Различие между любовью и невротической потребностью в любви заключается в том, что главным в любви является само чувство привязанности, тогда как у невротика первичное чувство - потребность в обретении уверенности и спокойствия, а иллюзия любви - лишь вторичное.

В силу широкого распространения среди современных людей всевозможных неврозов любовь у них носит невротический характер, часто сопровождающийся стремлением партнеров не столько дать, сколько взять, что и любовью-то, в общем, назвать нельзя.

Михаил Литвак: любовь невротика

Невротик, которому не удалось реализовать себя в мире созидательных ценностей, нередко кончает тем, что переоценивает значение любви и всю свою энергию направляет в эту область. Тогда невротическое напряжение после "счастья" в любви ("все видят, какая это яркая и большая любовь") приводит к "несчастью". Изучая этот материал, я пришел к выводу, что настоящая любовь выглядит скромно и напоминает подернутый пеплом уголек, который может и согреть, и прожечь. А невротическая истерическая любовь напоминает ярко горящую солому, которая может только обжечь.

Для того чтобы вы могли узнать, как выглядит любовь невротика, я вам даю ее описание по К. Хорни с небольшими моими дополнениями. Когда вы встречаете человека, который проявляет к вам какое-то чувство, всегда следует знать мотив его действия. Я могу влезть на дерево, чтобы лучше видеть окрестности или спасаясь от дикого животного. Во втором случае у меня нет выбора. В первом случае я делаю то же для удовольствия, и я не полезу на здание или флагшток. Во втором случае залезу куда угодно.

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Если нами движет желание удовлетворить свои потребности, то мы будем непосредственны и изобретательны. Если нами движет тревожность, то наши чувства и действия будут навязчивыми и неразборчивыми. В первом случае мы удовлетворяемся, во втором - успокаиваемся и обретаем уверенность.

Жажда любви при неврозах встречается часто и легко узнается. Чего хочет невротик? Немногого: добра, помощи, совета от окружающих людей, и хочет доставить им радость, и опасается задеть кого-нибудь. Если бы он не был невротиком, то легко бы добился любви. Но он не осознает, что его болезненная чувствительность, скрытая враждебность, его придирчивые требования мешают ему достичь желаемого. Он также не может здраво судить, какое впечатление производят на других его слова и действия и, следовательно, не понимает, почему не может достичь желаемого. Он склонен заключать, что виноваты другие, а у него отсутствует дар быть понятым людьми.

Так он продолжает гнаться за призраками любви.

Невротик очень ревнив, он всегда насторожен против третьих лиц. Любой интерес объекта любви к ним невротик рассматривает как пренебрежение к нему. Невротик любое требование интерпретирует как предательство, а любую критику - как унижение. Невротик требует от вас совершенства. Это требование, которое несет в себе враждебность: "Горе тебе, если ты несовершенен!"

Несовместимо с любовью использование другого человека в качестве средства для достижения цели, т. е. для удовлетворения потребностей. Такая ситуация прослеживается, когда человек нужен для сексуального удовлетворения или для престижа в браке. Иногда человеку кажется, что он любит, а на самом деле - это благодарность за восхищение. Как только им перестают восхищаться, он рассматривает это как конец любви. Но это не означает, что любовь должна быть целиком и полностью альтруистической и жертвенной. Чувство, которое ничего не требует для себя, нельзя назвать любовью.

Различие между любовью и невротической потребностью в любви заключается в том, что главным в любви является само чувство привязанности, тогда как у невротика первичное чувство - потребность в обретении уверенности и спокойствия, а иллюзия любви - лишь вторичное.

Если человек нуждается в чьей-то любви ради избавления от тревожности, то он отчаянно стремится к любого рода привязанностям ради собственного успокоения. Он лишь чувствует, что перед ним человек, которому он доверяет или к которому испытывает слепую страсть. Но то, что ему представляется любовью, на самом деле - реакция благодарности за проявленную к нему доброту. Добрые отношения влиятельного лица невротик принимает за любовь к нему, а свое отношение к нему невротик осуществляет под маской любви, хотя в действительности это не любовь, а цепляние за других людей для удовлетворения собственных потребностей. Так что совсем не искреннее чувство подлинной любви обнаруживается в готовности его к резкому изменению, если не оправдываются какие-либо его ожидания. Один из факторов, важных для нашего понимания любви, - надежность и верность чувства - отсутствует в этих случаях.

