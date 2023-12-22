Жениться стоит только по взаимной любви. Для удовольствия. Для счастья. Для радости близости. И больше ни для чего...

Несметное количество разводов напрямую связано с бессмысленностью данного мероприятия для тех, кто пошёл в загс лишь потому, что так принято, или чего-то у них где-то тикало, или родители достали, или один в паре рогом в лужу упёрся, или одиночество пугало, или гарантий захотелось, или доказать свою востребованность невостребовавшим, или - и такое случается! - о самой свадьбе с лимузином, фотосессией, и подарками мечталось, а что потом, не думалось...

Про отношения, любовь и брак

Любая НЕдобровольность, ребята, неизбежно приводит к обесцениванию...

Любое "как у всех" неизбежно завершится худшим вариантом того, что у "всех"...

Любые игры против своих истинных потребностей неизбежно запускают разрушительные процессы...

Поэтому, если много сомнений, то не надо...

Если много штампованных глупостей вместо зрелых решений, то не надо вдвойне...

Не бывает счастливых браков у тех, для кого важен лишь их внешний фактор в виде статуса...

Да, кольца и печати не в силах сотворить для нас больше, чем мы способны сделать это без них...

Но если убрать всё вышеперечисленное, патологию захвата, и не менее патологичную выдачу себе прав на другого человека, с которыми у некоторых связана сама идея брака, то смысл здесь в том, что мы, надевая кольца на безымянные пальцы друг друга, символично показываем - выбор завершён...

Выбор завершён и конкретен - именно с этим, и ни с каким иным человеком ты готов делить жизнь...

Выбор завершён, и нет больше эффекта другого угла, за которым, как кажется иногда, вполне возможно, поджидает кто-то покруче...

Выбор завершён, и ты, даже зная, что, наверняка, есть помоложе, поуспешнее, поэффектнее, воспринимаешь это абсолютно спокойно, и никого ни с кем больше не сравниваешь...

Любовь не ищет лучших, она выбирает своих, близких разуму, душе, телу...

Выбор завершён, и ты берёшь на себя ответственность за свои отношения, и за другого человека, которая состоит из бережности, заботы, и осознанной потребности не причинять боль, не предавать, не подставлять, и не шустрить за спиной на собачьем уровне...

Да, вне всякого сомнения, брак - не гарантия всего этого...

Но он, несмотря ни на что, переводит отношения на несколько иной уровень ответственности...

Психологически зрелых людей - точно...

Именно в ключе психологической зрелости меня всё больше настораживает крепчающая день ото дня армия "вечных невест и женихов", инфантильность которых не позволяет им решиться даже на близость...

Они панически боятся, что их предадут, обидят, бросят, но при этом вообще не задумываются о потребностях другого человека, о собственных вложениях в отношения, о взятии на себя своей доли ответственности...

Вечные дети, ищущие, в лучшем случае, заботливых родителей, но никогда - равных партнёров, которых они тоже могут поддержать...

И, увы, именно такие дети идут в загс не для того, чтобы повзрослеть, а лишь для того, чтобы продлить своё эгоцентричное детство за счёт чужих ресурсов...

Именно такие дети начинают свою семейную жизнь с запросов и капризов...

Именно таким детям их супруги всегда должны лишь за то, что они присутствуют на территории общей жизни...

Вот с такими в брак не надо...

И "взрослеть" их за свой счёт - тоже...

Наверное, я старомодна, но до сих пор считаю, что жениться стоит только по взаимной любви...

Для удовольствия...

Для счастья...

Для радости близости...

И больше ни для чего...

Что бы там не проповедовали любители всё выстрадывать...



Любите!опубликовано econet

Автор Лиля Град

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