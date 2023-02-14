Лужу обидеть легко, обидеть родник невозможно. Как преодолевать обиды?

Как научиться прощать других? Нужно жить, руководствуясь логиками Божественной и человеческой. Призывая прощать ближнего, Христос говорил о внутренней, Божественной логике. А согласно внешней, человеческой логике тот, кто не желает меняться, будет наказан. Прощение - это не просто отказ от обиды и мести. Прощение – это желание обратиться к Богу и изменить свой характер в лучшую сторону.

Когда ощущаешь присутствие Божественной воли, становится понятно, что каждый человек ведется Богом, а наша оценка чьих-то поступков может быть только поверхностной и неточной. То, что представляется нам злом, спустя какое-то время может оказаться добром.

Как научиться прощать

– Представь себе, – продолжаю я, обращаясь к приятелю, – что у тебя сильная привязанность к любимым людям и ты передал ее своему ребенку. Если ребенок сильно привязан к жизни, он должен ее потерять. Представь себе, что твоему ребенку жить осталось месяц. Для того чтобы он выжил,должна уменьшиться твоя привязанность, – тогда твое состояние передастся ребенку и он будет спасен.

Вдруг ты узнаёшь, что твоя жена изменила тебе с другим мужчиной. На внешнем плане это зло, это предательство, это безнравственно. А на тонком плане это выглядит иначе: мать пытается спасти жизнь своему сыну. Так зло это или добро? Если смотреть в пределах одного дня, это зло.Если рассматривать ситуацию, охватывая более длительный промежуток времени, то это добро.

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Ты негодуешь, презираешь женщину и даже помыслить не можешь о прощении, – и через месяц сын погибает. Его душе, у которой привязанность вышла за «красную черту», нельзя оставаться на Земле.

Дело в том, что каждая твоя непрощенная обида усиливает привязанность у тебя в душе и, соответственно, в душах твоих потомков. Это будущие болезни и несчастья. Это будущие предательства и разводы.

Когда каешься, нужно просить прощения не за то, что обиделся, а за то, что не принял Божественную волю. Почему Христос утверждал, что любое, самое, казалось бы, незначительное событие происходит по Божественной воле? Потому что он видел, что́ происходит в душе человека, утратившего ощущение присутствия Бога во всем. Такой человек начинает защищаться не только внешне, но и внутренне, и, в конце концов, агрессия к Богу отравляет его душу настолько, что и сам он, и его потомки обречены на вымирание. Точно так же, утрачивая ви́дение Божественной логики, вымирают народы и государства.

Для того чтобы научиться прощать других, нужно жить, руководствуясь двумя логиками – Божественной и человеческой. Призывая прощать ближнего сколь угодно много раз, Христос напоминал именно о внутренней, Божественной логике. А согласно внешней, человеческой логике тот, кто не хочет меняться, подлежит наказанию.

Искренний человек не держит обиду внутри, она быстро переходит на внешний уровень и не успевает разъесть его душу. Человек, любящий Бога, всегда искренен. Когда один человек закрывает свою душу от другого, тут же начинается процесс манипулирования и управления другим. Главной целью становится не любовь, а инстинкт самосохранения. Поэтому люди неискренние тяготеют к зависти, жадности, осуждению, унынию, гневу, то есть к гордыне во всех ее проявлениях.

Каждый из нас живет в определенном коконе, на некой территории, которая нами контролируется. Обида, какая-либо неприятность – это разрушение привычного, устойчивого мира, в котором мы живем. Это, собственно, и есть механизм познания и развития.

Когда человек устремляется к любви, его картина мира постоянно меняется, развивается, расширяется. Если главной целью человека является удовлетворение инстинкта самосохранения, картина мира тогда становится статичной, – ведь мы стремимся сделать вечным то, чему поклоняемся. В этом случае человек невероятно болезненно реагирует на любое изменение своей картины мира. То, что, на самом деле, является развитием, он воспринимает как крах. Такой человек не может принять потери, которая является для него символом разрушения, краха. Такой человек не в силах простить обиду. Он предпочитает ненавидеть и мстить. Тот, кто не умеет жертвовать и заботиться, тот, кто не умеет терять, тот, кто не способен быть искренним, – обречен на обиды, которые, накапливаясь, отравляют душу, а потом выходят наружу как болезни или преступления.