Последний признак неспособности любить: игнорирование личности другого, его особенностей, недостатков, потребностей, желаний, развития. Такое игнорирование является результатом тревожности, которая побуждает невротика цепляться за другого человека. Тонущий, пытаясь спастись, хватается за находящегося рядом, не принимая во внимание желание или способность последнего спасти его. Они могут прятаться за отчаянными усилиями быть внимательным и даже жертвовать собой, но они не могут предотвратить некоторых реакций. "Преданная" секретарша может ненавидеть начальника за чрезмерное увлечение работой. Сверхзаботливая мать может игнорировать потребность ребенка в самостоятельном развитии.

Невротик, средством защиты которого является стремление к любви, вряд ли когда-нибудь осознает свою неспособность любить. Нельзя презирать человека, не доверять ему, желать разрушить его счастье и в то же время жаждать его любви, помощи и поддержки. Хотя невротик может иметь успех, по крайней мере временный, получая любовь, к которой стремился, в действительности он неспособен принять ее. Можно бы было ожидать, что он примет любую предлагаемую ему любовь с таким горячим желанием, с каким страдающий от жажды человек припадает к воде. Это действительно имеет место, но временно. Это происходит потому, что в глубине души любовь либо воспринимается невротиком с недоверием, либо она возбуждает в нем подозрительность и страх. Он не верит в это чувство, потому что твердо убежден, что никто в действительности не может его любить. Убеждение, что тебя не любят, родственно неспособности любить. Поэтому он требует все новых внешних доказательств вашей любви. Он напоминает максимальный термометр. Любое снижение уровня любви он рассматривает как ее отсутствие. Истинную любовь он принять не может.

Вот признаки невротической любви.

1. Невротическая любовь носит навязчивый характер. Для невротика любовь не роскошь, не источник, а жизненная необходимость.

Почувствуйте разницу между "я хочу быть любимым и наслаждаюсь любовью" и "необходимо, чтобы меня любили, чего бы мне это ни стоило".

Для здорового человека важно, чтобы его любили строго определенные лица. Невротики хотят, чтобы их любили все, их желания могут распространяться на каждого без разбора, от парикмахера или водителя такси до коллег и друзей, поэтому они обращают внимание на тон речи, манеру говорить. Все это может испортить им настроение и взгляд на жизнь. Невротик неспособен быть один. Когда они одни, они чувствуют себя покинутыми, и любой контакт может принести им облегчение. И бойтесь стать объектом любви такого человека

Иногда невротическая потребность в любви может быть сосредоточена на одном человеке (начальнике, муже, жене, враче, друге), но и здесь имеется парадокс. Невротик, с одной стороны, старается заполучить этого человека, с другой - вовсе не испытывает счастья, когда находится со своим "идолом". Иногда это приводит к смене связей. Для некоторых женщин важно само присутствие мужчины, а не он сам, нередко они даже не получают физического удовлетворения.

Невротик готов платить за любовь любую цену, чаще всего Это выливается в покорность и эмоциональную зависимость. Покорность проявляется в том, что невротик боится сделать критическое замечание, позволяя издеваться над собой, может не говорить о своих страданиях. Но зато какой взрыв ждет вас потом! Он будет утверждать, что жизнь с вами была для него сплошным несчастьем. Эмоциональная зависимость проявляется в появлении чувства, что весь мир разлетится на куски, если невротик не получит одобрения от любимого. Кроме того, возникает чувство обиды от такого порабощения, хотя партнер и ни при чем. Дело в тревожности невротика. Так как любовь часто вызывает боль, то после нескольких любовных связей невротик вообще отказывается от попыток устроить свою личную жизнь. Иногда, чтобы заслужить любовь начальника, невротики игнорируют свои собственные интересы, пытаясь сделать каждую встречу интересной для начальника, развлекая его и высказывая ему восхищение.

2. Невротическая любовь ненасытна. Проявляется она в общей жадности характера, обнаруживаясь в еде, покупках и нетерпении. Обычно жадность вытесняется, прорываясь внезапно большим количеством покупок. В смягченной форме она проявляется в стремлении жить за чужой счет или в более агрессивной форме поведения человека-спрута.

