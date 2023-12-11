«Мама, купи!». Детские истерики в магазине: почему они возникают и как прекратить их без давления

Ребенок должен иметь желания и озвучивать их. Но где располагается грань между капризными требованиями и заветными мечтами? В этой связи предлагаем три поучительных сказки (на основе реальных событий), которые помогут родителям разобраться с проблемой детских подарков и покупок.

Действительно ли нашим детям нужна та масса подарков, которая достается им на каждый праздник? Психолог, гештальт-терапевт Юлия Гусева в своей книге «Непонятный мир детства: как понять своего ребёнка и подружиться с ним» тоже поднимает эту тему. Публикуем отрывок о вечном детском «купи-купи» и разбираемся, как реагировать на это правильно.

Три сказки, которые произошли в обычной жизни

Как научить ребёнка хотеть

Часто мы, родители, сердимся на наших детей за то, что они постоянно просят купить им то одно, то другое. Иногда нам кажется, что у нас дома уже целый игрушечный магазин, а ребёнку всё мало. Иногда мы покупаем, иногда объясняем, что нет возможности, иногда просто отказываем и злимся.

А ведь бывают и обратные ситуации. Ребёнок ничего не просит. В этих ситуациях родители обычно очень радуются, даже гордятся своим ребёнком. Мало того, родители нередко хвалят ребёнка за то, что он ничего не просит, и сравнивают его с другими детьми. Сравнение в пользу ребёнка приводит к тому, что ребёнок снова и снова хочет получить похвалу. А как её получить? Не просить ничего. Казалось бы, ничего ужасного в этой ситуации нет. Однако последствия не всегда благоприятные. Я приведу здесь сказку, которая при этом не результат вымысла. Как и все сказки, приведённые в этой книге, она написана по реальным событиям, которые произошли в обычной жизни.

Сказка про девочку, которая ничего не просила

Жила-была Маленькая Девочка. Она очень хотела быть Хорошей Маленькой Девочкой, но у неё не очень-то получалось. Папа всё время её ругал и говорил: «Веди себя хорошо», — но никогда не говорил, как вести себя хорошо, что нужно делать.

Однажды Маленькая Девочка услышала, как Строгая Мама говорит Бабушке: «Все дети вечно что-то просят у родителей и закатывают истерики в магазинах, а наша Маленькая Девочка никогда ничего не просит». И Маленькая Девочка поняла, что вот он, её шанс стать Хорошей Маленькой Девочкой! Всё просто! Нужно только ничего не просить. С тех пор она ничего не просила, она помнила о тех гадких детях, которые выпрашивают игрушки. Она мечтала о кукле в красивой кружевной шляпе, о мишке, но ни разу не посмела сказать маме о своих желаниях, ведь она надеялась стать Хорошей Маленькой Девочкой. Постепенно она разучилась хотеть. Но она так и не стала для мамы Хорошей Маленькой Девочкой.

Маленькая Девочка выросла. Она стала Большой Девочкой. И однажды на её 16-летие Добрый Дедушка подарил ей деньги. На них можно было купить много всего. И Большая Девочка долго ходила по магазинам. Но она ничего не смогла выбрать для себя. В итоге Большая Девочка купила подарки для своей Строгой Мамы и Младшей Сестры, ведь Хорошие Девочки всегда заботятся о других. Потом Большая Девочка стала Взрослой Женщиной. Она уже давно ничего не просила у Строгой Мамы, ведь она сама могла купить себе всё, что ей нужно. Но она разучилась хотеть. Она приходила в магазин, смотрела на вещи, но не могла выбрать, не могла купить себе то, что было ей нужно. Где-то внутри голос говорил, что «Хорошие Девочки не просят, не хотят, не покупают». Она носила старые вещи, которые отдавали ей подруги. Если же она всё-таки покупала себе что-то, то обычно долго корила себя и всё равно была недовольна покупкой. Она разучилась не только хотеть, но и выбирать, радоваться тому, что есть… Зато она была Хорошей Девочкой.

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Какой вывод мы можем сделать из этой истории? Если ребёнок не выражает свои желания, он постепенно перестаёт хотеть. Но что же делать родителям, дети которых всё время что-то просят?

Во-первых, радоваться, что их дети умеют выражать свои желания! Если иногда ваши дети раздражают или расстраивают вас своими бесконечными просьбами, вспомните сказку про девочку, которая разучилась хотеть, и порадуйтесь тому, что ваши дети этого делать не разучились.

