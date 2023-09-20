Любовная зависимость: этапы развития и методы ее исцеления

Главная трудность в лечении любовной зависимости – это нежелание человека избавляться от этого угнетающего его личность состояния. Человек, страдающий любовной зависимостью, свою душевную боль воспринимает как проявление «истинной» любви и добровольно готов страдать.

Любовь и любовная зависимость – это совершенно разные по своей сути чувства, которые многие воспринимают как единое целое. Подавляющее большинство людей уверены, что страдать от любви – это и есть «чувствовать любовь», а быть зависимым от любящего человека – это значит «по-настоящему его любить». Нужно четко осознавать, что любовная зависимость никаким образом не является тем светлым и вдохновляющим на жизнь чувством, которое мы называем прекрасным словом «Любовь».

Про любовь и любовную зависимость

Любовь – это жизнеутверждающее чувство, которое буквально «окрыляет» человека позволяя ему расти как духовно, так и профессионально. Когда человек любит «здоровой» любовью он становится более успешным, удачливым, уверенным и спокойным, он дарит радость не только любимому человеку, но и окружающим его людям дома и на работе. Человек уверен в себе, в своих силах, а главное знает – он любит, он любим.

Любовная зависимость (аддикция) – это болезнь во время которой человек чувствует постоянный страх потерять любимого, стресс и отчаяние. Аддикцию можно сравнить с зависимостью от наркотиков, от алкоголя или игры на автоматах, приносящие огромные бесконечные страдания и мимолетные мгновения «счастья», однако человек готов к этим мучениям. Такой человек полностью погружен в жизнь любимого, он ни о чем не может думать кроме любимого, он начинает контролировать каждый его шаг, появляется ревность и желание приобрести любимого человека «в свою собственность».

Основные отличия любви от любовной зависимости

1. Жизненная позиция (главное отличие)

В любви: мне хорошо с тобой, хорошо без тебя, так как я знаю, что ты любишь меня, мне хорошо от того, что ты живешь на этом свете и что мы вместе.

При любовной зависимости: мне хорошо только когда ты рядом и мне плохо, когда тебя нет, я дышу тобой, мне не хватает тебя, я просто не могу жить без тебя, я испытываю яркие безумные минуты счастья, когда мы вместе и безграничную пустоту, когда тебя нет.

2. Отношения между людьми

В любви: мы одинаково любим друг друга, насколько ты любишь меня, настолько я люблю тебя, мы равны, наши чувства постоянны и это надолго.

При любовной зависимости: ты мой «Бог», я готова/готов сделать для тебя все что ты захочешь,я дам тебе всё, лишь бы любимый человек был рядом.

3. Отношение к себе

В любви: я личность, я достоин любви ведь меня любят, и я люблю.

При любовной зависимости: зачем мне любить себя, если я люблю тебя, я не уверен в своей красоте (а вдруг он найдет красивее меня), в своих талантах (а вдруг он найдет умнее меня) и т.п.

4. Чувства, испытывающие человеком

В любви: я счастлив от того, что любим, я уверен, я спокоен, нежно и трепетно отношусь к любимому.

При любовной зависимости: я счастлив пока ты рядом, а когда тебя нет я мучаюсь постоянными переживаниями на тему «А вдруг ты…», «А что если…», «А где ты (или с кем ты) сейчас…» и т.п.

5. Поведенческие характеристики

В любви: люблю как умею, искренне и всей душой.

При любовной зависимости: боясь потерять любимого играют роль идеального возлюбленного, чтобы не показаться неловкими, неумелыми или недостаточно страстными.

Поэтапное развитие аддикции

Этап 1. После первых встреч наступает ощущение «бесконечного счастья». У влюбленного человека «вырастают крылья», ему хочется любить весь мир, петь и кричать от счастья. Зарождается желание быть с этим человеком как можно чаще, видеть его, слышать его, прикасаться к нему.

