Механизм обесценивания и чувство вины

Очень часто в жизни мы сталкиваемся с такой вещью как обесценивание. Оно может иметь отношение к чему угодно, любому объекту, предмету или понятию. Человек намеренно или в чем-то бессознательно склонен снижать ценность того, что имеет значение в глазах других. Нередко таким объектом становится он сам.

"И хочется, и колется, и мама не велит..."

Вина и обесценивание

А иногда этот процесс может происходить буквально на глазах, и некто полярно меняет свое мнение на противоположное. Например, Грегори Бэйтсон проводил такой эксперимент. Во время лекции он неожиданно достал из сумки печенье и угостил им нескольких студентов. Учащиеся с удовольствием начали его есть. Но когда профессор достал из сумки коробку с печеньем, все увидели, что оно предназначалось как еда для собак. Многие студенты выбежали из аудитории, с трудом сдерживая рвотный рефлекс.

Ценность печенья как угощения резко упала и превратилась чуть ли не во вредный для организма продукт.

И хотя этот пример несколько утрирован, похожий механизм происходит внутри нас. Нам что-то нравится, мы увлекаемся этим, но потом происходит нечто странное, словно кто-то включает красный свет. И мы начинаем убеждать себя, что «это очередное занятие пустое и бесперспективное». В более серьезном случае это уже может проявляться как внутренний запрет. Мы чувствуем, что недостойны радости, счастья, любви, успеха, денег… Все эти ценности почему-то оказываются запертыми в комнате, ключ от которой кто-то от нас спрятал.

Мы должны остаться по эту сторону двери?..

Так и хочется спросить: «кто же такую глупость сказал?» И если сознательно мы приходим совершенно к тому же выводу-вопросу, то на уровне ощущений все обстоит несколько иначе. Мы ощущаем чувство вины. Нередко к нему добавляется еще и стыд. В общем получается как раз ситуация из серии «и хочется, и колется, и мама не велит».

Чувство вины и стыда не пускает нас к любви, радости, деньгам и счастью. Мы нередко оказываемся перед сложным выбором, где необходимо либо идти к своим ценностям, либо, поощряя чувство вины, начать обесценивать все то «сомнительное», что заманчиво мерцает там, за дверью…

В сердце механизма обесценивания находится конфликт. Причем столкновение происходит как раз на уровне ценностей. Просто так никто обесцениванием не будет заниматься, как бы банально это ни звучало. Если одна ценность неожиданно теряет свой весь в чьих-то глазах, значит, причиной этого является другая ценность, которая в этой борьбе «одерживает победу». Чаще всего, конечно, это нечто фундаментальное, семейное, родительское или даже родовое. Конфликт происходит на более глубоком уровне, чем это может показаться.

«Раз все в нашем роду так делали (или не делали), то почему вдруг ты осмелился обрести любовь, радость, счастье или деньги?..»

Лояльность семейным ценностям действует почти на бессознательном уровне. Как только что-то начинает идти вразрез с ними, возникает чувство вины или стыда, «заставляющее задуматься». Даже если у человека не было полноценной семьи, то он все равно прочно усвоил ценности того окружения, в котором он рос и получал воспитание.

Именно поэтому заманчивое «печенье новой счастливой жизни» может за один миг превратиться в «корм для собак» и быть резко отвергнутым. Ведь это не одобрил бы папа, дедушка, бабушка, мама, дядя или еще какой-то важный авторитет, мнение которого имеет для данного человека значение.

В завершение хочется сказать несколько слов о парадоксальности механизма обесценивания. Часто мы намеренно обесцениваем то, что нас в глубине души привлекает. Чувство вины лишь помогает нам убеждать себя в том, что «эта ерунда нам на самом деле не нужна». Обратная сторона чувства вины – это детское стремление проверить очередной запрет (пусть даже и достаточно давний) на прочность.

Обесценивание всегда является следствием внутреннего конфликта на уровне ценностей, связанного с чувством вины и стыда. Человек бессознательно хочет избавиться от этого конфликта и обрести целостность. Но внутренние запреты достаточно сильны и препятствуют проявлению внутреннего Я человека, которое «знает» его глубинные, сердцевинные ценности. Как это ни парадоксально, но часто мы обесцениваем как раз то, в чем больше всего нуждаемся…опубликовано econet

Автор Дмитрий Вострухов

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