Если иногда ваши дети раздражают или расстраивают вас своими бесконечными просьбами, вспомните сказку про девочку, которая разучилась хотеть, и порадуйтесь тому, что ваши дети этого делать не разучились. Во-вторых, важно иногда (по возможности, конечно) выполнять просьбы ребёнка. Возможно, иногда детские просьбы кажутся нам глупыми, необоснованными и не заслуживающими внимания.

Пятилетний Миша просит у дедушки самолётик, который продаётся в киоске и стоит 38 р. Но дедушка не соглашается. Он говорит: «Я лучше тебе на день рождения подарю дорогой, качественный самолёт. А этот плохой, быстро сломается». Всё бы хорошо, да только день рождения у Миши через полгода.

Дорогие взрослые, получаете ли вы радость от покупки небольших мелочей для себя?

Журнал, новая расчёска, какие-то приспособления для кухни или автомобиля и т. д. Всё это важные для нас приятные мелочи, которые мы регулярно себе позволяем. Равно как и ребёнку важно иногда получать какие-то незапланированные мелкие подарочки, которые доставят ему радость.

В-третьих, очень важно разговаривать с ребёнком, обсуждать и вместе планировать покупки. Зачем это нужно? Иногда обсуждение планов, даже без совершения действия, доставляет человеку определённое удовлетворение.

Вика (5,5 лет) просит у мамы куклу. Кукла совсем не дешёвая, и мама точно понимает, что покупать игрушку прямо сейчас она не будет. Но мама видит, что эта просьба совсем не каприз. Вика действительно очень сильно мечтает получить эту куклу в подарок. Тогда мама делает следующее. Она начинает разговаривать с Викой. Мама говорит о том, что понимает желание Вики, что кукла действительно просто замечательная. Но прямо сейчас её купить не получится, придётся подождать некоторое время. Вика с мамой обсуждают, какую куклу из магазинного разнообразия выберет Вика, как она будет с ней играть и т. д. Это детальное обсуждение помогает Вике пережить тот не очень приятный факт, что желанная кукла будет у неё только через месяц.

В-четвёртых, важно помочь вербализовать и пережить ребёнку все его желания. Да, да, именно все. В предыдущем примере мы описали, как мама и Вика обсуждали предстоящую покупку куклы, и это было только одно желание. Но ведь у ребёнка обычно далеко не одно желание. Не бойтесь того, что ребёнок начнёт называть всё подряд, а вы не сможете выполнить его просьбы. Этого и не требуется. Задача у этого приёма несколько иная.

Итак, попросите ребёнка назвать всё, что он хочет. Пусть ребёнок называет желание, а вы сами (если ребёнок ещё плохо рисует) или же сам ребёнок зарисовывайте это желание в специальный Альбом Желаний (идея рисовать желания описана в книге В. Оклендер «Окна в мир ребёнка»). Если ребёнок хочет мяч, нарисуйте мяч, если хочет самолёт, то рисуйте самолёт, и так далее, пока не исчерпаются все желания ребёнка. Вам кажется, что вы будете рисовать бесконечно? Попробуйте, и вы увидите, что это не так. Как правило, дети с энтузиазмом берутся за дело и кажется, что альбома не хватит. В реальности же количество желаний вполне ограниченно.

Что нам, родителям, даст этот альбом?

Татьяна, мама Даши (6 лет). Когда мы с Дашей нарисовали её желания, я удивилась. Оказывается, моя дочь мечтает о самых простых вещах, о которых я и не догадывалась: заколка для волос, бадминтон, бисер для плетения. Всё это такие простые и при этом важные вещи. А я даже не знала, что она о них мечтает. И сколько было радости, когда мы вместе пошли в магазин покупать ей заколки для волос!

Ирина, мама Лёни (5 лет). Мне всегда казалось, что мой сын только просит и просит и нет возможности выполнить его желания. Поэтому я всегда отказывала ему, как только он начинал просить. Теперь я поняла, что, как только я отказывала ему в одном, он сразу начинал просить что-то ещё, надеясь хоть на какую-то покупку. И так до бесконечности. Меня это раздражало ещё больше, и круг замыкался. Теперь нам удалось вырваться из замкнутого круга. Желаний у Лёни не так уж мало, но некоторые из них совсем простые: новые карандаши, мячик-попрыгунчик, наклейки. Так мы разобрались с нашими желаниями. Некоторые я выполнила сразу. Какие-то желания мы отложили до дня рождения (например, железную дорогу), какие-то договорились выполнять постепенно. Если желание выполнено, Лёня наклеивал наклейку на соответствующую страницу. Теперь он видит, как много его желаний уже выполнено. Лёня перестал каждый день просить у меня всё подряд. Это важно для меня.

