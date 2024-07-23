Мелочи, которые воруют вашу энергию

Какие поступки лучше не совершать, чтобы не скатиться вниз. Философ и психолог Анна Кирьянова о том, что ворует нашу энергию и лишает сил.

У каждого есть свой энергетический уровень. И у человека, и у духа, - так гласит древнее японское поверье. Лиса-оборотень Кицунэ может хитрить, быть жестокой и непостоянной, совершать разные злые выходки, если ей так хочется.

Когда человек теряет свой энергетический уровень и катится вниз

Но и она боится делать некоторые вещи, потому что ее уровень понизится. И из свободного духа она превратится в жалкую прислугу. Она потеряет свой уровень и скатится вниз.

Человек тоже теряет свой уровень, если совершает неправильные поступки. Он может быть даже злодеем или хитрецом, но энергия у него сильная. И ему все сходит с рук, все удаётся, он наполнен силой. А может быть добрым, хорошим, - но все равно эти поступки столкнут его вниз. И он потеряет свой уровень.

Энергия не бывает доброй или злой; она как электричество. Или она есть, или ее нет. Или она сильная, или едва мерцает. Чем слабее энергия личности, тем ниже уровень человека: здоровье, деньги, социальное положение, влияние на других людей - все зависит от вашего уровня.

Шаман переставал быть шаманом, вождь - вождём, когда они теряли свой энергетический уровень. Недаром мы говорим про человека: «он так опустился!», «он катится вниз»...

- каждое данное, но невыполненное обещание опускает нас на уровень ниже. Поэтому мы так боимся обещать что- то; и правильно делаем. Даже если мы не смогли исполнить обещание из-за препятствий, все равно мы теряем энергию.

- выпрашивание отнимает энергию и опускает нас. Не благородная просьба с готовностью принять отказ; именно выпрашивание и заискивание. Желание получить чужой труд бесплатно, поведение побирушки - это лишает огромного количества энергии

- использование чужого, тихие мелкие покражи, в которых человек не признаётся даже себе. Воровство не лишает вора энергии. А вот когда тайком залез в холодильник в гостях и съел тихонько вкусное один, - это лишает уровня. Присвоил чужой текст в сети - опустился ниже. Украл чужие мысли - катишься вниз. Хотя уверяешь себя, что это не кража…

- нападение из зависти на более сильных тоже лишает энергии. Слабая система пытается агрессивно повлиять на сильную систему и поглощается ей. Отдаёт ей свою энергию. Чем больше злословят о сильных - тем слабее становятся сами

- использование чужих обносков и чужих объедков понижает уровень. Если брать то, что дают из милости, уровень личной энергии неизбежно понизится.

- ложь и хвастовство тоже отнимают энергию и опускают ниже

Так можно потерять свой статус. Уважение окружающих. И свою личность можно потерять. Из сильного лидера превратиться в жалкого раба. Хотя это мелочи!

Но из мелочей складывается целое. И можно распознать слабого, плохого специалиста, например, по этим признакам. Это не шаман и не вождь. Это жалкий безвольный раб, даже если он рядится в пышные одежды. В нем нет энергии. Это чучело или пугало, лишенное силы.

И в глубине души он и сам это знает. Тот, кто утратил свой уровень… опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

фото ©Anders Kjellberg

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