Жадность проявляется в манере еды и в сновидениях с мотивами каннибализма. Еда - наиболее доступный способ удовлетворения чувства жадности. Жадность может проявиться и в сексуальной сфере. Жадность может проявляться в накопительстве, приобретении одежды и осуществлении честолюбивых и престижных целей. Сила и страстность, присущие жадности, придают ей сходство со страстью сексуальных влечений, что свидетельствует о ее прегенитальной природе.

Жадность сразу исчезает, когда человек обретает покой, почувствовав любовь к себе, завоевав успех, выполнив творческую работу. Когда ты чувствуешь, что тебя любят, не хочется делать покупки. Человеку хочется делать покупки перед выступлением, и, почувствовав себя отвергнутым, он набрасывается на еду. Жадные люди не верят в свою способность к творчеству и поэтому вынуждены полагаться на внешний мир для осуществления своих потребностей.

Те невротики, которые ненасытны в своей потребности в любви, обычно проявляют ту же самую жадность в отношении материальных благ. Невротики как доказательство любви требуют подарки, информацию или секс. В таких случаях создается впечатление, что невротик просто хочет что-то от тебя получить и что стремление к любви маскирует вымогательство определенных осязаемых благ или выгод. Эти наблюдения порождают вопрос, не может ли жадность к материальным вещам в целом являться базальной потребностью, а потребность в любви - лишь путем к достижению этой цели. Вообще стремление к обладанию является одной из фундаментальных форм защиты от тревожности.

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По отношению к любви можно выделить три группы невротиков.

Одна группа действительно стремится к любви, в какой бы форме она ни проявлялась и какие бы методы ни применялись для ее достижения.

Невротики второй группы стремятся к любви, но если терпят неудачу (а, как правило, они обречены на неудачу), полностью отстраняются от людей и не идут на сближение с другим человеком, а концентрируют свои усилия на чем-нибудь другом: испытывают навязчивую потребность в вещах, еде, покупках, чтении и т. п. Иногда после любовной неудачи они начинают прибавлять в весе. В этой группе личностные отношения нарушены более глубоко, - но все же они еще желают любви и осмеливаются стремиться к ней.

Третья группа невротиков травмирована столь сильно, что они не верят в любовь, они просто хотят, чтобы им не причиняли вреда.

Различия могут быть суммированы следующим образом: ненасытность в любви; потребность в любви чередуется с жадностью; отсутствие явно выраженной потребности в любви в сочетании с общей жадностью. Формы проявления ненасытности: ревность и требование абсолютной, безусловной любви.

"Вы должны любить исключительно меня", "Какой толк, что вы относитесь ко мне по-доброму, если вы точно так же относитесь и к другому", - вот типичные высказывания невротика.

Формула абсолютной, безусловной любви такова: "Я хочу, чтобы меня любили за то, что я есть, а не за то, что я делаю".

Во-первых, это требование невротик понимает буквально, не допуская никаких условий и оговорок. Это требование предполагает, чтобы его любили, несмотря на самое вызывающее поведение. Пациент будет говорить, что очень легко любить приятного, милого человека, но что любовь должна доказать свою способность выносить любое поведение того, кого любишь. Любая критика воспринимается как отказ от любви.

У пациента возникает негодование при намеке, что нужно что-нибудь изменить в своей личности. Во-вторых, требование абсолютной любви включает в себя желание быть любимым, ничего не давая в замен. Это желание обязательно, потому что невротик неспособен проявлять любовь или испытывать какую-то теплоту. В-третьих, он хочет, чтобы его любили, не получая никакой выгоды. Данное желание обязательно, потому что любое преимущество или удовлетворение, получаемое в этой ситуации другим человеком, тут же возбуждает подозрение невротика в том, что другой человек любит его ради получения этого преимущества или удовлетворения. В ходе лечения они жалеют о том удовлетворении, которое получает врач, и срывают лечение. Невротики плохо расплачиваются. Им трудно преподносить подарки. Они умаляют помощь, которую получают.