Что делать с желаниями в альбоме? Обсудите, насколько важен каждый желаемый объект и можно ли его заменить чем-то другим. Например, если девочка хочет бусы, то, возможно, у вас есть что-то подходящее среди старых украшений. Один мальчик попросил купить ему кегли, но был доволен, когда папа предложил ему вместо этого сделать самому кегли из пустых пластиковых бутылок.

Мальчик хотел куклу и был доволен, когда мама достала с антресолей куклу, с которой она играла в детстве

Мама и не думала, что мальчик может хотеть играть с куклой. Вы и дальше можете играть с этим альбомом. Можно рисовать новые желания, можно раскрашивать осуществившиеся. Я предлагала эту игру многим папам и мамам, которые жаловались на то, что их дети постоянно просят что-нибудь. Вот их истории.

История Виктории, мамы Саши. Я боялась ходить с сыном в магазин. Он постоянно просил что-нибудь купить и ныл: «Ну купи хоть что-нибудь». Я не знала, что делать. Я покупала ему много игрушек, но он просил ещё. После того, как мы завели Альбом Желаний, дела у нас пошли на лад. Саша рисовал очередную машинку, а потом мы считали, сколько у него машинок уже есть и смеялись. Оказывается, что машинка ему не очень нужна.

История Светланы, мамы Кости. Мы рисовали и рисовали, иногда просматривали альбом. Костя что-то вычёркивал, что-то дорисовывал. Сначала мне казалось, что рисовать желания глупо, что я только расстрою ребёнка, ведь я не могу купить ему всё, что он хочет. Потом я увидела, что многие желания не очень важны для него, а вот о чём он мечтает — это железная дорога. Он часто обращался к этому рисунку, что-то дорисовывал. Благодаря альбому я смогла понять, что железная дорога — это действительно важное желание Кости.

История Екатерины, мамы Лены. После того как мы стали рисовать, Лена стала меньше просить. Как-то обдуманнее стала. Мне кажется, что, когда она рисует, она уже получает отчасти то, что хочет.

Дайте возможность ребёнку говорить о своих желаниях!

Кому приносит подарки Дед Мороз?

Нередко родители стараются манипулировать детьми с помощью подарков: «Будешь плохо себя вести, не куплю мороженое», «Не плачь в садике, я тебе принесу киндер-сюрприз», «Будешь бабушку слушаться — куплю набор „Лего“», «Продавец в магазине плохим детям не продаёт конфеты», «Дед Мороз приносит подарки только послушным детям» и т. д. Знакомые слова, правда? И очень трудно родителям не поддаться искушению и не использовать в своих корыстных целях, например, образ Деда Мороза. Собирательный образ таких мам и пап представлен в сказке, приведённой ниже.

Сказка про мальчика Стёпу и новогодние подарки

Уже в начале декабря, когда на улицах стали появляться пушистые красавицы ёлки, мама Стёпы (а она была очень сообразительная) решила не упускать момента и использовать Новый год в воспитательных целях.

— Стёпа, — сказала мама, — а ты знаешь, что непослушным детям Дед Мороз не приносит подарки?

— Как это, — удивился Стёпа. Он был большим мальчиком, ему было четыре года, и он помнил, что в прошлом году на новогодней ёлке в детском саду все дети получили подарки. Но при этом он, конечно же, верил маме и поэтому очень испугался.

А мама начала рассказывать.

— Дело в том, что Дед Мороз внимательно наблюдает за всеми детьми. Он очень любит хороших, послушных детей и дарит им очень хорошие подарки на Новый год. А непослушным детям Дедушка Мороз подарков не дарит.

Стёпа растерялся. Он, вообще-то, был очень хорошим мальчиком, старался не расстраивать маму, не шалить. Может быть, у него не всегда получалось, но он точно очень старался.

— Мама, а непослушные дети совсем-совсем не получат подарков? — уточнил Стёпа.

— Совсем-совсем, — отрезала мама, довольная своим педагогическим приёмом.

