стремиться?опубликовано econet
Автор Татьяна Полежаева
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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