Этап 2. Возникает потребность увеличить дозу в любви. Желание быть рядом с любимым человеком перерастает в потребность. Второй этап можно разделить на два периода: первый период – ожидание встречи, эйфория от предвкушения счастья; второй период – во время встречи становится «мало» любимого, хочется его еще больше и больше.

Этап 3. Действительность не совпадает с ожидаемым и желаемым. После каждой очередной встречи начинается постепенное разочарование в любимом человеке: он не дотягивает до «идеала» которого зависимый себе сам и придумал. Получается разворот на 180°, когда возникает чувство разочарования, которое ведет к страданию. Человек начинают посещать мысли: «Я достоин только этого» и от этого он еще больше мучается, он пытается избежать встреч с любимым, но от этого еще сильнее страдает.

Этап 4. Попытка изменить любимого под выдуманный идеал. Эти попытки естественно заканчиваются полным провалом и от этого у зависимого появляются следующие мучительные чувства: вины, страха, злобы и ревности. И как результат зависимый желает отомстить за то, что любимый оказался не таким как он его себе «придумал» и наступает полное в нем разочарование.

Любовная зависимость истощает физические и моральные жизненные силы зависимого человека, и он постоянно живет на грани нервного срыва.

Возможные варианты последствий

Для женщин: «Болезненные расставания» сменяются «счастливыми возвращениями». Такие «тлеющие» отношения могут длиться годами и приносят в бесконечном океане боли и страданий маленькие островки эйфории, которые принимаются за «настоящее счастье». Этот вариант подходит как правило женщинам (у мужчин подобное встречается крайне редко), которые не могут жить без подобной зависимости, у них просто теряется смысл жизни без человека, которого нужно любить и которому она готова подчиняться.

Для мужчин: «Полный контроль над ситуацией, неосознанная месть». Этот вариант более присущ мужчинам, полюбившим и испытавшим подобные мучения, терзания, страх потери и ревность к любимой. Разочаровавшись в любви они в своих следующих отношениях стараются держать всё под контролем. Совершенно неосознанно они мстят очередной «любимой»: сначала добиваются женщину, потом приручают ее, а потом исчезают «на время» без объяснений. Он прекрасно осознает, что если бросить женщину в самый разгар любовных отношений «просто так», то женщина не сможет объяснить его исчезновение и будет ждать, т.е. станет от него зависимой. Мужчина уверен (и не без основания) что, когда он вернется женщина его будет счастлива и он получит свою долю эйфории. Значит можно в любой момент вот так «просто исчезнуть»и снова возвратиться. Такое поведение становится привычным и начиная манипуляции на бессознательном уровне мужчина уже вполне осознанно манипулирует своей женщиной, получая удовольствие от того, что не он, а именно она стала «зависимой».

Для женщин и мужчин: «Потеряв одну «любовь», могут начаться поиски следующей». Человек, потеряв «смысл жизни» пытается забыть эту «несчастную любовь» и ищет другого человека, в которого просто необходимо влюбиться. Однако и следующая любовь заканчивается бесконечными страданиями. Это обусловлено тем, что человек не знает спокойной счастливой любви, а ждет сердечных страданий, сильной зависимости, страстной любви и всех тех негативных ощущений, которые дает эта «псевдолюбовь».

Методы избавления от любовной зависимости (аддикции)

Целью избавиться от любовной зависимости является не сколько простой выход из неравноправных любовных отношений, сколько способность изменить сами причины появления подобной зависимости, чтобы не было больше никаких рецидивов. Иначе получиться что, выйдя из одних отношений Вы через какое-то время снова попадете в них, надеясь, что теперь то точно будет все хорошо.

Исходя из практики становится ясным, что в подавляющем своем большинстве от аддикции страдают женщины, независимо от возраста, национальности и профессии. И именно измученные этими отношениями женщины приходят на консультацию к психологу за помощью в поисках ответов на вопросы: «Что мне сделать чтобы его забыть?», «Что нужно сделать, чтобы отпустить его из своего сердца?», «Как пережить эту потерю и расставание?».

