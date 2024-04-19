Любовный гороскоп: 10 верных признаков влюбленного мужчины

Как распознать, влюблен мужчина или нет? Поверьте, когда парень влюблен, это видно сразу – по жестам, взгляду, интонации. Разумеется, каждый мужчина индивидуален и на его поведение могут влиять многие факторы: характер, ценности, уровень интеллекта, отношения в семье и окружение.

Чтобы разобраться, действительно ли парень в вас влюблен, нужно учитывать все нюансы. Это статья позволит вам узнать о том, как распознать влюбленного мужчину и как себя ведут представители разных знаков зодиака, когда дело касается интимной близости.

Поведение влюбленного мужчины

Если мужчина заинтересован женщиной, то старается проявлять к ней максимум внимания – одни ограничиваются только комплиментами и букетами цветов, другие же покупают недвижимость и дарят путевки за границу. На серьезное отношение мужчины к женщине указывают следующие факторы:

1. Он ведет себя по-мужски. Любящий мужчина – это добытчик, который старается проявить лучшие свои качества. Он будет заботиться о любимой и оберегать ее.

2. Он будет стараться уделять женщине больше времени и радовать приятными мелочами, например, букетом цветов или шоколадкой в сумочке. А когда отношения окрепнут, такие проявления внимания будут более весомыми, к примеру, мужчина будет вас обнимать во сне либо активно помогать в решении бытовых вопросов.

3. Он замечает только лучшие ваши качества и не предпринимает попыток изменить ваши приоритеты. Так ведут себя мужчины, которые искренне любят свою избранницу, они относятся к ней с чувством глубокого уважения. К слову, поведение влюбленных женщин аналогично.

4. Он готов на многое ради вашего счастья. Влюбленные мужчины склонны терпеть ограничения, чтобы не расстраивать партнерш. Но не стоит злоупотреблять таким отношением и заставлять любимого вовсе отказаться от встреч с друзьями, у него тоже должно быть личное пространство.

5. Он всегда внимательно слушает вас и уважает ваши интересы. Влюбленный мужчина не может не учитывать вашей точки зрения, даже если она не совпадает с его мыслями по тому или иному поводу.

6. Он делится с вами сокровенным. Психика мужчин устроена таким образом, что они предпочитают скрывать сокровенные мысли от окружающих, но если молодой человек начинает открыто говорить вам о самом тайном, будьте уверены – он любит вас и доверяет вам.

7. Он будет тосковать без вас. Это вовсе не означает, что, будучи на расстоянии, он станет забрасывать вас сообщениями либо постоянно звонить. Просто он будет чувствовать себя максимально комфортно рядом с вами и дорожить каждой минутой общения.

8. Он будет стараться идти на примирение первым. Влюбленный мужчина всегда будет сглаживать конфликты. Он не станет вами манипулировать и требовать от вас извинений. Но вам лучше не упрямиться и идти навстречу, если вы дорожите отношениями.

9. Он хочет познакомиться с вашими друзьями, а вас познакомить со своими родственниками. Если мужчина вас любит, он будет стараться понравиться вашим друзьям, это только укрепит ваш союз, поскольку досуг теперь можно будет проводить всем вместе. Также он проявит желание познакомить вас со своими родственниками, поскольку не хочет скрывать своих чувств.

10. Он будет планировать будущее. Мужчина, который любит женщину, будет часто употреблять в речи местоимение «мы» – «мы съездим», «мы купим», «мы построим». Если ваш партнер ведет себя именно так, не сомневайтесь, он вас любит.

Поведение в интимной жизни представителей разных знаков зодиака

Наиболее ярко мужчины проявляют свои чувства в момент интимной близости, поскольку всегда думают о том, как доставить партнерше удовольствие. Если мужчина любит вас, то:

он никогда не решится на измены;

он будет прислушиваться к вашим желаниям, не станет торопить и проявлять инициативу касательно введения каких-либо новшеств в интимную жизнь;

он будет стараться полностью отдаваться процессу и стремиться добиться вашего доверия;

после секса он не будет убегать решать срочные дела либо уходить от разговора, мотивируя, что сильно устал.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Манеру поведение мужчин в сексе определяет их знак зодиака.

