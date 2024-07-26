Люди быстро "остывают", когда видят, что их любят

Какими бы сильными ни были ваши чувства к партнеру, все-таки не стоит полностью растворяться в нём. Иначе вы рискуете потерять себя и его любовь. Человек так устроен, что, когда он получает свидетельства любви к себе, он быстро охладевает к возлюбленному.

К сожалению, бывают люди, которые быстро "остывают", когда видят, что их любят и часто слышат об этом. Они расслабляются и это уже не становится взаимностью. Поэтому, чтобы не попасть в такую ​​ситуацию, вам нужно понимать, что происходит на самом деле.

Когда я хочу, чтобы мой чай побыстрее остыл, я просто говорю ему "Я люблю тебя"

Например, если женщина постоянно бегает за мужчиной и как попугай повторяет ему "Я люблю тебя" и при этом ей важно, чтобы он просто был, и не имеет значения, взаимны ли у него к ней чувства или нет, то со временем ей будет очень больно видеть, как он все больше отдаляется от нее... Она уже не сможет быть с ним счастлива.

Ведь отношения – это об активном участии обоих партнеров, о любви и взаимности чувств. А не о том, чтобы "просто штаны были в доме", хоть и всю работу все равно делаете только вы сами, чувствуя себя при этом "мужиком в юбке".

Итак, когда женщина чувствует, что в отношениях с мужчиной она НЕ просто "компенсация" его детских травм и "затычка" дыр, которые он на ней "отрабатывает". Когда она сама не является "присоской", а её воспринимают именно как личность.

Когда не приходится наступать себе на горло и предавать себя, лишь, чтобы угодить, и не поругаться в очередной раз, ибо снова выйдешь "истеричкой, выносящей мозг", поэтому лучше пойти на компромисс и быть "мудрой и терпеливой".

и не поругаться в очередной раз, ибо снова выйдешь "истеричкой, выносящей мозг", поэтому лучше пойти на компромисс и быть "мудрой и терпеливой". Когда вы не чувствуете, что вас "нежно", но упорно "продавливают" или что-то вам постоянно запрещают . Это ведь уже вид психологического насилия. Когда вы любите реального человека, а не тот образ, который просто себе придумали. Когда вас тоже любят, а не просто "держат на крючке" и манипулируют вашими чувствами, потому что не любят.

. Это ведь уже вид психологического насилия. Когда вы любите реального человека, а не тот образ, который просто себе придумали. Когда вас тоже любят, а не просто "держат на крючке" и манипулируют вашими чувствами, потому что не любят. Когда вам не приходится обещать что-то своему партнеру, чтобы вас просто любили . Поэтому лучше не обещать то, чего вы даже для себя не делаете, например готовить, если вы это терпеть не можете. Это не сработает.

. Поэтому лучше не обещать то, чего вы даже для себя не делаете, например готовить, если вы это терпеть не можете. Это не сработает. Когда понимаешь и знаешь, чего хочешь, и вдишь, что это взаимно. То есть когда понимаешь, что можешь ты быть и трижды супер идеал, но все равно кому-то не понравишься, а здесь тебя действительно любят.

То есть когда понимаешь, что можешь ты быть и трижды супер идеал, но все равно кому-то не понравишься, а здесь тебя действительно любят. Когда вы НЕ "переплываете реку" каждый день ради того, кто даже по колено в воду ради вас не зайдет. Когда это НЕ тот случай, что чем больше доверяешь и позволяешь, тем больше лезут на голову.

Когда НЕ надо бояться и скрывать свои умения и знания, чтобы мужчина не чувствовал себя недооцененным и униженным . Когда вы НЕ чувствуете себя "сливным бачком" для негативных или даже агрессивных эмоций партнера или просто "роботом" для секса

. Когда вы НЕ чувствуете себя "сливным бачком" для негативных или даже агрессивных эмоций партнера или просто "роботом" для секса Когда, наконец, позволяешь себе быть рядом только с достойным человеком, который любит взаимно и никак иначе. А не "был бы милый рядом", а что он там вытворяет - это все уже неважно. И вот, когда всего этого нет в ваших отношениях с мужчиной, а есть просто уважение и взаимная любовь, тогда наконец бинго!

Вы не предали себя и действительно обрели человека и строите с ним отношения из-за любви к себе и к нему. А это самое главное, по моему мнению. Да, иногда любить себя бывает непросто и даже довольно больно, но поверьте мне, оно того точно стоит.

Поэтому для того, чтобы не залипать на мужчине – подумайте о том, а что он вам такое дает, чего вы сами себе дать не можете и попробуйте это все-таки себе дать, а уж только тогда вступать в отношения. Не прикидывайтесь также другим человеком, ибо тогда именно ваш человек вас просто не узнает и пройдет мимо – так что всегда будьте собой. Настоящими.опубликовано econet

Автор Кирста Виктория

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