Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Мелкие дела съедают нашу жизнь

Мелкие дела съедают нашу жизнь

Источник: zen.yandex.ru 26 апреля 2023 5946
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Мы ежедневно делаем миллион мелких, будничных дел. И не замечаем, сколько на это уходит нашей драгоценной энергии. А ведь силы можно направить в более конструктивное русло и достичь многого. Именно поэтому рядом с великими людьми всегда есть тот, кто взваливает на себя груз повседневных забот.

Мелкие дела съедают нашу жизнь

На маленькие дела уходит столько же времени и энергии, сколько и на большие. Но об этом забывают. В это как-то не верится. Это же маленькие дела! На них уходит мало энергии. А на грандиозные дела - много! На самом деле, на борьбу с соседом по даче, который захватил два метра земли, уходит столько же сил, сколько на завоевание Ниневии или Мидии. И столько же времени.

Маленькие дела пожирают нашу маленькую жизнь

На ремонт ванной уходит столько же времени и сил, сколько уходит на создание великой статуи, которая переживёт века. На уборку квартиры уходит столько энергии, сколько нужно для создания гениального стихотворения. Или обдумывания плана военных действий. А на болтовню с надоедливыми людьми уходит столько же времени и сил, сколько на важные деловые переговоры.

Рядом с великими людьми, которые творили великие дела, всегда был кто-то, кто решал маленькие вопросы и занимался устройством маленьких дел. Жены великих писателей и музыкантов занимались маленькими делами: кухней, домом, детьми, устройством рукописей и перепиской… Или верный денщик решал маленькие вопросы полководца. Или преданный слуга обустраивал маленькие бытовые дела вельможи.

Чаще всего это была жена, конечно. Или мать.

И надо быть очень благодарным тому, кто решает маленькие вопросы и занят маленькими делами. Благодаря этим людям у великих и талантливых оставался ресурс для великих дел.

Если бы им пришлось нянчить детей, убирать квартиру, гладить себе рубашки, спорить с издателями или чинить кран, они ничего не завоевали бы и ничего не достигли. Рядом с великим человеком всегда есть кто-то, кто занят устройством его маленьких дел. Это первое.

Мелкие дела съедают нашу жизнь

И второе - опасайтесь погрязнуть в токсичных маленьких делах. Спор в сети с анонимом отнимет ресурс, который мог бы принести богатство. На тяжбу с соседом уйдёт столько же сил, сколько на поиск хорошей работы. На бессмысленное общение с навязчивым человеком уйдут силы и время, которых хватило бы для создания идеи проекта, на написание статьи, на изучение нового…

Это правило сохранения энергии: маленькие дела отнимают столько же ресурса, сколько грандиозные. Каменная глыба весит столько же, сколько вагон гравия. Если помнить об этом, можно правильнее распределить время своей жизни. И сделать ее великой. Или маленькой…опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

психология кирьянова анна ресурс энергия жизнь

Еще от zen.yandex.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 1)
    • 0 / 0

      Natalia

      Моя любимая и уважаемая Анна Валентиновна как всегда на высоте и вовремя!!! Благодарю за полезную информацию!!!

      Ответить

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Чувства не обманывают, обманывают составленные по ним суждения. Иоганн Вольфганг фон Гёте
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.