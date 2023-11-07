«Люби меня, как я тебя», такое название имеют несколько стихотворений, так назван спектакль, песня, книга и возможно многое другое. Эта фраза олицетворяет идеал отношений для многих женщин. Название данной статьи, не продолжение душещипающих сюжетов на тему любви, а призыв к пониманию того, в какой капкан можно попасть, мечтая о том, чтобы встретить человека, который будет любить, так как я его люблю.

Вот такая лубочная картинка рисуется у многих женщин в голове. Что в ней плохого? Ничего плохого в ней нет, если она изображена на декоративном панно. В реальной жизни иметь подобные длительные отношения, практически, невозможно, да и не нужно. Почему? Потому что желание, чтобы тебя любили, так как я люблю, это своего рода капкан для отношений. По сути, это матрица, выкройка в которую необходимо уложить любовь, все ее проявления и ощущения до мельчайших деталей. Причем, все это постоянно нужно сверять с моделью-образцом, перенесенной на эту выкройку.

Капкан отношений

У психологов есть такой вопрос: «Как вы узнаете, что достигли желаемого?» Что можно ответить на этот вопрос, в случае ожидания того, что человек должен любить вас, точно так, как вы его любите? По каким критериям вы будете это оценивать? Как быть с не совпадениями? Вопросов может возникнуть много.

Попробуем ответить на несколько из них:

Зачем нужно, чтобы вас любили так, как делаете это вы?

Что будет, а точнее, что вы получите от такой любви?

Что будет, если вы не получите желаемого?

Ответ на первый вопрос, поможет прояснить, какую истинную цель вы преследуете. Например, вы можете для себя понять, что просто ничего другого принять не можете. Увидеть те ограничения и установки, которые приведут вас к неизбежному разочарованию. Ведь никакой другой человек не сможет полностью соответствовать вашим представлениям о том, как можно и нужно вас любить.

Ответ на второй вопрос, даст возможность понять что, именно, вы ждете от любви. Это, далеко не всегда то, что вы думаете. Любовь многолика, каждый из нас имеет свое понимание и проявление этого чувства. В основе своей, любовь это способность отдавать, а это мы умеем делать тоже по-разному. Один за любовь готов жизнь отдать, а для другого высшее проявление любви - подарить цветок.

Третий ответ, венец разочарования. Ведь именно то, что мы не получаем из желаемого и приводит нас к разочарованию. Не увидев ответного проявления любви, в том виде и количестве, в котором вы ожидаете, помимо разочарования можно получить и крах надежды, и невротическое желание получить все то, что было так старательно начерчено на выкройке любовных отношений, любой ценой.

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Как же быть? Не желать того, чтобы тебя любили? Или отказаться только от желания делать это так, как это делаю я? По сути, это похоже на известное выражение «шаг вправо, прыжок на месте – расстрел». Конечно же, нет.

Если не знать и не понимать что я хочу, можно ничего не получить вовсе, мысль как говорится материальна. А вот разобраться со своими желаниями, самое время. Понять, что любить вас как любите вы, это, скорее всего из разряда нереальных представлений, а вот умение принимать любовь другого человека к вам, так как он может - это признак взрослой самодостаточной личности. Отдавать, не требуя взамен того же, это признак зрелой любви. Каждый имеет право на любовь.

Там где появляются требования, особенно в таком тонком чувстве – любовь заканчивается.



Любить тоже нужно учиться!

Зрелых и здоровых отношений Вам, друзья!опубликовано econet

Автор Галина Журавлева

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