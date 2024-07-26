Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Люди быстро "остывают", когда видят, что их любят

Люди быстро "остывают", когда видят, что их любят

Источник: b17.ru 26 июля 2024 6738
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Какими бы сильными ни были ваши чувства к партнеру, все-таки не стоит полностью растворяться в нём. Иначе вы рискуете потерять себя и его любовь. Человек так устроен, что, когда он получает свидетельства любви к себе, он быстро охладевает к возлюбленному.

Люди быстро "остывают", когда видят, что их любят

К сожалению, бывают люди, которые быстро "остывают", когда видят, что их любят и часто слышат об этом. Они расслабляются и это уже не становится взаимностью. Поэтому, чтобы не попасть в такую ​​ситуацию, вам нужно понимать, что происходит на самом деле.

Когда я хочу, чтобы мой чай побыстрее остыл, я просто говорю ему "Я люблю тебя"

Например, если женщина постоянно бегает за мужчиной и как попугай повторяет ему "Я люблю тебя" и при этом ей важно, чтобы он просто был, и не имеет значения, взаимны ли у него к ней чувства или нет, то со временем ей будет очень больно видеть, как он все больше отдаляется от нее... Она уже не сможет быть с ним счастлива.

Ведь отношения – это об активном участии обоих партнеров, о любви и взаимности чувств. А не о том, чтобы "просто штаны были в доме", хоть и всю работу все равно делаете только вы сами, чувствуя себя при этом "мужиком в юбке".

Итак, когда женщина чувствует, что в отношениях с мужчиной она НЕ просто "компенсация" его детских травм и "затычка" дыр, которые он на ней "отрабатывает". Когда она сама не является "присоской", а её воспринимают именно как личность.

Люди быстро "остывают", когда видят, что их любят

  • Когда не приходится наступать себе на горло и предавать себя, лишь, чтобы угодить, и не поругаться в очередной раз, ибо снова выйдешь "истеричкой, выносящей мозг", поэтому лучше пойти на компромисс и быть "мудрой и терпеливой".
  • Когда вы не чувствуете, что вас "нежно", но упорно "продавливают" или что-то вам постоянно запрещают. Это ведь уже вид психологического насилия. Когда вы любите реального человека, а не тот образ, который просто себе придумали. Когда вас тоже любят, а не просто "держат на крючке" и манипулируют вашими чувствами, потому что не любят.
  • Когда вам не приходится обещать что-то своему партнеру, чтобы вас просто любили. Поэтому лучше не обещать то, чего вы даже для себя не делаете, например готовить, если вы это терпеть не можете. Это не сработает.
  • Когда понимаешь и знаешь, чего хочешь, и вдишь, что это взаимно. То есть когда понимаешь, что можешь ты быть и трижды супер идеал, но все равно кому-то не понравишься, а здесь тебя действительно любят.
  • Когда вы НЕ "переплываете реку" каждый день ради того, кто даже по колено в воду ради вас не зайдет. Когда это НЕ тот случай, что чем больше доверяешь и позволяешь, тем больше лезут на голову.
  • Когда НЕ надо бояться и скрывать свои умения и знания, чтобы мужчина не чувствовал себя недооцененным и униженным. Когда вы НЕ чувствуете себя "сливным бачком" для негативных или даже агрессивных эмоций партнера или просто "роботом" для секса
  • Когда, наконец, позволяешь себе быть рядом только с достойным человеком, который любит взаимно и никак иначе. А не "был бы милый рядом", а что он там вытворяет - это все уже неважно. И вот, когда всего этого нет в ваших отношениях с мужчиной, а есть просто уважение и взаимная любовь, тогда наконец бинго!

Вы не предали себя и действительно обрели человека и строите с ним отношения из-за любви к себе и к нему. А это самое главное, по моему мнению. Да, иногда любить себя бывает непросто и даже довольно больно, но поверьте мне, оно того точно стоит.

Поэтому для того, чтобы не залипать на мужчине – подумайте о том, а что он вам такое дает, чего вы сами себе дать не можете и попробуйте это все-таки себе дать, а уж только тогда вступать в отношения. Не прикидывайтесь также другим человеком, ибо тогда именно ваш человек вас просто не узнает и пройдет мимо – так что всегда будьте собой. Настоящими.опубликовано econet

Автор Кирста Виктория

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

психология Кирста Виктория отношения партнер любовь травма

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Счастье - это то, к чему нечего добавить. ⠀ Монах Симеон Афонский
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.