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Преодоление обиды происходит поэтапно. Первый этап: абсолютная уверенность, что во всем виноват тот, кто плохо себя повел, – соответственно, его нужно наказывать и воспитывать. Второй этап: возникает понимание, что виноваты оба – и преступник, и жертва, – значит, наказывать и воспитывать надо обоих. Третий этап: осознание, что причина обиды – в тебе самом. Такое отношение к ситуации дает максимальную возможность развиваться. Тебя обидели – значит, виноват ты сам. Стань таким, чтобы тебя не обижали. Веди себя так, чтобы никто просто не смог тебя обидеть.

Лужу обидеть легко, – достаточно туда плюнуть. А родник, сколько в него ни плюй, обидеть невозможно. Точно так же обстоит дело и с человеком. Если у него мало энергии, – он начинает зависеть от людей и окружающего мира, и тогда его легко обидеть. А когда у человека энергии много, он тогда ни от кого не зависит. Даже если его попытаются обидеть, – ничего не получится. Обида – это признак слабости и зависимости.

Любая неприятная ситуация, возникшая при взаимодействии с другим человеком, – это конфликт. Нужно понимать, что конфликт – это непременное условие любого развития. Это разрушение прежней реальности и создание новой. Если человек не готов создать новую реальность, – он будет обижаться. Если у человека есть силы, энергия для создания новой реальности, – он будет развиваться.

Еще один важный момент: если нас обидели немотивированно, непонятно, нелогично с точки зрения человеческой логики, – это означает, что нужно вспомнить о существовании логики Божественной. Внутренние осуждение, ненависть и обида в таком случае гораздо более опасны. Чем меньше человеческой логики в происходящем, тем более добродушным нужно быть внутренне. Ситуация очень серьезная, если происходит прямое вмешательство Божественной воли.

– А что касается тебя, – обращаюсь я к приятелю, – то, согласись, не каждый день жена обваривает мужа кипятком. Для тебя это знак, что необходимо серьезно позаботиться о своей душе.

В первую очередь, надо ослабить привязанность к миру. Обиды на близких людей и моменты уныния, недовольства собой, нежелания жить – все это нужно задним числом пересматривать и снимать. Эти эмоции есть категорическое неприятие Божественной воли.

Для того чтобы легче принять Божественную волю, на какое-то время следует отставить в сторону человеческую логику, которая привязана к нашим инстинктам. Секс, обильная еда, общение с близкими, работа, проблемы завтрашнего дня, мысли, планы и надежды – все это лучше отбросить, от всего этого нужно отрешиться.

Почему монахи практически переставали есть, общаться, думать и переживать о каких бы то ни было проблемах? Почему йоги удалялись жить в пещеры, тормозя все свои физиологические функции? Для того чтобы максимально затормозить человеческую логику. Благодаря этому освобождалась энергия для познания логики Божественной. Менялась система целей, менялось восприятие мира, менялись чувства и характер.

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Но монаху и йогу было легче, – ведь у них не было детей. А тебе нужно не только самого себя в порядок привести, но и своим внутренним состоянием помогать детям и внукам.

Прощение подразумевает не просто отказ от ненависти, мести, обиды. Прощение – это готовность обратиться к Богу и изменить свой характер и восприятие мира в лучшую сторону.

Почему Христос утверждал, что нельзя зарывать талант в землю? Потому что тот, кто не хочет отдавать энергию на всех уровнях, забывает о любви, перестает стремиться к любви. Чем больше мы отдаем, тем больше у нас потребность в любви, которая и дает нам энергию. Поэтому человек щедрый, милосердный и заботливый испытывает необходимость в общении с Богом. А жадный, корыстный и завистливый не имеет в этом никакой нужды.

Каждую минуту нужно становиться лучше, чем ты был раньше. Когда мы готовы к изменениям, – они происходят. Когда мы открыты для любви, – она приходит к нам.

– Так что тебе остался пустяк, – говорю я на прощанье, – приступить к серьезным внутренним изменениям.опубликовано econet

Автор Лазарев С. Н. ("Опыт выживания". Часть 7)

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