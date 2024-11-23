Любовь — это проще, чем мы думаем

Веками философы и поэты спорят, что такое любовь. Но люди, которые действительно друг друга любят, скажут вам, что любовь складывается из незначительных знаков внимания и заботы, доверия и поддержки. И каждый день партнеры, супруги стараются в разных мелочах показать свои чувства.

Что же такое любовь на самом деле? Мы очень часто путаем любовь с чем-то другим. Порой нам кажется, что любовь — это внимание, иногда мы уверены, что любовь — это романтика и сюрпризы, для кого-то любовь — это жалость, для кого-то — тотальная забота и опека, для кого-то любовь — это вера и доверие. Иногда любовь — это некий кубок, который надо завоевать, иногда — звание, которое нужно заслужить, иногда — морковка, за которой надо бесконечно гоняться.

Что же такое любовь на самом деле?

А ещё нам кажется, что любовь — это что-то огромное и большое, и когда ты это увидишь, то сразу поймёшь: да, вот это любовь! Вот это я понимаю, отвёз на Мальдивы, подарил огромное кольцо, сыграли шикарную свадьбу, купил ей большую квартиру, большую машину, сделал её звездой… И как будто все, что меньше — недостойно называться любовью.

А любовь — это то, что складывается из маленьких ежедневных дел, из будничных мелочей.

Любовь — это когда муж, зная, что жена любит помидоры, в магазине выбирает её любимый сорт.

Или когда мой муж, зная, как мне помогают расслабляться ванны с английской солью, каждый раз проходя мимо магазина, покупает несколько пакетиков.

Любовь — это когда жена точно знает, какое блюдо любит муж, и готовит его по вечерам, особенно в те дни, когда ему нужна особенная поддержка.

Любовь — это когда жена гладит рубашку мужа, просто потому что хочет, чтобы на работе он чувствовал себя уверенно.

Любовь — это когда муж помогает жене во время бессонных ночей с грудничком, зная, что не может его покормить, но все равно иногда укачивает малыша, чтобы мама могла хоть немножко поспать.

Любовь — это когда заболевшему партнеру приносят завтрак в постель. И когда после родов муж приносит своей любимой в роддом то, что она очень любит.

Любовь — это когда жена зная, что мужу утром на работу, не беспокоит его по ночам, а сама иногда спит с малышом днём, чтобы отдохнуть.

Любовь — это когда вы режете хлеб и точно знаете, что жена любит корочку, а муж наоборот — серединку.

А ещё любовь — это когда вы смотрите друг на друга широко открытыми глазами и видите все достоинства человека, но любите его не поэтому.

Будет время, когда он не сможет проявлять свои достоинства, а вы все равно будете его любить.

Вы видите его недостатки, но тем не менее, вы продолжаете его любить, принимая таким, какой он есть, принимая его недостатки.

Вы любите не достоинства, не недостатки, и даже не поступки этого человека по отношению к вам, не то, как он выполняет свои обязанности. Вы любите этого человека, который стоит перед вами. Видите его таким, какой он есть, без иллюзий и домыслов, принимаете и любите. Каждый день делаете для него хоть что-то.

Иногда даёте поспать, побыть в тишине и одиночестве, делаете ему массаж либо просто копошитесь в его волосах, зная, что ему это нравится. А еще выгуливаете собаку, которую принесла ваша жена и умоляла оставить. Вы сначала были против, а теперь — гуляете с этой собакой каждый день.

Любовь — это когда вы ничего не понимаете в баскетболе и вам, честно говоря, не особо интересно. Вы даже толком не различаете этих парней, которые прыгают и толкают друг друга, забивая мяч. Но видите, как ваш муж горит этим, и поэтому готовы слушать его. Какой-то клуб купил какого-то игрока, кто-то поставил рекорд, а кто-то получил травму. И вот вы уже знаете, что есть какой-то Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и ещё какие-то дядечки. И вроде как вам все это незачем. А ему — приятно.

Любовь - это когда вы вместе убираетесь в кровати после того, как вырвало вашего ребёнка. Меняете подгузники, бинтуете коленки, делаете массаж дёсен…

Любовь — это когда муж не особо любит больницы, врачей и все, что связано с ними. Но пять раз идёт вместе с вами в роды, потому что знает, что очень нужен вам там.

Любовь — это когда вы снова и снова готовы рожать детей любимому мужчине несмотря на то, через что вам придётся при этом пройти. Но вы снова видите в глазах малыша отражение своего любимого — и боль уходит. А когда он впервые берет на руки малыша, вы плачете от счастья.

Любовь — это проходя ночью в туалет, подоткнуть его одеяло. А ещё зная, что ты храпишь, а она спит очень чутко, уползти спать на диван в гостиную.

Любовь — это развешать ваши семейные фото на стенах перед его приездом из командировки. А ещё простить ему все те слова, которые он сказал давным-давно в пылу ссоры — и что раз пожалел об этом.

Любовь — это бежать в аптеку среди ночи, когда ей нехорошо. И дважды съездить в магазин, если она забыла написать, что нужно ещё и молоко. А ещё любовь — это радостно принять все то, что он привёз из магазина, даже если он забыл купить масло. Или купил не такое.

Любовь — это проще, чем мы думаем. Любовь — это капельки мелочей, которые собираются в огромный океан.

Любовь — это маленькие знаки внимания и заботы, доверия и поддержки — каждый день. И через много лет, их становится так много, что от любви не надышаться. Любви становится больше и больше. С каждым днём.

И не надо бегать искать ее, требовать, вымогать, заслуживать, удерживать, выпрашивать, выдавливать. Любовь вообще не про второго человека. Потому что важным становится не то, как любят тебя, а как умеешь любить ты. И вот тогда тебе, наконец, становится хорошо с самим собой.

Твоё умение любить – твой самый главный капитал. Не то, как тебя любят, а то, как любишь ты. Это умение останется с тобой навсегда. И оно будет всегда привлекать любовь ответную.

Что же такое любовь на самом деле?опубликовано econet

Автор Ольга Валяева

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