Весь месяц до Нового года мама продолжала запугивать Стёпу, используя образ Деда Мороза. Это было очень удобно. Как только Стёпа делал что-то, что не нравилось маме, она напоминала мальчику, что непослушным детям Дед Мороз не приносит подарки, и Стёпа быстро сникал, становился тихим и послушным мальчиком. Он внимательно наблюдал за детьми в детском саду и понимал, что совсем не всем Дед Мороз принесёт подарки. А так как он был очень добрым мальчиком и хотел, чтобы все его знакомые дети получили подарки, то он поделился своими опасениями с ребятами в группе. Дети выслушали его внимательно, но не поверили. Они помнили, как Дед Мороз приходил к ним в садик и вынимал из огромного мешка подарки для всех детей и все дети дома в новогоднюю ночь нашли подарки под ёлкой.

На следующий день Стёпа подвергся бомбардировке со стороны детей.

— А мне папа сказал, что Дед Мороз всем детям подарки приносит, — сказал Вася.

— Мне мама сказала, что Дед Мороз очень добрый и даже если ребёнок не очень хорошо себя вёл, но старался, то он получит подарки, — доказывала Стёпе Ксюша.

— А мне бабушка сказала, что тот, кто шалит, подарков не получит, — тихо сказала Валя.

Стёпа недоумевал. Кто же прав и кто получит подарки, а кто нет? Воспитательница, к которой обратились дети за помощью, оказалась в сложной ситуации. С одной стороны, ей не хотелось подрывать авторитет родителей, но и принять сторону кого-то из родителей для неё было затруднительно. Она немного схитрила.

— А вот будет у нас праздник, и вы узнаете, всем или не всем Дед Мороз принесёт подарки. И у самого Дедушки Мороза можете спросить, — сказала она.

Дети с нетерпением ждали. Иногда, когда кто-то дрался, жадничал или хулиганил, дети напоминали провинившемуся, что он может остаться без подарков. И вот наступил Новый год. Все дети получили от доброго Дедушки Мороза красивые пакеты, в которых лежали прекрасные подарки. Стёпа внимательно смотрел, не обделил ли кого-то Дед Мороз, а потом набрался храбрости и спросил:

— Дедушка Мороз, а правда, что ты непослушным детям подарки не приносишь?

Дедушка замешкался с ответом, взрослые увидели, что лицо его напряжено. Педагоги и родители замерли, особенно напряглась воспитательница, понимая, что именно она переложила на Деда Мороза этот груз ответственности. Дед Мороз помолчал и тяжело вздохнул. Воспитательнице показалось, что Дед Мороз, молодой парень, просто сейчас убежит. Но, вздохнув ещё несколько раз, Дедушка Мороз посадил Стёпу на колени и начал с ним беседовать. Остальные ребята стояли вокруг и тоже внимательно слушали. Да и взрослые ловили каждое слово Деда Мороза. Дед Мороз начал рассказывать о том, что действительно иногда говорят, что он не приносит подарки непослушным детям.

— Всё дело в том… — Последовала театральная пауза. — Всё дело в том, что давным-давно произошла неприятная история.

И снова Дед Мороз помолчал, словно вспоминая дела давно минувших дней.

Сказка про троллей, которые забирали у детей подарки, рассказанная Дедом Морозом

Сто или даже двести лет назад вдруг у некоторых детей стали пропадать из-под ёлки новогодние подарки. Откуда я об этом узнал? Я стал получать письма от расстроенных детей, которые писали мне, что не получили никаких новогодних подарков. Я точно помнил, что я приносил им подарки, помнил, как развозил их на своих огромных санях, в которые были запряжены олени, и раскладывал подарки под ёлками, когда дети спали.

Некоторые дети писали о том, что, наверно, я не принёс им подарки, потому что они плохо вели себя, и обещали вести себя лучше в следующем году. Дети решили, что я так наказал их. Но я-то точно знал, что я никого не наказывал. А тем временем выяснялось, что какие-то дети получили подарки, какие-то нет. Вот так дела. Все дети начали беспокоиться, получат ли они подарки от меня на будущий год, и взрослые постоянно напоминали им, что если они будут плохо себя вести, то не получат подарков.

