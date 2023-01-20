Идеальность и помогает жить, и мешает. Жизнь далека от того, что мы предствавляем в идеале, она несовершенна. И нам приходится мириться с этим, находить позитивные стороны в своем существовании, любить то, что есть. Только так можно стать счастливыми.

Любить то, что есть - это целая наука, которой мы обучаемся всю жизнь. Все мы хотим жить идеальной жизнью, но она неидеальна. Хотела быть первой женой и родить первого ребёнка, а вышла замуж за бывалого разведённого, у которого ребёнок уже есть, в лучшем варианте один и от одной. Хотела выйти замуж и прожить счастливо всю жизнь, а уже три брака.

Любить то, что есть - особая наука

Хотела родить детей от одного мужчины - трое от разных и в официальном браке не была. Мечтал о карьере художника, сказался пилотом. Мечтал иметь много денег, славу и почёт, добился, а теперь персона нон-грата в нескольких странах мира.

Потому что дурачки? Не может всё население мира быть дурачками.

Человеческая судьба неисповедима. Жизнь водит нас разными тропами, разбивая наше представление об идеальности вдребезги.

Для того, чтобы мы научились ценить то, что есть?!

Явно не для того, чтобы мы перестали хотеть бОльшего. Ведь мечты - это наш компас, это то, что держит нас на плаву, что придаёт смысл жизни. Мы слишком быстро наедаемся даже крупными событиями. Они случаются, отступают, нам хочется чего-то ещё. И это правильно, так и должно быть, это путь эволюции, именно этого принципа придерживается Вселенная.

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Но больно осознавать, что жизнь одна, а она уже содержит в себе ряд вещей, несопоставимых с идеальными представлениями. Они могут быть самыми лучшими для тебя на данный момент, но их не было в твоём плане на свою жизнь, они должны были быть совсем не такими.

У любви и денег пути витиеватые и неожиданные.

Да, мы управляем своей жизнью. Но иногда есть выборы, в которых каждый вариант не даст полноценного ощущения удовлетворения.

Каждый выбор будет ощущаться как неправильный. И любой такой выбор можно считать геройским, потому что при любом раскладе человек отказывается от того, что дорого.

Например, рожать или нет женщине, с которой расстался мужчина?! Выходить замуж за любимого, имевшего бурное прошлое, когда всю жизнь мечтала об одном браке на всю жизнь?! (бывшая жена-ребёнок или бывшие жёны-дети).

Оставаться ли с мужем после того, как он навсегда оказался прикован к инвалидной коляске?!

Уходить ли из семьи мужчине, оставляя ребёнка, когда выяснилось, что отношения с женой не склеить, и их, вообще, никогда и не было?!

Оставаться с семьёй или идти защищать Родину, зная, что шансы вернуться 50 на 50?!

Предавать ли дальнего ради спасения жизни ближнего?!

А ведь в их представлениях желанным тоже было всё самое лучшее.

Каждый выбор будет не подходящим и не устроит, потому что он поддержит разные части личности и удовлетворит их отдельные ценности, конфликтующие друг с другом.

Если вам кажется, что выбор очевиден, это не так. Возможно, вы поступили бы по-другому, потому что одна ценность для вас значительно перевешивает другую, и вы всегда её выбираете. Есть люди похожие, но нет одинаковых.

И система чувств - настолько тонка, что так и норовит порваться. Поэтому в жизни сохранить трезвый ум, не помешаться рассудком - это уже подвиг.

Сложные, трудные выборы, за которые нельзя осуждать. Человеку итак не очень: сначала сражается с собой, потом (чаще всего) с рамками социальной приемлемости. Такие выборы приходится делать самостоятельно и иметь дело с их последствиями всю жизнь.

И в жизни обязательно будут такие вилки, в которых выбор неизбежен, и каждый - не тот.

Но есть ещё нечто худшее - когда жизнь ставит перед фактом, и тебе приходится в этот момент собираться в точку, чтобы выдержать. По сравнению с этим, иметь выбор - всё же благо.

Путь усеян определённым количеством шагов, которых мы не желаем для себя, но в какой-то момент их придётся сделать.

Жизнь неидеальна. Но всё-таки один момент идеальности в ней есть (как неисправимый оптимист говорю) - то, что это жизнь твоя. И хотя бы за это её важно ценить. Всё остальное меняется, трансформируется, это единственная постоянная величина, единственная опора.

Может, поэтому и придумали реинкарнацию: есть она или нет на самом деле мы узнаем только по ту сторону экрана. Но раз мы сами творим свою судьбу, то у нас ещё много времени, чтобы «сотворить» ту версию бытия после жизни, в которой нам комфортно оказаться. И тогда реинкарнация может оказаться спасительным решением - все мы хотим продолжиться и жить вечно.

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И ещё один вопрос не даёт мне покоя: есть ли Бог? И если да, то какой он, и на что распространяются сферы его влияния? Если вспомнить опыт в коллайдере с частицами, то они вели себя в соответствии с тем, чего от них ожидали, то есть во что верили. Поэтому «по вере вашей дано будет» и «чудеса там, где в них верят» - правда. И тогда не обязательно объяснять чудеса Богом. Бог - понятие, которое имеет множество коннотаций, в том числе благоговейных. Возможно, это понятие появилось в следствие всеобщего желания верить в то, что существует нечто абсолютное: абсолютно чистое, доброе, любящее, заботящееся, защищающее. Ничего не напоминает? Образ идеального родителя - всё той же опоры. Я не призываю отказаться от веры: вера во что угодно - это святое и необходимое. И, раз уж на то пошло, то лучше верить в абсолют добра, чем в абсолют зла. Просто хочется доказательств.

Такие вещи - вопрос веры, слепой, но такой необходимой.

Идеальность - то, что помогает жить, и в этом смысле от неё нельзя просто так взять и отказаться. Но одновременно это то, что мешает: любой идол будет свергнут с пьедестала, любое идеальное представление будет разрушено, а это, не много - не мало, больно.

Подытоживая всё вышесказанное: в жизни на погрустить не так много времени, чтобы не провести всю жизнь в печали. А это уже выбор: горевать всю жизнь или карабкаться и пытаться лепить то, что ещё в твоей власти. Руки-то у тебя волшебные и многое могут! опубликовано econet

Автор Инна Макаренко

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