Наконец, требование абсолютной любви включает в себя желание принимать жертвы. Эти жертвы могут быть связаны с деньгами, временем или затрагивать убеждения и личностную целостность. Такое требование включает в себя полное самоотречение. Матери ожидают, что дети откажутся от личной жизни. Одна из выпускниц нашего университета была расстроена тем, что мать запретила ей выйти замуж за выпускника военного училища, который был распределен на Дальний Восток. "Я посвятила тебе всю свою жизнь. Если ты уедешь, я покончу жизнь самоубийством".

Невротик абсолютно не осознает, насколько он требователен. По-видимому, никто не в состоянии допустить в сознание мысль: "Я хочу, чтоб ты жертвовал собой ради меня, не получая ничего взамен". Невротик может притвориться больным и требовать жертв.

Пути достижения любви у невротической личности весьма изобретательны. Трудно описать чувствительность невротика к отвержению. Изменение времени свидания, ожидание, отсутствие немедленного отклика, несогласие с их мнением, любое невыполнение их желания, любая осечка воспринимаются как резкий отказ, а отказ отбрасывает их к тревожности и воспринимается как унижение. Отсюда взрывы враждебных чувств, так что они становятся холодными и индифферентными, даже если несколько минут назад могли с нетерпением ожидать встречи.

Страх отвержения может вести к ряду строгих внутренних запретов, относящихся к категории робости. "Люди не любят меня, поэтому мне лучше стоять в сторонке и таким образом защищать себя от любого отвержения". Страх отвержения стоит непреодолимым препятствием на пути к любви. Возникает "порочный круг": те средства, которые служат успокоению от тревожности, порождают эту тревожность. Это немного напоминает алкоголизм. Алкоголик пьет, чтобы успокоиться, но после пьянки проблем становится еще больше.

Образование порочных кругов объясняет, почему несчастье прогрессирует, хотя обстоятельства не меняются в худшую сторону. Сам невротик их не осознает и чувствует себя как бы в западне. Любой путь, который представляется выходом из тупика, ввергает его в новые опасности. Невротик ищет пути, на которых может получить любовь. При этом ему надо решить две проблемы: как получить необходимую ему любовь и обосновать для других и для себя требования такой любви. К. Хорни описывает 4 способа получения такой любви: подкуп, взывание к жалости, призыв к справедливости и угрозы. Подкуп протекает по формуле: "Я люблю тебя больше всего на свете, поэтому ты должен отказаться от всего ради моей любви". Такая тактика чаще используется в нашей культуре женщинами, проявляясь в преданности, за которой скрываются враждебность и страх потери. Потом она убеждает себя, что находится под влиянием "сильной страсти". Легко быть бескорыстным, когда тебе нечего дать. Еще одно средство подкупа - понимание человека, помощь в его умственном и профессиональном росте.

Взывание к жалости: "Вы должны любить меня, потому что я страдаю и беспомощен", а само страдание дает право выдвигать чрезмерные требования. Невротик может вымогать благорасположение, ставя себя в бедственную ситуацию, вынуждающую нас оказывать ему помощь.

Призыв к справедливости: "Вот что я сделал для вас; а что вы сделаете для меня?" Люди такого типа часто высказывают готовность помогать другим, тайно ожидая, что получат все, что пожелают, и испытывают серьезное разочарование, если этого не происходит. Их навязчивая щедрость имеет магический жест. Они делают для других то, что хотели бы сами получить от других. В основе такого призыва лежит то, что сделал бы невротик для других, если бы имел такую возможность. Представление, которое он имеет о своих качествах, является бессознательным приписыванием себе того поведения, которое он ждет от других. Однако это не откровенный обман, ибо невротик обладает определенной склонностью к самопожертвованию. Враждебность, которая может присутствовать в призыве к справедливости, выдвигается на основе необходимости возмещения якобы нанесенного вреда. Формула здесь такова: "Вы заставили меня страдать или причинили мне вред, и поэтому вы обязаны мне помогать, заботиться обо мне или поддерживать меня".

Угрозы. Когда вышеописанные пути не срабатывают, невротик прибегает к угрозе испортить репутацию, покончить жизнь самоубийством или тяжело заболевает и тем самым вынуждает других заботиться о нем.

Приведу один пример.