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Пришлось мне направить моих подружек-синичек искать пропавшие подарки. Много дней синички искали подарки по всем городам и деревням. И… Однажды в далёкой-далёкой тайге они нашли жилище троллей. Оказалось, что тролли никогда не получали новогодних подарков. Они жили слишком далеко и даже не знали о том, что они могут написать письмо Деду Морозу, то есть мне. И очень расстраивались, что их детки каждый год остаются без подарков. И вот тогда тролли решили подарить их своим детям. Они вытащили подарки из-под ёлок и подарили своим детям. Я понял, что я должен помочь и детям, оставшимся без подарков, и троллям. Я не стал забирать у троллей подарки, которые они утащили. Я поехал к ним в далёкую тайгу и рассказал им, что больше так делать не нужно, рассказал о том, как огорчились дети, которые не получили подарков. И попросил впредь писать мне письма, и тогда я конечно же буду приносить маленьким троллям подарки на Новый год. Троллям стало очень стыдно, и они обещали больше так не поступать. И как же благодарили тролли меня за то, что я не отобрал у них подарки. Они подарили и мне подарки, вот эти рукавицы. (Дед Мороз показал детям свои огромные рукавицы, и каждый смог потрогать их.)

А потом мне пришлось поехать домой и снова подготовить подарки тем ребятам, которые их не получили. Я написал им письма, в которых описал эту историю, извинился за неприятность, которую доставили им тролли.

С тех пор прошло много-много лет. Тролли больше не брали чужих подарков. Но всё равно иногда кто-то вспоминает об этой истории и рассказывает детям о том, что непослушным ребятам Дед Мороз не приносит подарков.

Ребята слушали затаив дыхание. Они сочувствовали и маленьким троллям, и тем детям, кто не получил в новогоднюю ночь подарков. Но Дед Мороз задорно рассмеялся и предложил водить хоровод. Все обрадовались и встали вокруг ёлки.

Педагоги с благодарностью смотрели на Деда Мороза, который просто спас их. Потому что совсем не просто объяснить детям такое странное противоречие: почему говорят, что добрый Дедушка Мороз не всем приносит подарки, хотя в итоге подарки получают все. И особенно было тревожно воспитательнице за маму Стёпы и бабушку Вали. Мудрый Дедушка Мороз вернул Стёпе и Вале доверие к маме и бабушке, которое было подорвано их необдуманными словами.

Ценности детей и взрослых

Мир взрослых существенно отличается от мира детского. Поэтому мы, родители, часто не можем понять своих детей. Нас раздражает, что они не берегут дорогие игрушки и нарядную одежду и при этом могут месяцами играть со сломанными игрушками, которые мы бы уже давно выбросили в мусорное ведро, если бы не прогнозировали как минимум пару часов детского рёва.

Что ценно для взрослых? На этот вопрос вы ответите легко. Во-первых, мы ценим то, во что вложили много труда (то есть то, что стоит дорого, или то, на что потрачено много усилий и времени). Во-вторых, мы ценим то, что нам дорого как напоминание о человеке, сделавшем подарок, или о каких-то минутах жизни. Для детей не характерно ни одно из этих измерений ценности вещей. У детей дошкольного возраста ещё нет понимания ценности материальных предметов, так как они ещё не зарабатывают денег и понятие «дорого» для них абстрактно. Вещи, как напоминание о людях, для них так же не ценны, так как они ценят людей, которые рядом с ними, а не подарки, которые эти люди подарили.

Что ценно для ребёнка? То, что интересно в данный момент.

А одинаково интересен может быть и дорогой радиоуправляемый вертолёт, и резиновый мячик из автомата. При этом взрослый, покупая ребёнку в подарок игрушку, вряд ли сможет прогнозировать ценность подарка для ребёнка.

Позволю себе сформулировать некоторые рекомендации родителям

1. Покупая дорогой подарок, будьте готовы к тому, что ребёнок не оценит его в той степени, в которой хотелось бы вам. Не ожидайте от ребёнка благодарности.

Папа купил четырехлетнему Пете прекрасную железную дорогу. Папа представлял себе, как Петя будет целыми вечерами возиться с игрушкой, строить мосты и тоннели, переводить стрелки. Петя с радостью схватил огромную коробку, поиграл полчаса и больше не интересовался подарком. Папа был обижен и разочарован. «Я мечтал о такой железной дороге всё детство, а он не играет», — говорил папа.

Папа переложил на Петю свои детские мечты. По сути, этой покупкой папа осуществил свою мечту, но ожидает от сына той же радости, которую бы он сам испытал в детстве от этого подарка.

