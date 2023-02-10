Люди, которые считают наше счастье, могут его разрушить

Точные суммы заработка и количество имущества не надо называть посторонним людям. Это въедливое внимание и ненужные подсчеты могут нам повредить, так считалось; это как с паролем от банковской карты, с шифром от сейфа - не надо их сообщать чужим. А подсчеты говорят об излишнем и слишком пристальном внимании к нам и к нашим делам.

Вот придёт человек и начнёт все считать. Все, что у вас есть. Расспрашивает и подсчитывает, а иногда пальцем показывает: все посчитает. Сколько вы зарабатываете, сколько у вас комнат в квартире, сколько квадратных метров, сколько дней вы на море отдыхали, сколько раз женились, сколько у вас детей, сколько братьев и сестёр… Сколько вы весите, сколько вам лет... Считает и считает. Детализирует и подсчитывает.

Завистливые люди

В народе, у абхазов, например, такого человека остерегались очень. И резко ему отвечали: иди к себе домой и там считай то, что у тебя есть. А наше считать не надо. Посчитал овец, пальцем в них потыкал, - стало меньше овец! Падеж начался или волки унесли. Посчитал детей - на одного меньше стало. Или на двух. Или все пропали… Посчитал родню - кто-то исчез, пропал, умер. Посчитал деньги наши - деньги стали уменьшаться. А наш вес - увеличиваться. Очень опасными и неприятными считали людей, которые все подсчитывали и обо всем расспрашивали детально, въедливо.

«Куда ты пошёл? Где ты находишься?», - тоже ненужные расспросы, если это не близкий человек. Некто словно хочет узнать точные наши координаты с какой-то целью. Пустить ракету или торпеду. Или обнулить счёт; уменьшить количество того, что у нас есть.

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Точные суммы заработка и количество имущества не надо называть посторонним людям. Это въедливое внимание и ненужные подсчеты могут нам повредить, так считалось; это как с паролем от банковской карты, с шифром от сейфа - не надо их сообщать чужим.

А подсчеты говорят об излишнем и слишком пристальном внимании к нам и к нашим делам. За такими подсчётами часто прячется зависть. Это нехорошая «считалочка»; в кого пальцем ткнули - тот и вышел. Детские «считалочки» по такому же принципу используют.

Странное внимание и подсчеты наше подсознание распознаёт как нарушение границ. Пусть такой человек посчитает то, чем сам обладает. Или займется занимательной математикой. Лучше перевести разговор на другую тему и посчитать что-нибудь другое. Не имеющее к нам отношения…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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