1. Мужчины-овны

Страстные и открытые. Но манера их поведения может меняться, все зависит от того, как поведет себя девушка. Если он поймет, что нравится ей, то не станет терять времени и тут же начнет ухаживать, задаривая избранницу подарками и преподнося сюрпризы. Если у парня возникнут сомнения, взаимна ли симпатия, он будет всеми способами добиваться девушку. Овны особенно проявляют свою страсть в постели, они всегда готовы на эксперименты и сами инициируют интимную близость. Овны весьма эгоистичны, в сексе им важны собственные ощущения, а если девушке что-то не нравится, ей нужно прямо сказать об этом.

2. Мужчины-тельцы

Очень скромны и могут подолгу наблюдать за понравившейся особой, скрывая истинные чувства. Тельцы боятся отказов, поэтому всегда действуют осторожно и скрытно. Проявлять внимание они могут путем внезапных подарков без открытки или доставки букета курьером без подписи. Женщина сможет определить, нравится ли она мужчине-тельцу, если он будет относиться к ней по-дружески и стараться всячески помочь. Чтобы отношения с таким партнерам завязались, женщине нужно самой сделать первый шаг. Тельцы стремятся к серьезным и долгим отношениям, в постели любят продолжительные прелюдии, часто говорят нежные слова, не торопятся, испытывают к своей избраннице привязанность, ровно такую же, как и к двум-трем своим любовницам.

3. Мужчины-близнецы

Эти парни общительны, умны, любознательны и легко влюбляются. При серьезном отношении к девушке предпочитают проводить с ней больше времени, но не ярко демонстрировать свои чувства. Если близнец влюбился всерьез, то однозначно будет концентрироваться на собственном внешнем виде, чтобы понравится избраннице. В сексе такие парни неутомимы, любят экспериментировать, играть в ролевые игры и посещать секс-шопы. Их нельзя назвать верными партнерами, они могут проявлять теплые чувства сразу к нескольким девушкам. Избранницам близнецов нужно быть готовыми к экспериментам в постели, поскольку эти парни требуют максимальной отдачи.

4. Мужчины-раки

Это серьезные парни, которые предпочитают строить крепкие отношения, поэтому выбирают девушек со схожими жизненными взглядами. Раки будут долго присматриваться, пока решаться сделать предложение избраннице. Такие мужчины никогда не оставляют женщин в трудных ситуациях и поддерживают во всем. Любящие раки очень благодарны, а при наличии соперника становятся более активными. Они всегда верны партнерше, в сексе себя ведут сдержанно. Мужчины-раки очень привязаны к матери, поэтому их женам нужно поддерживать хорошие отношения со свекровью.

5. Мужчины-львы.

Эти парни всячески стараются подчеркнуть свою царственность и решаются признаться в любви только тем девушкам, которые сами проявят к ним интерес и уважение. Избранницам львов нельзя критиковать своих партнеров. Львы любят говорить о своих достоинствах и достижениях, так они демонстрируют, чего смогли добиться и за что их стоит ценить. О серьезных чувствах льва можно узнать, если он начал дарить дорогие подарки, устраивать походы в ресторан и организовывать путешествия. В сексе они требуют повышенного внимания, зачастую эгоистичны и обделяют партнершу. Если девушка хочет что-то изменить, достаточно просто мягко сообщить партнеру, чего бы ей хотелось, обязательно похвалить его и поблагодарить за понимание. Львы очень надежные и верные партнеры, предпочтение они отдают тем девушкам, которые превозносят их достоинства.

6. Мужчины-девы.

Спокойные, прагматичные, немного скрытные. Такие мужчины требовательны к женщинам, но в тоже время ведут себя очень нежно. Несколько завышенные требования к партнерше иногда мешают девам найти подходящую избранницу, но если это случается, то к ней они относятся с трепетом и заботой, дарят подарки и устраивают сюрпризы, всегда верны и преданны. О том, как будут вести себя девы в сексе, можно будет судить после первого опыта близости. Если опыт неудачный, это может поспособствовать развитию комплексов, поскольку в постели такие мужчины скованны и не проявляют инициативу (девушка может помочь, если сыграет с ним в ролевую игру и повторит первый раз, но уже на совершенно другом уровне). Если опыт окажется удачным, то мужчины-девы раскрываются как ласковые любовники, готовые носить свою избранницу на руках.