2. Не расстраивайтесь, если ребёнок сломал, потерял или подарил игрушку. Будьте готовы к этому. Не забывайте, что, подарив подарок, вы теряете на него права (обращаю ваше внимание, что мы сейчас не обсуждаем вопрос необходимости беречь вещи или вопрос возможности или невозможности для ребёнка обмена игрушками, это тема для другого разговора).

Бабушка подарила на день рождения пятилетней Маше фарфоровую куклу. Маше очень понравился подарок, и она сразу стала увлечённо играть с куклой. Сначала Маша восторженно разглядывала куклу, чем умиляла бабушку. Потом Маша ушла в свою комнату. Она поиграла с куклой в дочки-матери, потом в доктора, потом в парикмахера. Когда через два часа бабушка увидела голую растрёпанную куклу с отбитым носом и царапинами на животе (следы от операции аппендицита), она стала ругать Машу. Бабушка говорила, что это такая кукла, которую нужно посадить на полку и смотреть на неё, а уж никак не раздевать её и делать ей операции. Бабушка сердилась, а Маша плакала. День рождения был испорчен.

И снова у взрослого были ожидания, которые он перенёс на ребёнка.

Бабушка не подумала о том, что пятилетняя девочка не сможет просто любоваться куклой, как это делала бы бабушка. И ещё важный момент. Бабушка, подарив подарок, всё-таки не полностью рассталась с ним. В этом случае ребёнок не чувствует себя полноценным хозяином вещи, которая принадлежит ему.

Наверно, вы помните рассказ В. Ю. Драгунского «Он живой и светится», в котором Дениска обменял самосвал (подарок папы) на светлячка. Давайте вспомним финал рассказа.

— Но всё-таки, как ты решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка?

— Я так долго ждал тебя, –сказал я, — и мне было так скучно, а этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете.

Мама пристально посмотрела на меня и спросила: — А чем же, чем же именно он лучше? Я сказал: — Да как же ты не понимаешь?! Ведь он живой! И светится!..

Да, ребёнок может обменять подарок, получив взамен что-то совершенно не ценное для вас. Но ценное для ребёнка.

3. Не упрекайте ребёнка в связи с подарками. Папа купил шестилетней Вале дорогой набор посуды. Девочка увлечённо играла, когда папа попросил её убрать игрушки. Валя пообещала, что сделает это потом. Но не сделала. Заигралась. Папа долго возмущался неблагодарностью дочери: «Я тебе такую дорогую посуду купил, а ты даже не можешь убрать игрушки…»

Подарок и бытовые вопросы несовместимы. Папа попросил помощи и, когда её не получил, возмутился не тем, что Валя не убрала игрушки, а тем, что она, получив подарок, ничего не дала отцу взамен. Получается, что, получив какой-то подарок, ребёнок понимает, что должен оправдать его своим поведением. Этим мы нарушаем саму идею бескорыстного подарка как знака внимания, а все отношения сводим к товарно-денежным. Не стоит требовать от ребёнка хорошего поведения или помощи взамен подарков. Этим вы учите ребёнка помогать вам только тогда, когда помощь оплачена подарком или каким-то иным образом.

4. Не старайтесь покупать дорогие подарки. Подумайте перед покупкой о том, для чего вы хотите купить подарок. Если для того, чтобы исполнить свою детскую мечту, как папа Пети, то откажитесь от покупки. Если вы выбираете игрушку и не хотите, чтобы ею играли (как бабушка Маши), выберите что-то попроще, чем можно играть. Дети часто больше радуются недорогим игрушкам, которые они выбрали сами и которыми можно распоряжаться.

У Светы много дорогих красивых игрушек. Но мама не разрешает ей выносить игрушки на улицу, ведь их можно потерять, сломать или испачкать. У Тани игрушек поменьше, и они попроще. Она выносит на улицу то куклу в коляске, то медвежонка, то грузовичок, то посуду для кукол. Не выносит на улицу она только детали из набора «Лего». Таня и мама решили, что будет обидно потерять детали, ведь тогда не получится собрать замок принцессы. Света играет игрушками Тани и завидует ей до слёз.

Детям нужны игрушки. Но именно те игрушки, которыми они будут играть, а не те, на которые нужно только смотреть и восхищаться, боясь сломать.опубликовано econet

Автор Гусева Юлия

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