Метод 1. Самостоятельная работа над своим психологическим состоянием

Регулярно проводить аутотренинги: придумываем фразы, которые будут указывать на то, что Вы прекрасный работник, хорошая хозяйка, что Вас любят друзья, у Вас прекрасное здоровье и много такое, что поможет Вам принять себя как счастливого человека. Повторяйте эти фразы перед сном или утром перед умыванием, а также всякий раз, когда Вам одиноко.

Всякий раз включив воду в кране представляйте себе, что вода уносит Вашу любовь к этому человеку бесследно.

Представьте себе, как Ваш любимый делает нелицеприятные физиологические нужды со всеми подробностями. Таким образом Вы перестанете его «идеализировать» и Вам будет легче искоренить обожание.

Метод 2. Радикальный метод исцеления любовной зависимости

Для начала, Вам необходимо четко осознать – разрыв будет болезненный, но это необходимо сделать ради Вашего же блага и будущей счастливой, мирной и спокойной жизни. Раз страсть стала разрушающей, значит необходимо ее искоренить, как бы тяжело Вам это не далось.

Если Вы сами пришли к тому, что Ваша любовная зависимость несет реальную угрозу Вашей жизни и здоровью, тогда действуйте радикально:

Мысленно поставьте стену между собой и любимым человеком , который принес Вам столько страданий, при этом необходимо себе повторять, что Вы сильная личность и справитесь с этим.

Уничтожьте все открытки, подарки, сотрите все сообщения, удалите его из друзей в социальных сетях и все фотографии на телефоне и ПК. Перестаньте заходить на его страничку в соц.сетях, не ищите личных встреч. Вы должны понять главное – не подкрепленные общением, личными встречами и обещаниями чувство пройдет более безболезненно и быстрее.

Сядьте и вспомните все плохое что делал этот человек в Вашу сторону, все обидные слова, которые Вы от него слышали и запишите всё это в виде списка на листке бумаги. Положите список возле телефона или на видном месте. Это необходимо сделать для того, чтобы перед тем как Вы захотите ему снова позвонить или написать, Вы прочитали еще раз это.

Как сказал один философ: «Если Вы простили человеку абсолютно всё, значит Вам он больше не интересен» . Поэтому, представьте его рядом с собой и вслух скажите, что он замучил Вас, что кроме страданий Вы от него ничего не видите, что Вы прощаете ему все что он сделал Вам. Поверьте, это реально действует.

Составьте письменный договор о том, что Вы обязуетесь забыть этого человека в течение месяца или года (этот срок необходимо поставить такой, чтобы Вы реально смогли его осуществить, например, забыть любимого через неделю – это нереальный срок и к нечему путному такой договор не приведет, поэтому ставьте только реальные сроки). Очень эффективно прописать в договоре поощрение в случае, если условия будут выполнены полностью.

Важно! Довольно часто происходит следующее: Вы справились со своей зависимостью, перетерпели безумное желание написать или позвонить к нему, страдали и мучились в приступах одиночества плача ночами, но справились и Вам реально стало от этого легче, но… он/она звонит и предлагает «начать все сначала». Пропав на полгода человек видя, что Вы никак не реагируете и не ищите с ним встреч он звонит сам – это значит: «Вы задели его гордость, он потерял человека, который от него зависел и он пытается восстановить свой статус-кво и главное – здесь речь о настоящей здоровой любви вообще не идет. Вы ему нужны только как обожающий его человек, готовые ради него на всё». Оно Вам нужно?

В заключении хочется сказать, что любовная зависимость никогда не даст Вам настоящее полноценное счастье, Ваши отношения не будут развиваться и в конце концов эта зависимость разрушит Вас изнутри, истощит Ваши жизненные силы и сделает Вашу жизнь пустой, а Вашу личность ничтожной. Избавляйтесь от нее как можно быстрее и начинайте жить полноценной жизнью с личностным и профессиональным ростом, уважая себя.опубликовано econet

Автор Павел Зайковский

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