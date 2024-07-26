Метод "белого халата": спасение от невыносимых людей

Человек в белом халате - профессионал своего дела. Он собран, спокоен, неизменно вежлив и не подвержен эмоциональным вспышкам. Представьте, что вы - медик. Вы надели белый халат и входите в приемный покой психиатрической больницы.

Метод "белого халата". Помог мне и десяткам моих клиенток.

Что делать с человеком, который на вас "наезжает"

Наезжает, в смысле занимается психологическим насилием - обвиняет, оскорбляет, требует невозможного. Не физическим - при физическом насилии лучше отойти подальше, обеспечить себе безопасность. И возникает вопрос "Что делать?"

Я пишу на примере общения с токсичной родственницей, т.к. это самое сложное. Для других адресатов все то же самое, но чуть проще.

Что можно сделать лично с родственницей - ничего.

Что можно сделать с вашим местоположением относительно родственницы - вопрос интересный, думаю, тут есть варианты.

Что делать с вашей реакцией на ее слова или действия - очень рекомендую метод "белого халата".

Что это значит? Представьте, что вы студентка 4 курса лечебного факультета и пришли на кафедру психиатрии. И в своем белом халате вы зашли в психиатрическое отделение или дежурили в приемном покое: беседовали с больными, записывали жалобы, анамнез, предварительный диагноз и т.д.

И представьте, что ваша родственница - человек, которого вы осматриваете в приемном покое. Вы не знаете, что она скажет и что сделает. Вы спокойно и с интересом наблюдаете все, что она делает, и записываете на лист.

В этом нет неуважения к ней - вы сохраняете вежливость и гуманность.

В этом нет ущерба для вас - вы знаете, что контакт имеет конец, что все, что она говорит, она говорит потому, что у нее так в голове устроено, и лично к вам не имеет отношения.

Является это проявлением болезни или нет - вы скоро поймете. А пока просто наблюдаете.

Вы не позволяете ей сильно на вас влиять = кричать, махать руками - для этого есть санитары и препараты.

Если она говорит что-то ну совсем нереальное - вы не реагируете эмоционально на ее высказывания - это же говорит не человек, а болезнь. И после разговора делаете свои выводы и записываете их на лист.

Человек в приемном покое ПБ может орать и материться, оскорблять вас - это нормально, он же не зря туда доставлен.

И потом, когда общение с ней заканчивается, вы мысленно снимаете халат и отдыхаете. Здесь очень важно по-настоящему позаботиться о себе, как спортсмен восстанавливается после тяжелой тренировки. А потом по необходимости снова надеваете " белый халат", когда идете "в отделение" - общаться.

Меня такая позиция с 1995 года спасла от..... не знаю чего, но исходно все было очень тяжело, а потом выровнялось, и по сюжету, и по внутреннему состоянию.

И десятки моих клиенток получили от этого метода большую пользу. Это помогает не "наладить отношения" - иногда это невозможно - но сократить ущерб от общения с теми, кто не может общаться по-человечески, на равных.

Иногда способ "абстрагироваться" не очень помогают при общении с родственницей из-за вашей привязанности к ней, но важно понять, что это ваш собственный процесс, не связанный с ее качествами как человека.

Наша привязанность к родственникам обусловлена тем, что мы люди. Но в природе такая привязанность длится только до конца пубертата. Все, что свыше - это уже только привычки. И вы можете наблюдать эту свою привычку.

И теперь, в "белом халате". вы можете посмотреть на все происходящее с точки зрения независимого эксперта, то есть абстрагироваться. Думаю, что у вас получится однажды.

Почему важно писать на лист

1. Это способ объективно оценить то, что делает и говорит этот человек. Когда все видно сразу - впечатление совсем другое, все нарушения логики видны очень четко.

2. Это своеобразная метафора для поддержания состояния "профессионального внимания", если нет возможности и желания реально писать. Разумеется, не обязательно писать во время разговора. Потом можно основные идеи зафиксировать. Ну или то, что они обещают.

А если вы психиатрию не любите, представьте себя психотерапевтом или психологом, или соцработником, который пришел поговорить с пациенткой. И не знает заранее, что у нее с психстатусом.

Если у вас есть навыки в какой-либо сфере, где вы успешно находили общий язык с людьми - например, работали стюардессой, риелтером, администратором в салоне, в клубе - возможно, у вас "чёрный пояс" по коммуникации с самыми разными личностями - представьте, что вы в сложной ситуации - как раз "на своем рабочем месте", в кителе стюардессы, например, и говорите прямо из того состояния.

Поделитесь результатами, как у вас получилось.

Дополню про ограничения этого метода

1. Это работа. Это требует сил на сосредоточение и удержание позиции. Значит, это не может быть долго. Предлагаю вам, если вы не очень легко удерживаете "белый халат" на себе, выбирать небольшое время общения: 15 минут, полчаса, и смотрите, как у вас получается, если сложно, то не надо себя напрягать, сколько получается, столько и хорошо. Помните, только ВЫ решаете, сколько с ними общаться.

2. Раз это работа, значит, ВЫ четко понимаете, ради чего вы это делаете. И эти причины должны быть достаточно весомые, чтобы ради них напрягаться.

3. После работы полагается отдыхать. Дайте себе такую возможность и похвалите себя за то, что у вас получилось.

4. Пока вы в "белом халате", у вас не удовлетворяются некоторые ваши потребности: в спонтанности, в свободном выражении чувств. После того, как вы вышли из "зоны заражения", дайте себе такую возможность, оторвитесь по полной, помните, это ваша природная потребность. Кто не понимает и не сочувствует - пусть идет в сад. опубликовано econet

Автор Ирина Масленникова

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