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Люди, которые лишают вас жизненных сил 

Источник: vk.com 01 февраля 2025 6670
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Источник самой большой утечки энергии – это ОТНОШЕНИЯ. Общение с некоторыми людьми наполняет нас позитивными эмоциями и улучшает настроение. Другие лишают нас оптимизма, умиротворенности и безмятежности. Именно таких людей называют ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ ВАМПИРАМИ. 

Люди, которые лишают вас жизненных сил 

Источник самой большой утечки энергии – это отношения. Общение с некоторыми людьми наполняет нас позитивными эмоциями и улучшает настроение. Другие лишают нас оптимизма, умиротворенности и безмятежности. Именно таких людей называют эмоциональными вампирами. 

5 самых опасных эмоциональных вампиров

Эмоциональные вампиры наносят вреда больше, чем просто истощают нашу физическую энергию. Наиболее зловредные из них заставляют нас поверить, что мы нелюбимы и недостойны любви. Они наносят ущерб нашему представлению о себе: «Дорогая, я вижу ты поправилась на несколько килограммов», или «Вы слишком чувствительны!». Они стараются лишить нас душевного равновесия, посредством язвительных реплик нащупывая «болевые точки» шаткой самооценки. 

Есть 5 признаков того, что вы столкнулись с эмоциональным вампиром, будь то романтические отношения, дружба или родственные связи

1. Ваши веки тяжелеют, вас клонит в сон и тянет прилечь. 

2. Ваше настроение резко портится. 

3. Вас тянет выпить или к еде, богатой углеводами, когда хочется чего-нибудь «вкусненького». 

4. Вы переживаете беспокойство, тревогу или депрессию. 

5. Вы чувствуете себя подавленно. 

Люди, которые лишают вас жизненных сил 

Чтобы защитить поток вашей энергии, важно научиться противостоять эмоциональным вампирам. 
Следующие стратегии помогут вам выявить их и успешно бороться с их влиянием. 

1. Нарциссы (самовлюбленные). 

Их девиз «Сначала мне». Все всегда только дня них. Им свойственно гипертрофированное чувство собственной значимости и избранности, жажда внимания и восхищения. 
Они опасны, потому что лишены эмпатии и обладают крайне ограниченной способностью любить. Если вы не поступаете так, как им хочется, они наказывают вас, становятся сдержанными и холодными. 

Как защитить себя: Имейте реалистичные ожидания в отношении нарциссов. Это эмоционально ограниченные люди. 

Не ожидайте, что они перестанут быть эгоистами или будут любить вас без всяких условий. Никогда не ставьте свою самооценку в зависимость от их слов и поступков, не доверяйте им и не делитесь с ними сокровенными чувствами. 

Чтобы успешно общаться с ними, вы должны дать им понять, что будете им полезными. Если взаимодействия с нарциссами не избежать, этот подход работает лучше всего. 

2. Жертвы. 

Этот тип вампиров раздражает вас бесконечным нытьем: «ах, я бедный». Весь мир против них и это причина их несчастий. 

Если вы предлагаете решение их проблем, они возражают: «Да, но…» В конце концов, вы начинаете сбрасывать их звонки или намеренно избегать их. Как друг, вы возможно хотели бы помочь, но бесконечные рассказы об их страданиях выматывают вас. 

Как защитить себя: Установите доброжелательные, но жесткие границы. Выслушайте кратко друга или родственника, а потом скажите: «Я люблю тебя, но готов слушать только несколько минут, если ты не хочешь обсуждать решение». 

Коллегам по работе, выразив сочувствие, можно сказать: «Все можно решить, если подумать хорошенько». Затем добавьте: «Я надеюсь, ты понимаешь, но у меня горят сроки, и я должен вернуться к работе». 

Язык жестов, который даст понять нежеланному собеседнику: «сейчас не лучшее время», вроде скрещенных рук или прерывания зрительного контакта, поможет вам реализовать эти ограничения. 

3. Контролер. 

Этот сорт вампиров с маниакальным упорством пытается контролировать вас и диктовать, как вам следует себя вести и что чувствовать. Они имеют собственное мнение обо всем. Они стараются контролировать вас, считая ваши чувства необоснованными или не имеющими значения , если они не вписываются в их правила. 

Они часто начинают со слов: «Ты знаешь, что тебе нужно?», а затем подробно рассказывают вам об этом. В конечном итоге вы остаетесь с чувством обиды и униженности. 

Как защитить себя: Никогда не пытайтесь контролировать контролера. Выражайте здоровую ассертивность (уверенность в себе), но не указывайте ему, что надо делать. 
Вы можете сказать: «Я ценю ваши советы, но мне необходимо поработать над этим самому». Будьте уверены в себе и не играйте роль жертвы. 

4. Громкоговоритель. 

Этих людей не интересуют ваши чувства, мысли или мнения. Они озабочены только собственными. Вы можете часами ждать, пока у вас появится шанс вставить хотя бы словечко, но так и не дождаться. Эти люди часто физически придвигаются так близко, что практически дышат на вас. Вы отступаете назад, а они подходят еще ближе. 

Как защитить себя: Эти личности не реагируют на невербальные сигналы. Вам придется высказаться предельно ясно и перебить их, причем весьма жестко и недвусмысленно. Послушайте их несколько минут, затем вежливо скажите: «Я ненавижу перебивать, но мне необходимо поговорить с другими людьми /у меня назначена встреча /мне нужно выйти». (Это гораздо более конструктивная тактика, чем воскликнуть: «Замолчи ради Бога, ты сводишь меня с ума!»). 

Если это член семьи, вежливо скажите: «Я бы очень хотел, чтобы ты разрешила мне сказать несколько слов, потому что мне есть что добавить к нашему разговору». Если вы скажите это нейтральным тоном, вас выслушают гораздо более благосклонно. 

5. Примадонна. 

Эти люди имеют склонность описывать и переживать мелочи и незначительные события как сногсшибательные драмы. 

Одна из моих клиенток, Сара, наняла нового работника, который всегда опаздывал, превращая каждый свой проступок в мелодраму. Один раз он подхватил грипп и «чуть не умер». В следующий раз его автомобиль эвакуировали («Опять! Сколько же можно!») Каждый раз, общаясь с этим сотрудником, Сара чувствовала себя усталой и вымотанной. 

Как защитить себя: Примадонна не может черпать энергию из невозмутимости. Сохраняйте спокойствие и сделайте несколько глубоких вдохов. Это поможет вам самим не впасть в актерство. 
Установите доброжелательные, но твердые границы. Скажите, например, так: «Вы должны приходить в офис вовремя, если хотите сохранить работу. Я сочувствую всем вашим неудачам, но дело прежде всего». 

Люди, которые лишают вас жизненных сил 

Чтобы улучшить ваши отношения и повысить энергетический уровень, проведите «инвентаризацию» людей, которые наполняют вас энергией и которые отбирают ее. 

Проводите больше времени с любящими и заботливыми людьми, и учитесь устанавливать границы для тех, кто истощает вас. Это позволит вам повысить качество жизни.опубликовано econet

Автор Judith Orloff 

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Источник: https://econet.ua/

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