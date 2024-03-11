Масленица: как принято отмечать веселый православный праздник

Масленица знаменует собой прощание с зимой и встречу будущей весны. Масленичная неделя - последняя перед Великим постом. В это время люди вволю едят жирные и вкусные блины, сжигают чучело зимы, катаются на санках и веселятся. Какие народные поверья связаны с Масленицей?

Празднование Масленицы особенно радостно, так как она ассоциируется с приходом весеннего тепла. Вот как положено отмечать этот древний и жизнерадостный праздник.

Масленица в 2024 году

Празднование Масленицы не привязано к конкретной дате. Она варьируется в связи с началом Великого поста. Но существует правило: Масленица стартует за неделю до поста, и празднование продолжается в ходе целой недели. Великий пост в 2024 г. у православных верующих берет начал 18 марта, и 1-й день Масленицы будет 11 марта. Итак, масленичная седмица длится 11-17 марта.

Из истории Масленицы

Масленицу с древних времен праздновали восточные славяне. Она олицетворяет завершение зимы и преддверие весны. Вероятно, гулянья связывались с чествованием бога солнца Ярила. Масленица и в наши дни сохраняет множество языческих традиций.

Уникальность Масленицы в том, что это практически единственный праздник православного календаря, по сути являющийся нехристианским. Первоначально церковь противилась подобным гуляниям и стремилась запретить Масленицу. Но уничтожить народные традиции не так-то просто, поэтому гулянья только сократили до семи дней, чтоб Масленица по времени не накладывалась на Великий пост.

В православии Масленица зовется Сырной седмицей, данная неделя посвящена приготовлениям к Великому посту. С этого времени уже не положено употреблять мясо, но пока позволено ставить на стол блюда из молокопродуктов.

Масленичные обряды

Масленица - радостный праздник, который дает возможность вволю полакомиться всевозможными блинами. Он дарит особую атмосферу и предполагает массовые гуляния, забавы на снегу, сжигание чучела зимы.

Также изготавливают чучело Масленицы. Оно представляет собой соломенную куклу, одетую в женский наряд. В конце праздничной недели чучело сжигают как символ уходящей зимы при большом скоплении народа.

Масленичная неделя когда-то давно называлась Бабьим, Коллодием. Тогда мужчинам нужно было беспрекословно слушаться женщину и исполнять ее желания.

В последний день Масляной седмицы было принято вязать колодки. Юношам, которые не сыграли свадьбу до прихода Великого поста, крепили к поясу (руке) специальную колодку, которую снимали только за выкуп. Так парням давали понять о важности рождения семьи. По завершении поста колодку принято было менять у невесты на писанки.

Украшение стола на Масленицу – блины. Именно блины, символизирующие своей формой и цветом Солнце, считаются ключевым атрибутом праздника. На масленичную неделю все хозяйки пекут их и угощают близких и знакомых.

Есть великое множество рецептов масленичных блинов. Их мажут маслом, сметаной, фаршируют самыми разными начинками. Первый блин важно отдать бедняку, чтобы он помянул умерших родных.

Масленичные приметы

Праздник принято отмечать весело, лакомиться обильно.

Чем больше будет испечено блинов, тем больше достатка будет в доме. Если хозяйка приготовит недостаточно блинов, жди неурожай.

Если блины вышли излишне тонкими или, наоборот, толстыми, кривыми – жди горестей и невезения.

Первый блин, который испекла молодая девушка, - ровный и румяный – к скорому и удачному замужеству.

На Масленицу явились нежданные гости - они привлекут в дом благополучие и везение.

Морозно на Масленицу – жди жаркого лета и богатого урожая.

Перед Масленицей пришли морозы – к прохладному лету с дождями.опубликовано econet

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