Один довольно крупный специалист в своей области из жалости взял к себе на временную работу секретаршу, одну из своих способных учениц, человека с искалеченной судьбой, с условием, чтобы она сохранила за собой место своей постоянной работы. На первых порах она стала очень активно и интенсивно работать, а вскоре он был без нее как без рук (подкуп). Через несколько месяцев, не выдержав ее сексуальных провокаций, он сошелся с ней. Она сразу же стала хуже работать и требовать, чтобы он разошелся со своей женой и оформил брак с ней. Начались трения, а секс прекратился. Тогда она приступила ко второму этапу - взыванию к жалости. Это эффекта не дало. Во время одной из разборок он упрекнул ее в плохой работе на производстве. Она оправдалась тем, что остальную зарплату отрабатывает в постели, и стала взывать к справедливости. "Я здесь сижу и привлекаю вам клиентов. Без меня вы бы давно уже прогорели. А что вы делаете для меня?" Тогда он отстранил ее от работы. Дело его, конечно, не прогорело. Тогда она уволилась с основной работы и стала требовать денег на содержание, угрожая то самоубийством, то тем, что выдаст некоторые секреты его работы, связанные с уплатой налогов. При этом было сказано, что им вдвоем нет места на земле. Вот вам и негативные последствия производственного секса.

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Сексуальность в невротической потребности в любви играет определенную роль. Повышенная потребность в любви столь постоянно представляет собой результат тревожности, что ее вполне можно рассматривать как сигнал неблагополучия, указывающий на то, что тревожность близка к выходу наружу и требует успокоения. Так муж может навязчиво льнуть к своей жене, быть ревнивым собственником, идеализировать и восхищаться ею, хотя в глубине души может бояться и ненавидеть ее. О чрезмерно сильной преданности, маскирующей ненависть, оправданно говорить как о "гиперкомпенсации". Так за "большой любовью" иногда скрывается прямая противоположность.

Существует категория лиц, отношения с которыми всегда носят сексуальную окраску. К первой группе относятся лица, которые непрерывно переходят от одной сексуальной связи к другой. Если они вне сексуальной связи, они чувствуют себя незащищенными. Если нет секса, то они создают вокруг себя эротическую атмосферу в отношениях с другими людьми независимо от того, чувствуют ли они к ним особую привязанность или нет. Вторая группа относится к категории лиц, играющих в психологическую игру "Отвяжись дурень, или динамо". Сексуальные связи у них ограничены из-за внутренних запретов. Представители третьей группы с еще большими внутренними запретами легко возбуждаются сексуально, в каждом человеке противоположного пола видят потенциального сексуального партнера (эта группа потенциально подвержена стремлению к мастурбации).

Общая черта для всех групп - неразборчивость в выборе партнеров и навязчивая природа сексуальных потребностей. Но если им предлагают любовь, они могут прийти в смятение. Сексуальные отношения снимают не только сексуальное напряжение, но и служат единственной формой установление человеческого контакта. Иногда встречается неразборчивость в выборе пола партнера. Люди этого типа могут безумно влюбиться в начальника, "звезду", своего лечащего врача, пылко требуя ответной любви. Если в реальности их любовь не находит отклика, то она воплощается в сновидениях. При этом сексуальная привлекательность партнера не играет никакой роли, это свидетельствует об особенно глубоких нарушениях в его личных отношениях. То, что представляется как сексуальность, имеет мало общего с ней, а является выражением желания получить успокоение.

Я хочу предупредить тех, кто считает себя сексуально привлекательными, основываясь на встречах с подобными лицами. Тревожность усиливает сексуальность. И не следует интенсивность сексуальных влечений приписывать темпераменту, скорее - тревоге. Человек, нуждающийся в сексуальности как в средстве успокоения, не может терпеть даже кратковременного полового воздержания. И отдается такой человек не вам, а делает это ради себя, а вас использует как психологическое лекарство. Здоровый человек не испытывает сексуального беспокойства. Он занят делом, а сексуальное возбуждение возникает при возможности его удовлетворения.

В настоящее время, к сожалению, значительная часть сексуальной активности является скорее выходом для психологических напряжений, чем подлинным сексуальным чувством, и поэтому должна рассматриваться как средство успокоения, а не как подлинное сексуальное наслаждение и счастье.

Это имеет место не только в семье, но и на производстве.опубликовано econet

Автор Михаил Литвак, из книги "Секс в семье и на работе"

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