7. Мужчины-весы.

Они имеют активную жизненную позицию, а при влюбленности эта активность только увеличивается. Весы способны свернуть горы ради избранницы, бывают слишком суетливыми, даже иногда забывают слова. Такие мужчины ради любимой готовы измениться, если она не капризничает и легко идет на контакт. В сексе они ведут себя неординарно, предпочитают долгие прелюдии, оценивают эстетику женского тела и готовы на разумные эксперименты. В качестве партнерш они выбирают умных и самодостаточных женщин, но с изюминкой, которую будет интересно изучать на протяжении всей семейной жизни.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

8. Мужчины-скорпионы.

Они серьезны и рассудительны, выбирают партнершу тщательно и без особых эмоций. Если такой мужчина влюбился, то будет стараться максимум времени проводить с объектом обожания. Открыто говорить о своих чувствах он не станет, поскольку предпочитает действовать по собственной тактике и сможет все рассказать, если уверен, что партнерша ему подходит. В постели скорпионы настоящие герои-любовники и знают, как доставить девушке удовольствие. Пока не встретят одну единственную, их связи могут быть неразборчивыми, но по природе такие мужчины однолюбы и готовы прожить с одной женщиной всю жизнь.

9. Мужчины-стрельцы.

Представители огненного знака демонстрирует свои чувства, как ни странно, полным равнодушием. Они не помогают женщинам в трудных ситуациях, не задаривают их подарками и никак не проявляют эмоций. Поэтому дамам нужно понимать, если стрелец их игнорирует – он однозначно влюблен! Если женщине нравится стрелец, она должна сделать первый шаг. Стрельцы предпочитают тех женщин, которые имеют с ними схожие взгляды. Их заводят ситуации, когда девушка встречается с другим парнем, а в итоге выбирает стрельца. Во время секса девушка должна демонстрировать, насколько ей важен партнер. Если он почувствует безразличность, то секса не будет. Стрельцы дикари по природе и открыты ко всему новому.

10. Мужчины-козероги.

Они стремятся построить долгие отношения и часто ведут себя как собственники, ограждая избранницу от конкурентов. В понимании козерогов, если женщина им нравится, то автоматически им принадлежит и иначе быть не может. Такой партнер будет всегда контролировать возлюбленную и для него важно, чтобы ее поведение было высокоморальным. Во время ухаживаний козероги развлекают избранниц рассказами из своей жизни, но также способны внимательно выслушать партнершу.

Чтобы завоевать женщину, они готовы изменить собственное поведение, но если она окажется просто кокеткой, козерог быстро утратит интерес. В постели представители этого знака очень осторожны и боятся быть использованными и обманутыми, они никогда не будут строить отношения с женщинами, которые терпят их ради финансового благополучия. Партнерша козерога должна быть чуткой и внимательной, тогда нежность партнера откроется в полной мере. Доказывать что-то козерогу бесполезно, это только усугубит ситуацию и сделает его еще более подозрительным. Козероги смотрят только на поступки, поэтому женщинам нельзя капризничать и выпрашивать дорогие подарки.

11. Мужчины-водолеи.

Неординарные личности, которые не станут ухаживать за женщинами привычным способом. Водолеи любят удивлять и даже шокировать избранниц. Понять, влюблен ли такой мужчина можно по его поведению – в этом случае он будет легко делиться самым сокровенным. Люди, которые не интересны водолеям, никогда не станут частью их жизни. Мужчины-водолеи безумно ревнивы, хотя явно не проявляют никакой агрессии, но неосознанно полностью себя выдают. Они верны и не станут изменять. В постели такие мужчины проявляют нежность, но большее значение для них имеет духовное единство с партнершей.

12. Мужчины-рыбы.

Таким парням сложно найти вторую половину, поскольку у них собственное мировоззрение и им нужна только понимающая женщина. Представители этого знака если влюбляются, то окутывают даму своим вниманием, дарят подарки и готовят всяческие сюрпризы. В постели они также уделяют много внимания партнерше. Идеальные женщины для рыб – это понимающие и терпеливые, поскольку рыбам порой сложно понять самих себя и определиться, что им нужно на самом деле. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet